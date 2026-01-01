Индивидуальная
до 10 чел.
Ним и его римское наследие
Историческая прогулка по одному из древнейших городов региона Окситания
Начало: На площади Мезон Карре
7 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.
Приглашаем вас посетить Ним в 2026 году и открыть для себя все красоты города. У нас вы можете купить индивидуальные, однодневные и детские экскурсии по цене от €250 на автомобиле или пешеходные по городу. Также для школьников и детей доступны интересные обзорные туры на автобусе. Узнайте сколько стоит и забронируйте экскурсию онлайн