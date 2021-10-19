Отзыв на: Ницца: любовь с первого взгляда Т Татьяна 5 Все очень понравилось, рекомендую.

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Ницце Е Елена 5 Отличная экскурсия

Отзыв на: Ницца — первое свидание Н Нина 5 Рекомендую всем. И именно этого гида, Полину! Таюрская Полина, спасибо от рижанок!

Отзыв на: Русская история Ниццы А Андрей 4 Получили огромное удовольствие от общения с Элиной в рамках экскурсии по Ницце. Вы может и не получите каких-то глубоких исторических справок, но общее представление и море позитива вам гарантированно! Спасибо большое Элине.

Отзыв на: Ницца — первое свидание С Светлана 5 Полина замечательная девушка и профессиональный гид! Очень интересно и с юмором провела экскурсию, очень помогла нам с решением организационных вопросов нашей поездки, начиная с резервации ресторанов и заканчивая арендой катера. Ответила на все наши вопросы по истории города и в целом Франции. Остались самые тёплые впечатления от экскурсии и от гида! Рекомендуем Полину всем! Спасибо ей огромное)

Отзыв на: Большое путешествие по Лазурному побережью С Светлана 5 Всей нашей компанией ходим выразить благодарность Владимиру и восторг от экскурсии! Мы получили незабываемые впечатления и узнали много нового и интересного! При этом экскурсия, которая длилась целый день была очень комфортной. В следующий наш приезд в Ниццу обязательно продолжим знакомство с этим прекрасным краем совместно с Владимиром))) Очень рекомендую!

Отзыв на: Лучшие виды от Ниццы до Монако! Т Тамара 5 Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!

Отзыв на: О Ницце — с интересом и любовью! Е Евгений 5 Всё было на отлично! Рекомендую!

Отзыв на: Ницца — первое свидание В Виктория 5 Все прошло замечательно, нам очень понравилась экскурсия, Полина интересно рассказывала, много чего посмотрели и с удовольствием отправились бы ещё на какую- нибудь экскурсию с ней. Обязательно буду рекомендовать этого гида всем.