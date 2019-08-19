12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Ним – «маленькая Италия»

Обворожительный город на юге Франции

Natalia
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Natalia – ваш гид
До Нима добирается редкий российский турист.

А между тем, город таит в себе массу любопытного и, кроме того, обладает особым очарованием благодаря смеси трех средиземноморских культур.

Ним - единственный город Франции, в котором преобладающее количество памятников древнеримской архитектуры сохранилось до наших дней.

Здесь Ливай Страусс сшил первые классические джинсы.

А в 15 км от города находится источник знаменитой минеральной воды Perrier.

Приезжайте, я с радостью познакомлю вас с дивным Нимом!
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Арена г.Ним
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Ним – «маленькая Италия»
Ним – «маленькая Италия»

Что вас ожидает

Античная история Нима
Приехать в город и не увидеть арену – немыслимо! Вы осмотрите Амфитеатр, услышите историю о галльском периоде Нима и окончательно проникнитесь античной атмосферой, посетив мероприятие по реконструкции событий времен императора Августа, где вы увидите сражения гладиаторов и сбор римских войск, находясь внутри Амфитеатра, построенного в 60 г. н.э.

Местная кухня и обаяние провинциальных французских рынков
Мы пройдемся по местным рынкам, где продаются свежие морепродукты (Ним находится в 30 км от моря), оливки, мясные деликатесы и множество видов сыра. Я познакомлю вас также с традиционной лангедокской кухней с ее неповторимым сочетанием вкусов и ароматов, характерным только для этого региона. Вы непременно отбросите все стереотипы о французском завтраке с круассаном

Интересные факты из жизни Нима
Вы узнаете об одном из сбывшихся предсказаний Нострадамуса о городе, который, кстати, бывал в этих краях и в одной из башен составлял свои пророчества. Я расскажу вам о знаменитой джинсовой ткани «деним» (в переводе с французского “ткань из Нима”), именно здесь изобрели этот материал, из которого Ливай Страусс сшил первые классические джинсы. При желании, посетим тематический музей. Обязательно прогуляемся в центре старого города по саду фонтанов, где вы услышите интересную историю об этом удивительном парке, который буквально расцвел при Людовике XIV.

Дополнительные опции
В качестве дополнения к программе, мы можем съездить на источник в 15 км от Нима, который в 1903 году купил местный доктор Луи Перье и стал продавать минеральную воду под брендом Perrier, обладающую целебными свойствами. А также рассмотреть по дороге сохранившийся древнеримский акведук высотой 47 метров, который был когда-то воздвигнут для снабжения города водой. 

Кроме того, я с радостью покажу вам магазины для покупки сувениров и «вкусностей» по умеренным ценам, проведу по шопинг-улицам и отвечу на интересующие вопросы о жизни в Ниме.

Ним – «маленькая Италия»
Ним – «маленькая Италия»
Ним – «маленькая Италия»
Ним – «маленькая Италия»
Ним – «маленькая Италия»
Ним – «маленькая Италия»
Ним – «маленькая Италия»
Ним – «маленькая Италия»
Ним – «маленькая Италия»
Ним – «маленькая Италия»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Арена г.Ним.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Bonjour, mes amies-voyageurs! Приветствую всех, кто решил присоединится к моей одиссее по загадочной и удивительной Франции! Меня зовут Наталья, и моя любовь к этой необыкновенно-многоликой стране началась еще в далеком детстве. Судьба привела меня в город Ним, который покорил мое сердце с первой минуты. Историческое наследие города, традиции, культура, гастрономия — уникальны. Как местный житель, буду искренне рада показать вам жизнь города изнутри и рассказать о секретах, которые он хранит! ;)
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Екатерина
19 августа 2019
Наташа - настоящий профессионал и человек, влюблённый в свое дело! Для Наташи Ним - практически родной город и она рассказывала о нем и его истории, как о своей семейной истории, с теплотой, любовью и очень глубоким знанием материала. День проведённый с Нвтельей был одним и лучших в нашей поездке! Рекомендую всем! Спасибо, Наташенька! Надеюсь, мы ещё увидимся.
14 августа 2019
Хотим поблагодарить Гида Наталью за экскурсию по г.Ним. Наталья при проведении экскурсии показала высокий профессионализм, умение заинтересовать слушателей. Грамотно подала и подобрала материал. После этой экскурсии очень понравился город и захотелось вернуться сюда ещё раз. Кроме всего прочего Наталья добрый, неравнодушный и отзывчивый человек, которая всегда готова помочь туристам в различных ситуациях.
8 августа 2019
Мы с мужем много путешествуем и часто пользуемся услугами гидов. А гиды, как известно, бывают хорошие и «разные». К «разным» я отношу тех, кто скороговоркой проговорит выученный текст и спешит к другим туристам. Увы, бывают и такие.
С гидом в Ниме нам повезло. Договорились с Наталией по WhatsApp о трехчасовой экскурсии. По факту Наталия провела с нами 5 часов. За это время мы успели и город обойти, и пообедать, и в кондитерской посидеть, и корриду посмотреть (дело в том, что в это время проходили дни Испании в Ниме, и на Арене устраивались бои быков, которые в Испании запрещены). Наталья увлеченно и с любовью рассказывала о Ниме - городе, в котором она живёт несколько лет, в котором знает каждую его улочку и каждый его дом. В Ниме мы останавливались на две ночи, и благодаря Наталье увидели не только Ним, но и каменоломни с картинами Ван Гога, и город Арль. Наталия не только профессиональный гид, но и очень приятный в общении человек. В одном из отзывов я прочитала о Наташе: встретились, как клиенты, а расстались, как друзья. У нас получилось также. Мы и сейчас по прошествии двух месяцев переписываемся, как давние подруги.
От поездки в Ним остались хорошие и теплые воспоминания, поэтому Наталию я рекомендую в качестве гида всем тем, кто любит путешествовать, кто интересуется историей других стран и народов.
Лев
4 августа 2019
Наталья очень приятный и легкий в общении человек. Экскурсия на 3,5 часа по Ниму пролетела, как одно мгновение. Интересно, познавательно, масса хороших впечатлений, много полезных лайф-хаков для путешествий по Провансу. Настоятельно рекомендую экскурсии с Натальей.
22 июля 2019
Думаю, нам повезло, что мы остановились в этом городе и что пошли на экскурсию с Натальей. Город интереснейший, и гид замечательный. Она завораживает своей грамотной речью, очень доброжелательный, легко устанавливает контакт с людьми, любит свой город и свою работу, свободно владеет материалом, отвечает на все задаваемые вопросы во время и
после экскурсии. Даже помогла нам с организацией нашей самостоятельной поездки на следующий день. Приятное впечатление от общения, будем вспоминать Ним и Наталью)
14 июня 2019
Большое спасибо за экскурсию и отличную организацию! Мне очень понравилось путешествовать в этом замечательном городе, рассматривать фонтаны, парки и церкви, а главное, Арену в обществе Натальи. Очень подкупает знание города, её истории, любовь и восхищение Нимом экскурсовода. Спасибо, что приоткрыли его тайны, реликвии и сокровища! Сама мы бы никогда их не разыскала в такой короткий срок! Мне так же удалось попробовать местные сладости и посетить огромную библиотеку, чем я очень была довольна. Наталья-очень добрый, замечательный, отзывчивый человек.
8 июня 2019
Наталья провела отличную экскурсию по городу Ним. Все было, как мы любим: обзорная по городу, интересные факты о жителях и их традициях, вкусный французский обед в ресторане по рекоменлации Натальи. Мы провели прекрасный день вместе с замечательным гидом. Большое спасибо Наталье за интересную экскурсию
25 марта 2019
Большое спасибо нашему гиду - Наталье! Мы провёли Замечательный день в Ниме и, благодаря нашему гиду, полюбили этот город. Наталья очень интересно рассказала обзорную часть, а затем мы посетили рынок, где нам подсказали, где купить самые вкусные местные продукты. После чего мы закончили экскурсию пикником в парке. Рекомендую и гида и город!)
27 июня 2018
Очень понравилась экскурсия!!! Благодаря Наталье, мы с супругом влюбились в этот замечательный город. Рассказ Натальи был достаточно хорошо структурирован, понятен и захватывал все наше внимание. Путешествие по городу прошло очень легко, несмотря на то, что я не очень люблю ходить)))). Осведомленность Натальи в вопросах истории города потрясающая!!!! Такие интереснейшие экскурсии встречаются редко! Благодаря Наталье мы попробовали разные местные вкусняшки))). Наталья с таким трепетом и любовью рассказывает про Ним, что хочется возвращаться сюда снова и снова. Большую помощь Наталья нам оказала в решении личных вопросов, за что ей огромное отдельное СПАСИБО!! Если Вы вдруг собиретесь в Ним.... пригласите Наталью в качестве гида. Об этом чудесном городе никто вкуснее не расскажет, чем она- уже местный житель, влюбленный в этот город потрясающей романтической любовью. А если Вы не собираетесь.... все-таки загляните в чудную маленькую Италию- невероятной красоты и истории город Ним))))
15 июня 2018
Нам очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод. Наташа - просто умница. И очень важно, что кроме информации о городе мы получили щедрую порцию заботы и искреннего желания делиться "воздухом Франции". От всей души рекомендуем посмотреть Ним вместе с Натальей. Уверяю вас - город заиграет для вас новыми красками.
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