Е Евгения 5

Мы с мужем много путешествуем и часто пользуемся услугами гидов. А гиды, как известно, бывают хорошие и «разные». К «разным» я отношу тех, кто скороговоркой проговорит выученный текст и спешит к другим туристам. Увы, бывают и такие. С гидом в Ниме нам повезло. Договорились с Наталией по WhatsApp о трехчасовой экскурсии. По факту Наталия провела с нами 5 часов. За это время мы успели и город обойти, и пообедать, и в кондитерской посидеть, и корриду посмотреть (дело в том, что в это время проходили дни Испании в Ниме, и на Арене устраивались бои быков, которые в Испании запрещены). Наталья увлеченно и с любовью рассказывала о Ниме - городе, в котором она живёт несколько лет, в котором знает каждую его улочку и каждый его дом. В Ниме мы останавливались на две ночи, и благодаря Наталье увидели не только Ним, но и каменоломни с картинами Ван Гога, и город Арль. Наталия не только профессиональный гид, но и очень приятный в общении человек. В одном из отзывов я прочитала о Наташе: встретились, как клиенты, а расстались, как друзья. У нас получилось также. Мы и сейчас по прошествии двух месяцев переписываемся, как давние подруги. От поездки в Ним остались хорошие и теплые воспоминания, поэтому Наталию я рекомендую в качестве гида всем тем, кто любит путешествовать, кто интересуется историей других стран и народов.