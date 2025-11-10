Более двух веков Лазурный Берег воплощает любовь к ароматам в своих парфюмерных творениях, сочетающих в себе высокое искусство и богатство натуральных ингредиентов.
Парфюмерные дома Галимард и Фрагонард, расположенные в мировой столице парфюмерии, открывают свои двери для всех желающих создать свои персональные духи.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание мастер-классаМы приглашаем вас в увлекательное путешествие по созданию собственного парфюма под руководством мастера парфюмера. У вас будет возможность выбора, какой парфюм вы хотели бы создать: мужской, женский или унисекс. По предварительной записи наш парфюмер проведет для вас индивидуальный мастер-класс в закрытой лаборатории. За два-три часа совместной работы вы полностью погрузитесь в увлекательный мир ароматов. Ваша формула будет храниться в нашем архиве с последующим доступом для повторного заказа аромата. Приходите с друзьями и семьей, чтобы отметить рождения вашего творения в кругу близких вам людей (один клиент может сопровождаться одним гостем).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Мастер-класс по созданию духов на фабрике (примерно 200 евро за человека).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.