Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Получите бесплатный вход в более 30 туристических объектов и достопримечательностей Лилля
Путешествуйте по городу, используя бесплатную общественную транспортную сеть города Лилль (метро, автобус, трамвай)
Посетите Музей изобразительных искусств Лилля, музей искусств и промышленности в Писине в Рубе, LaM в Вильнёв д'Аск и многие другие места
Исследуйте обязательные для посещения памятники Лилля, одного из самых культурных городов Франции, с помощью Lille City Pass.
Поезжайте на кабриолете и посетите Музей изобразительных искусств Лилля, Музей искусств и промышленности Piscine в Рубе, LaM в Вильнёв-д'Аск, Музей места рождения Шарля де Голля и многие другие места!
Воспользуйтесь бесплатным посещением туристических объектов Лилля в течение 24 или 48 часов и получите бесплатное неограниченное использование городской сети общественного транспорта Лилля (метро, автобус, трамвай).
Наслаждайтесь вашим посещением без стресса покупки билетов на самые горячие достопримечательности и транспорт. Городской перевал Лилль избавит вас от забот и позволит сосредоточиться на веселой части путешествия. Это не только сэкономит ваше время, но и деньги. Наслаждайтесь больше, тратьте меньше!
Ответы на вопросы
Что входит
Лилль-Сити-Пасс на 24, 48 или 72 часа
Бесплатный вход в более чем 30 туристических объектов и достопримечательностей
Бесплатное использование городской сети общественного транспорта Лилля (метро, автобус, трамвай)
Скидки в выбранных ресторанах и магазинах в Лилле, Рубе и Туркуне
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
По вторникам многие музеи закрыты
Городской пропуск не включает экскурсии по музеям, но включает в себя прием на определенные выставки
Офисный центр Lille для выкупа ваучера закрывается 1 января, 1 мая и 25 декабря
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
M
Maud
18 авг 2021
Hartstikke handig deze kaart. Het maakt de drempel heel laag om diverse musea in te gaan. Helaas stond niet alles goed vermeld in het gidsje dat we kregen bv de datum dat beklimming toren Belfort te boeken was. Ook werkte de kaart bij de bus een keer wel en een keer niet. De VVV kon ons daar verder niet mee helpen. Verder maar niet meer met de bus gegaan.
n
nicole
25 авг 2018
Des gens compétents. Pas trop d'attente. Chaque pochette était préparées d'avance. On a réservé aussitôt le city tour et la visite guidée. On a eu des réponses à toutes nos questions. Comparé à l'accueil et au city pass d'autre ville (Bruxelles), C'est le jour et la nuit. Un tout petit bémol. Il est dommage qu'il faille payer les communications quand on téléphone à l'office du tourisme
P
Pippa
2 апр 2017
The City Pass made our visit to Lille very easy. It gives you maps and leaflets about what is in the area which make choosing what to do much easier. We got free entry into the Bellfrey, the Hospice, The natural History and Art Museum as well as two city tours (the main one and an old city one) as well as discount in various restaurants. (Seasons Cafe is not discounted here but was our favourite eating places we found so wanted to give them a review!) the only critisism was that lots of museums had not seen the pass and took a while to process it!