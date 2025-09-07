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региона. Я раньше бывала в Риме, но в Лигурии никогда не была. Было невероятно интересно! Нам также повело с погодой, было не жарко, а очень комфортно, Мне очень понравилось! Сан Ремо удивительный город, очень красивый. Оставил большое впечатление. Мы посмотрели русский православный собор и услышали его историю. Нам показали концертный зал, где проходит фестиваль итальянской песни, такое красивое, светлое место! Поездка была комфортная, машина удобная, с кондиционером. Впечатления от экскурсии очень положительные!