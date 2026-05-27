Каркассон много веков не сдавался врагам, и сегодня выглядит как готовая декорация к фильму о Средневековье. Аудиогид проведёт вас по узким улочкам цитадели и стенам 12 столетия.
Вы услышите истории, как из приключенческих романов, но только правдивые! Хотя без романтичных легенд, конечно, в таком месте не обойтись.
Описание билета
Старый мост и ворота Нарбонны — отсюда открывается один из лучших видов на крепость. Вы войдёте в цитадель через главные ворота с двумя мощными башнями.
Улицы средневекового города. Пройдёте по кварталам, где когда-то жили ремесленники и торговцы. Аудиогид расскажет, как выглядела повседневная жизнь внутри крепостных стен.
Базилика Сен-Назер с витражами и редким сочетанием романского и готического стилей.
Графский замок 12 века. Вы побываете в сердце крепости, побродите по внутренним дворам, услышите об осадах и оборонительной системе города.
Крепостные стены, с высоты которых вам откроется панорама долины реки Од.
Вы узнаете:
- кто такие катары и почему против них объявили крестовый поход
- как город выдерживал осады и что давали ему двойные стены
- почему в 19 веке Каркассон едва не снесли, а архитектор Виолле-ле-Дюк его спас
Организационные детали
- В стоимость входит:
— аудиогид, в котором будет 19 остановок. Примерное время прохождения маршрута — 2–3 ч
— входной билет в замок Château Comtal и на крепостные стены. Дети до 18 — бесплатно (возьмите документ, подтверждающий возраст)
- После оплаты скачайте приложение и активируйте аудиогид по ссылке из письма. После загрузки он работает без интернета
ежедневно в 10:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€26
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Каркасона
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Каркасоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 103 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года.
