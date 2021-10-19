Все экскурсии в Ницце

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ницце – доступно 44 экскурсии на 2021 год, 263 ⭐ отзыва, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ницце почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
4ч 30м
69
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Ежедневно
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
4.5
6
69
за 1 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу
Несколько раз в неделю
Ницца — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
4.9
60
35
за 1 чел.
Ницца — первое свидание
Посетить главные достопримечательности города и узнать истории его знаменитых жителей
Ночная экскурсия по Монако
4ч 30м
69
за 1 чел.
Ночная экскурсия по Монако
Ночные экскурсии являются исключением из правил
Ежедневно
Ежедневная прогулка по Ницце
4.7
35
20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Ницце
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями
Индивидуальная экскурсия
4
1
70
за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями
Ницца откроется вам с необычной стороны! Я расскажу вам о ее истории, не перегружая свой рассказ...
Ежедневно
О Ницце — с интересом и любовью!
Индивидуальная экскурсия
5
9
90
за 1-5 чел.
О Ницце — с интересом и любовью!
История, культура и достопримечательности солнечного города на обзорной экскурсии
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса
10ч
140
за 1 чел.
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса
С 25 по 30 июня и 1, 5, 8, 9, 16 июля 15 августа. Время по договорённости.
Большое путешествие по Лазурному побережью
5
3
109
за 1 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Ницца, Эз, Монако, Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: красота и история лучших уголков Ривьеры
ежедневно в 09:00
Групповая экскурсия на Лавандовые поля и вердонское ущелье
5
2
10ч
159
за 1 чел.
Групповая экскурсия на Лавандовые поля и вердонское ущелье
Ежеднедельно
Ницца: любовь с первого взгляда
Индивидуальная экскурсия
5
31
130
за 1-10 чел.
Ницца: любовь с первого взгляда
Уловить атмосферу города и рассмотреть его английские, итальянские и французские черты
Вкус Прованса
Индивидуальная экскурсия
499
за 1-7 чел.
Вкус Прованса
Ежедневно
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
4.7
7
69
за 1 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Посетить города Французской ривьеры, заглянуть на парфюмерную фабрику и насладиться лучшими видами
ежедневно в 09:00
Экскурсия в Канны, Антиб, Жуан-ле-Пен
Индивидуальная экскурсия
290
за 1 чел.
Экскурсия в Канны, Антиб, Жуан-ле-Пен
по запросу
Атмосферный Антиб, или la vie est belle
Индивидуальная экскурсия
5
13
190
за 1-10 чел.
Атмосферный Антиб, или la vie est belle
Прогулка по курортному городу Лазурного берега
Экскурсия Лазурный берег
Индивидуальная экскурсия
499
за 1-7 чел.
Экскурсия Лазурный берег
Ежедневно
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
69
за 1 чел.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Продолжить знакомство с городами Французской ривьеры, пройти по следам актеров и художников
ежедневно в 14:30
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу
5
2
109
за 1 чел.
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу
Приглашаем вас в путешествие по Лазурному берегу
Ежедневно
Русская Ницца
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-4 чел.
Русская Ницца
Обойти или объехать город и познакомиться с его историей в век аристократического туризма
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
289
за 1-7 чел.
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Ежедневно
Шарм Лазурного Берега
Индивидуальная экскурсия
5
27
416
за 1-6 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Групповая экскурсия Итальянская Лигурия
109
за 1 чел.
Групповая экскурсия Итальянская Лигурия
Несколько раз в неделю
Русская история Ниццы
Индивидуальная экскурсия
4.9
37
2ч 30м
90
за 1-4 чел.
Русская история Ниццы
Пройти по стопам знаменитых соотечественников и разгадать загадку неповторимой атмосферы города
Ницца Древняя и Высокая
Индивидуальная экскурсия
350
за 1-6 чел.
Ницца Древняя и Высокая
По Субботам с 11:00, по Воскресеньям с 10:00

Последние отзывы «Экскурсии Ниццы»

  • Отзыв на: Ницца: любовь с первого взгляда
    Т
    Татьяна
    19 октября 2021
    5
    Все очень понравилось, рекомендую.
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Ницце
    Е
    Елена
    5 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия
  • Отзыв на: Ницца — первое свидание
    Н
    Нина
    25 сентября 2021
    5
    Рекомендую всем. И именно этого гида, Полину! Таюрская Полина, спасибо от рижанок!
  • Отзыв на: Русская история Ниццы
    А
    Андрей
    21 сентября 2021
    4
    Получили огромное удовольствие от общения с Элиной в рамках экскурсии по Ницце. Вы может и не получите каких-то глубоких исторических справок, но общее представление и море позитива вам гарантированно! Спасибо большое Элине.
  • Отзыв на: Ницца — первое свидание
    С
    Светлана
    18 сентября 2021
    5
    Полина замечательная девушка и профессиональный гид! Очень интересно и с юмором провела экскурсию, очень помогла нам с решением организационных вопросов нашей поездки, начиная с резервации ресторанов и заканчивая арендой катера. Ответила на все наши вопросы по истории города и в целом Франции. Остались самые тёплые впечатления от экскурсии и от гида! Рекомендуем Полину всем! Спасибо ей огромное)
  • Отзыв на: Большое путешествие по Лазурному побережью
    С
    Светлана
    13 сентября 2021
    5
    Всей нашей компанией ходим выразить благодарность Владимиру и восторг от экскурсии! Мы получили незабываемые впечатления и узнали много нового и интересного! При этом экскурсия, которая длилась целый день была очень комфортной. В следующий наш приезд в Ниццу обязательно продолжим знакомство с этим прекрасным краем совместно с Владимиром))) Очень рекомендую!
  • Отзыв на: Лучшие виды от Ниццы до Монако!
    Т
    Тамара
    12 сентября 2021
    5
    Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!
  • Отзыв на: О Ницце — с интересом и любовью!
    Е
    Евгений
    8 сентября 2021
    5
    Всё было на отлично! Рекомендую!
  • Отзыв на: Ницца — первое свидание
    В
    Виктория
    25 августа 2021
    5
    Все прошло замечательно, нам очень понравилась экскурсия, Полина интересно рассказывала, много чего посмотрели и с удовольствием отправились бы ещё на какую- нибудь экскурсию с ней. Обязательно буду рекомендовать этого гида всем.
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Ницце
    B
    Baciu
    24 августа 2021
    5
    Спасибо огромное Ларисе за познавательную экскурсию. Захотелось уже больше узнать о Ницце. Все было на высоте, рекомендую.
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