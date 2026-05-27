В мире не так много красивых замков, ещё меньше — хорошо сохранившихся.
А такой, о котором сделали настольную игру, вообще один! Поэтому Каркассон особенно понравится любителям настолок и подлинной средневековой архитектуры.
С помощью аудиогида вы проникнитесь духом места, а еще узнаете о легендах сокровищ тамплиеров и крестовом походе против жителей.
А такой, о котором сделали настольную игру, вообще один! Поэтому Каркассон особенно понравится любителям настолок и подлинной средневековой архитектуры.
С помощью аудиогида вы проникнитесь духом места, а еще узнаете о легендах сокровищ тамплиеров и крестовом походе против жителей.
Описание аудиогида
Крепкие стены, массивные ворота, герцогский дворец и старинная базилика — в этом городе все стоит на тех же местах, что и 800 лет назад. Вы отправитесь на прогулку по новому и старому Каркассону под аккомпанемент аудиогида. По дороге узнаете легенды города, правдивые истории из жизни, а также получите несколько советов для путешествия по региону.
Вы увидите:
- легендарный Южный канал
- защитные стены и ворота Каркассона
- музеи города и реконструкторский лагерь
- замок герцогов Каркассона — Шато Комталь
- базилику святого Назария и Цельсия
Вы узнате:
- как в Средние века осаждали крепости и почему это было плохо для всех
- за что крестоносцы наказали христиан Каркассона
- где закопаны сокровища вестготов и тамплиеров
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Вы оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не надо
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если вы его не получили — напишите нам, мы поможем
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительную дату
- Возьмите с собой наушники
- Экскурсия не охватывает все улицы и здания Каркасона
- Входные билеты на стены и в музеи не включены и приобретаются отдельно заранее. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На железнодорожном вокзале Каркассона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Каркасоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Похожие экскурсии на «Прогулка по Каркассону с аудиогидом в вашем смартфоне»
Билеты
Билет в замок и на стены Каркассона + аудиогид по городу
Услышать леденящие кровь истории одного из красивейших замков Франции
Начало: У вокзала Каркасона
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€26 за билет
от €12 за человека