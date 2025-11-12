Ним — город с богатой историей и множеством памятников римской эпохи. Его даже называют французским Римом.
Здесь кажется, будто прекрасная римлянка в тоге и золотых сандалиях только что скрылась за поворотом… Отправляемся по её следам! Я проведу вас по знаковым улицам и площадям и покажу главный римский храм и амфитеатр, чьи стены помнят гладиаторские бои.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Вы увидите
- Площадь Антония и памятник, посвящённый видному представителю римской аристократии, впоследствии занимавшеему правящие посты в Риме.
- Площадь перед Мезон Карре и главный римский храм, стоящий на месте бывшего форума.
- Площадь с часовой башней — место, где впервые в истории на юге Франции церковь потеряла власть над временем.
- Римский амфитеатр — осмотрим его снаружи и внутри, поговорим об истории создания и мероприятиях, которые здесь проводились.
- Музей римской истории — небольшая экскурсия на 45 минут о создании города и перехода кельтской культуры в римскую, с показом артефактов и археологических находок.
Вы узнаете
- Историю создания и развития Нима от кельтских племён до наших дней.
- Какие сохранившиеся памятники архитектуры и истории относятся к римской эпохе.
- Кто и почему первым привёз табак во Францию.
- Как выглядит местный колоритный текстиль — солеадо.
- Почему Ним стал родиной денима — самой известной ткани, которую практически ежедневно использует каждый второй человек на планете.
- Где находится святой источник, который вот уже более 2 500 лет по подземным рекам приносит в город воду.
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком и предусматривает прогулку по улицам города и посещение музея.
- На маршруте есть брусчатка и ступени, что может затруднить проезд инвалидного кресла.
- На экскурсию допускаются дети от 10 лет.
- Все входные билеты в музеи, а также обед в процессе или после экскурсии оплачиваются отдельно и в стоимость не входят.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мезон Карре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Ниме
Гид по югу Франции. Архитектор. Организую авторские туры не по учебнику, а с ощущением, что вы здесь живёте. Подарю вам наслаждение красотой архитектуры, искусством, кухней, вином.Задать вопрос