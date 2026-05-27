Каркассон много веков не сдавался врагам, и сегодня выглядит как готовая декорация к фильму о Средневековье. Аудиогид проведёт вас по узким улочкам цитадели и стенам 12 столетия. Вы услышите истории, как из приключенческих романов, но только правдивые! Хотя без романтичных легенд, конечно, в таком месте не обойтись.

Старый мост и ворота Нарбонны — отсюда открывается один из лучших видов на крепость. Вы войдёте в цитадель через главные ворота с двумя мощными башнями.

Улицы средневекового города. Пройдёте по кварталам, где когда-то жили ремесленники и торговцы. Аудиогид расскажет, как выглядела повседневная жизнь внутри крепостных стен.

Базилика Сен-Назер с витражами и редким сочетанием романского и готического стилей.

Графский замок 12 века. Вы побываете в сердце крепости, побродите по внутренним дворам, услышите об осадах и оборонительной системе города.

Крепостные стены, с высоты которых вам откроется панорама долины реки Од.

Вы узнаете:

кто такие катары и почему против них объявили крестовый поход

как город выдерживал осады и что давали ему двойные стены

почему в 19 веке Каркассон едва не снесли, а архитектор Виолле-ле-Дюк его спас

Организационные детали