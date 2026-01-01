Найдено 1 экскурсия в Ниме на русском языке, цена €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Ним и его римское наследие Историческая прогулка по одному из древнейших городов региона Окситания Начало: На площади Мезон Карре от €250 за всё до 10 чел.

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