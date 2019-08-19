Все экскурсии и мероприятия в Ниме
Входной билет
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за 1 чел.
Музей романтики: проход без очереди
Поразитесь 5000 экспонатов, прослеживающих захватывающее римское прошлое Франции
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ниме – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 22 ⭐ отзыва, цены от €8. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ниме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Нима»
- ЕЕкатерина19 августа 2019Наташа - настоящий профессионал и человек, влюблённый в свое дело! Для Наташи Ним - практически родной город и она рассказывала о нем и его истории, как о своей семейной истории, с теплотой, любовью и очень глубоким знанием материала. День проведённый с Нвтельей был одним и лучших в нашей поездке! Рекомендую всем! Спасибо, Наташенька! Надеюсь, мы ещё увидимся.
- ННаталья14 августа 2019Хотим поблагодарить Гида Наталью за экскурсию по г. Ним. Наталья при проведении экскурсии показала высокий профессионализм, умение заинтересовать слушателей. Грамотно подала и подобрала материал. После этой экскурсии очень понравился город и захотелось вернуться сюда ещё раз. Кроме всего прочего Наталья добрый, неравнодушный и отзывчивый человек, которая всегда готова помочь туристам в различных ситуациях.
- ЕЕвгения8 августа 2019Мы с мужем много путешествуем и часто пользуемся услугами гидов. А гиды, как известно, бывают хорошие и «разные». К «разным» я отношу тех, кто скороговоркой проговорит выученный текст и спешит к другим туристам. Увы, бывают и такие. С гидом в Ниме нам повезло. Договорились с Наталией по WhatsApp о трехчасовой экскурсии. По факту Наталия провела с нами 5 часов. За это время мы успели и город обойти, и пообедать, и в кондитерской посидеть, и корриду посмотреть (дело в том, что в это время проходили дни Испании в Ниме, и на Арене устраивались бои быков, которые в Испании запрещены). Наталья увлеченно и с любовью рассказывала о Ниме - городе, в котором она живёт несколько лет, в котором знает каждую его улочку и каждый его дом. В Ниме мы останавливались на две ночи, и благодаря Наталье увидели не только Ним, но и каменоломни с картинами Ван Гога, и город Арль. Наталия не только профессиональный гид, но и очень приятный в общении человек. В одном из отзывов я прочитала о Наташе: встретились, как клиенты, а расстались, как друзья. У нас получилось также. Мы и сейчас по прошествии двух месяцев переписываемся, как давние подруги. От поездки в Ним остались хорошие и теплые воспоминания, поэтому Наталию я рекомендую в качестве гида всем тем, кто любит путешествовать, кто интересуется историей других стран и народов.