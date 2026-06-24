6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Многие российские туристы обходят Лилль вниманием.
И совершенно зря! Этот город очарует вас с первого взгляда, пестрый и многоликий, современный и старинный, динамичный, но с «человеческим» ритмом жизни.
Вы увидите, как идеально
И совершенно зря! Этот город очарует вас с первого взгляда, пестрый и многоликий, современный и старинный, динамичный, но с «человеческим» ритмом жизни.
Вы увидите, как идеально
Описание экскурсии
- Начнем мы с центральной площади Лилля — Гран Плас, признанной второй по красоте во Франции.
- Затем заглянем на блошиный рынок, который открыт во дворе Старой Биржи, удивительно красивого здания 17 века в стиле фламандского ренессанса, построенного во времена, когда Лилль еще не был французским.
- Наша приятная неспешная прогулка продолжится по узким улочкам Старого Лилля. Здесь вы сможете полюбоваться яркими традиционными домиками, в одном из которых жил Шарль Ожьее де Батц де Кастельмор, более известный нам как граф д’Артаньян.
- Не обойдем мы вниманием и кафедральный собор Лилля — Нотр-Дам-де-ла-Трей, строительство которого было начато еще в 19 веке, остановлено из за нехватки средств и завершено лишь в наши дни. Мы обсудим с вами насколько было гениальным решение архитектора Питера Райса, который возвел необычный современного фасад для этого храма, который подчеркивает сущность Лилля — гармоничное сочетание прошлого и настоящего, старинного и современного.
- Скучно нам не будет, мы пройдемся по самой короткой улице Лилля, ранее находившейся на территории женского монастыря, там я с вами поделюсь городскими легендами и мифами о призраках и привидениях и о процедуре изгнания бесов, которая часто проходила в стенах этого монастыря.
- Последним аккордом будет взгляд на город с высоты птичьего полета, со 104 метровой башни городской Ратуши, занесенной в список Культурного наследия ЮНЕСКО. А если вы сладкоежка, вам необходимо попробовать традиционные вафли, рецепт которых не менялся несколько столетий, или другие необычайно вкусные сладости в чайной и кондитерской «Мерт», открытой еще в 18 веке.
Приезжайте!
Организационные детали
Отдельно оплачиваются входные билеты в Ратушу (6€).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Лилль
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 187 туристов
Я гид в городе Лилль. У меня историческое образование МГУ. С удовольствием покажу вам этот город, а также самый северный и малоизвестный французский регион — Нор па де Кале. Приезжайте, здесь тоже интересно!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 24 июн 2026
Экскурсия очень понравилась Екатерина хорошо знает историю и сегодняшнюю жизнь Лилля. Она показала все наиболее интересные, красивые и значимые места города, ответила на все вопросы. Она очень приятны и дружелюбный человек. Советую всем!
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A
Чудесная экскурсия с Екатериной!!! 🙏🥰🌷Мы были в восторге!!! Очень душевно и познавательно 😜
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И
Мы остались очень довольны экскурсией. Катя потрясающий рассказчик, давно живет в Лилле, не просто много знает о нем и его истории, но и искренне влюблена в этот город. Нам было очень интересно и, главное, очень комфортно и легко.
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Ю
Экскурсовода заменяла очаровательная Эльза.
Провели несколько часов в отличной компании, узнали о городе и его истории интересные факты.
Рекомендую 🙏🏼
Провели несколько часов в отличной компании, узнали о городе и его истории интересные факты.
Рекомендую 🙏🏼
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Рекомендую Лиль к посещению и гида 😊
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А
Очень интересная экскурсия, познавательное знакомство с городом. Спасибо огромное:)
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от €220 за экскурсию