6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Начнем мы с центральной площади Лилля — Гран Плас, признанной второй по красоте во Франции.
Затем заглянем на блошиный рынок, который открыт во дворе Старой Биржи, удивительно красивого здания 17 века в стиле фламандского ренессанса, построенного во времена, когда Лилль еще не был французским.
Наша приятная неспешная прогулка продолжится по узким улочкам Старого Лилля. Здесь вы сможете полюбоваться яркими традиционными домиками, в одном из которых жил Шарль Ожьее де Батц де Кастельмор, более известный нам как граф д’Артаньян .
Не обойдем мы вниманием и кафедральный собор Лилля — Нотр-Дам-де-ла-Трей, строительство которого было начато еще в 19 веке, остановлено из за нехватки средств и завершено лишь в наши дни. Мы обсудим с вами насколько было гениальным решение архитектора Питера Райса, который возвел необычный современного фасад для этого храма, который подчеркивает сущность Лилля — гармоничное сочетание прошлого и настоящего, старинного и современного.
Скучно нам не будет, мы пройдемся по самой короткой улице Лилля, ранее находившейся на территории женского монастыря, там я с вами поделюсь городскими легендами и мифами о призраках и привидениях и о процедуре изгнания бесов, которая часто проходила в стенах этого монастыря.
Последним аккордом будет взгляд на город с высоты птичьего полета, со 104 метровой башни городской Ратуши, занесенной в список Культурного наследия ЮНЕСКО. А если вы сладкоежка, вам необходимо попробовать традиционные вафли, рецепт которых не менялся несколько столетий, или другие необычайно вкусные сладости в чайной и кондитерской “Мерт”, открытой еще в 18 веке.
Приезжайте!
Организационные детали
Отдельно оплачиваются входные билеты в Ратушу (6€).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я гид в городе Лилль. У меня историческое образование МГУ. С удовольствием покажу вам этот город, а также самый северный и малоизвестный французский регион — Нор па де Кале. Приезжайте, здесь тоже интересно!
На редкость комфортный человек с первой минуты, очень интересно, много всяких баек и мелочей, которые цепляют и запоминаются. Остались довольны хоть и подустали и немного подмерзли. Рекомендации гида на следующий день относительно ресторанов сделали его незабываемым Мы с удовольствием прошли этим же маршрутом самостоятельно на следующий день.
Елена
1 декабря 2019
Осталось очень приятное впечатление от посещения этого города.
Спасибо Екатерине за экскурсию
Дмитрий
1 июля 2019
Открыли для себя чудесный город, захотелось еще вернуться ! Екатерина очень многое показала, масса исторических фактов и просто интересных историй. Буду рекомендовать друзьям!
Александра
15 мая 2019
Пропутешествовав полторы недели по Бельгии, мы решили заглянуть на север Франции, проехали через города Дюнкерк и Кале и остановились на два дня в Лилле. В этом городе нам провела экскурсию Екатерина. Екатерина — отличный гид, интересный собеседник и отзывчивый человек. Несмотря на то, что за такой короткий срок у нас за плечами уже были четыре насыщенные экскурсии по бельгийским городам, а до этого мы несколько раз бывали в Париже, экскурсия Екатерины по Лиллю дала нам много новой интересной информации и об истории Фландрии, и об истории Франции. Гид не перегружает рассказ датами и именами, но дает цельное представление об истории Лилля и региона Нор-па-де-Кале. С Екатериной мы обошли исторический центр и смогли составить маршрут для самостоятельной прогулки на следующий день, а также приметить несколько кафе, в которых мы потом с удовольствием поели. В конце Екатерина подарила нам замечательную авторскую открытку, которая пополнила мою коллекцию. Большое спасибо!
Борис
6 октября 2018
Екатерину могу рекомендовать: интересный рассказ и главное - хорошо чувствует гостей: мы по возрасту не очень ходоки, но Катя умело подстроила экскурстию под наши возможности. В конце - обед в настоящем национальном ресторане, где нет туристов (ну, кроме нас :-) ) - молодец!
Александр
2 октября 2018
В экскурсии нет изюминки. Да прошли по всем основным местам. Может сам Лилль не слишком интересен, как город.