В мире не так много красивых замков, ещё меньше — хорошо сохранившихся. А такой, о котором сделали настольную игру, вообще один! Поэтому Каркассон особенно понравится любителям настолок и подлинной средневековой архитектуры. С помощью аудиогида вы проникнитесь духом места, а еще узнаете о легендах сокровищ тамплиеров и крестовом походе против жителей.

Описание аудиогида

Крепкие стены, массивные ворота, герцогский дворец и старинная базилика — в этом городе все стоит на тех же местах, что и 800 лет назад. Вы отправитесь на прогулку по новому и старому Каркассону под аккомпанемент аудиогида. По дороге узнаете легенды города, правдивые истории из жизни, а также получите несколько советов для путешествия по региону.

Вы увидите:

легендарный Южный канал

защитные стены и ворота Каркассона

музеи города и реконструкторский лагерь

замок герцогов Каркассона — Шато Комталь

базилику святого Назария и Цельсия

Вы узнате:

как в Средние века осаждали крепости и почему это было плохо для всех

за что крестоносцы наказали христиан Каркассона

где закопаны сокровища вестготов и тамплиеров

Организационные детали