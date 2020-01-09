6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пропутешествовав полторы недели по Бельгии, мы решили заглянуть на север Франции, проехали через города Дюнкерк и Кале и остановились на два дня в Лилле. В этом городе нам провела экскурсию Екатерина. Екатерина — отличный гид, интересный собеседник и отзывчивый человек. Несмотря на то, что за такой короткий срок у нас за плечами уже были четыре насыщенные экскурсии по бельгийским городам, а до этого мы несколько раз бывали в Париже, экскурсия Екатерины по Лиллю дала нам много новой интересной информации и об истории Фландрии, и об истории Франции. Гид не перегружает рассказ датами и именами, но дает цельное представление об истории Лилля и региона Нор-па-де-Кале. С Екатериной мы обошли исторический центр и смогли составить маршрут для самостоятельной прогулки на следующий день, а также приметить несколько кафе, в которых мы потом с удовольствием поели. В конце Екатерина подарила нам замечательную авторскую открытку, которая пополнила мою коллекцию. Большое спасибо!