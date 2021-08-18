Исследуйте обязательные для посещения памятники Лилля, одного из самых культурных городов Франции, с помощью Lille City Pass.

Поезжайте на кабриолете и посетите Музей изобразительных искусств Лилля, Музей искусств и промышленности Piscine в Рубе, LaM в Вильнёв-д'Аск, Музей места рождения Шарля де Голля и многие другие места!

Воспользуйтесь бесплатным посещением туристических объектов Лилля в течение 24 или 48 часов и получите бесплатное неограниченное использование городской сети общественного транспорта Лилля (метро, автобус, трамвай).

Наслаждайтесь вашим посещением без стресса покупки билетов на самые горячие достопримечательности и транспорт. Городской перевал Лилль избавит вас от забот и позволит сосредоточиться на веселой части путешествия. Это не только сэкономит ваше время, но и деньги. Наслаждайтесь больше, тратьте меньше!