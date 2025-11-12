Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Ним — город с богатой историей и множеством памятников римской эпохи. Его даже называют французским Римом.



Здесь кажется, будто прекрасная римлянка в тоге и золотых сандалиях только что скрылась за поворотом… Отправляемся по её следам! Я проведу вас по знаковым улицам и площадям и покажу главный римский храм и амфитеатр, чьи стены помнят гладиаторские бои.