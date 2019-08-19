12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

До Нима добирается редкий российский турист. А между тем, город таит в себе массу любопытного и, кроме того, обладает особым очарованием благодаря смеси трех средиземноморских культур. Ним - единственный город Франции, в котором преобладающее количество памятников древнеримской архитектуры сохранилось до наших дней. Здесь Ливай Страусс сшил первые классические джинсы. А в 15 км от города находится источник знаменитой минеральной воды Perrier. Приезжайте, я с радостью познакомлю вас с дивным Нимом!

Что вас ожидает

Античная история Нима

Приехать в город и не увидеть арену – немыслимо! Вы осмотрите Амфитеатр, услышите историю о галльском периоде Нима и окончательно проникнитесь античной атмосферой, посетив мероприятие по реконструкции событий времен императора Августа, где вы увидите сражения гладиаторов и сбор римских войск, находясь внутри Амфитеатра, построенного в 60 г. н.э.

Местная кухня и обаяние провинциальных французских рынков

Мы пройдемся по местным рынкам, где продаются свежие морепродукты (Ним находится в 30 км от моря), оливки, мясные деликатесы и множество видов сыра. Я познакомлю вас также с традиционной лангедокской кухней с ее неповторимым сочетанием вкусов и ароматов, характерным только для этого региона. Вы непременно отбросите все стереотипы о французском завтраке с круассаном

Интересные факты из жизни Нима

Вы узнаете об одном из сбывшихся предсказаний Нострадамуса о городе, который, кстати, бывал в этих краях и в одной из башен составлял свои пророчества. Я расскажу вам о знаменитой джинсовой ткани «деним» (в переводе с французского “ткань из Нима”), именно здесь изобрели этот материал, из которого Ливай Страусс сшил первые классические джинсы. При желании, посетим тематический музей. Обязательно прогуляемся в центре старого города по саду фонтанов, где вы услышите интересную историю об этом удивительном парке, который буквально расцвел при Людовике XIV.

Дополнительные опции

В качестве дополнения к программе, мы можем съездить на источник в 15 км от Нима, который в 1903 году купил местный доктор Луи Перье и стал продавать минеральную воду под брендом Perrier, обладающую целебными свойствами. А также рассмотреть по дороге сохранившийся древнеримский акведук высотой 47 метров, который был когда-то воздвигнут для снабжения города водой.

Кроме того, я с радостью покажу вам магазины для покупки сувениров и «вкусностей» по умеренным ценам, проведу по шопинг-улицам и отвечу на интересующие вопросы о жизни в Ниме.