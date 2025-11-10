Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Более двух веков Лазурный Берег воплощает любовь к ароматам в своих парфюмерных творениях, сочетающих в себе высокое искусство и богатство натуральных ингредиентов.



Парфюмерные дома Галимард и Фрагонард, расположенные в мировой столице парфюмерии, открывают свои двери для всех желающих создать свои персональные духи.

Описание мастер-класса Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по созданию собственного парфюма под руководством мастера парфюмера. У вас будет возможность выбора, какой парфюм вы хотели бы создать: мужской, женский или унисекс. По предварительной записи наш парфюмер проведет для вас индивидуальный мастер-класс в закрытой лаборатории. За два-три часа совместной работы вы полностью погрузитесь в увлекательный мир ароматов. Ваша формула будет храниться в нашем архиве с последующим доступом для повторного заказа аромата. Приходите с друзьями и семьей, чтобы отметить рождения вашего творения в кругу близких вам людей (один клиент может сопровождаться одним гостем).

