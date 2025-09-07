Мини-группа
до 10 чел.
400 000 лет Ниццы: карнавал истории длиной в четыре тысячи веков
Погрузиться в яркое прошлое города - от лигурийских охотников до королей Сардинии
Начало: На площади Гарибальди (Place Garibaldi)
Расписание: ежедневно в 12:00 и 18:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
€28 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Погулять по утопающей в пальмах набережной, Старому городу и насладиться яркой мозаикой культур
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €125 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€189 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Блеск Монако: эксклюзивная экскурсия от вашего отеля (из Ниццы)
Увидеть смену караула у дворца, узнать историю династии Гримальди
Начало: По адресу проживания туристов на Лазурном берегу (...
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €420 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€249 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Ниццы)
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
€249 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
От Ниццы до Монако: автопутешествие по Лазурному берегу
Роскошь, история и захватывающие виды
Начало: В любом удобном вам месте в Ницце
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €347
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Русская история Ниццы
Погрузитесь в историю русской аристократии и культуры в Ницце, исследуя улицы, где они оставили свой след
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Ницце - с интересом и любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €315 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ницца - первое свидание
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
17 авг в 09:30
18 авг в 09:30
от €134 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Из Ниццы - в знаменитые курортные города Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €592 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Атмосферный Антиб, или La vie est belle
Переосмыслили творчество Пикассо, познакомились с повседневной жизнью горожан
Начало: На ж/д вокзале в Антибе
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €275 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В объятия лавандовых грёз - из Ниццы
Пофотографироваться на цветущих полях и отдохнуть на берегу сказочного озера Сент-Круа
Завтра в 13:00
11 авг в 08:00
от €600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Первое рандеву с Ниццей
Прогуляйтесь по Старой Ницце и узнайте, как она стала одним из самых известных курортов Европы. Погрузитесь в атмосферу и сделайте незабываемые фото
Начало: На площади Массена
10 авг в 09:00
15 авг в 08:00
от €170 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
Фотопрогулка по Ницце
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши искренние эмоции на фоне захватывающих видов
Начало: На площади Массена
24 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от €100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Княжество Монако и средневековый Эз
Монако - удивительное место, полное тайн и легенд. Узнайте его историю, посетите главные достопримечательности и насладитесь шикарными пейзажами
Начало: У железнодорожного вокзала Монако
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €450 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€249 за человека
Индивидуальная
Ницца: любовь с первого взгляда
Уловить атмосферу города и рассмотреть его английские, итальянские и французские черты
Начало: Английская Набережная
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €200 за всё до 50 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
Из Ниццы в бесподобный Монако - увлекательное путешествие в роскошное княжество с осмотром главных достопримечательностей и исторических мест
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
11 авг в 15:00
18 авг в 15:00
€125 за человека
Аудиогид
Прогулка по Ницце с аудиогидом в вашем смартфоне
Познакомиться с итальянской душой французского города
Начало: Рядом с отелем Le Negresco
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на Ривьере: Ницца и Монако
По главным городам Лазурного Берега: от богемных кварталов до закулисных уголков
Начало: На площади Массена
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €610 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Ниццей каждый день
Вас ждет увлекательное путешествие по Ницце, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: На площади Массена
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ницце
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 авг в 00:00
от €45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Ниццы - в средневековый Эз
Потеряться среди камней, легенд, растений и ароматов Франции
Начало: На площади Гарибальди
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €699 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Ницца на десерт
Знакомство с городом, которое начинается вечером. Потому что у каждого дня должен быть десерт
Начало: У входа в отель «Негреско»
Расписание: ежедневно в 19:15
Сегодня в 19:15
Завтра в 19:15
€65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Старая деревня Эз на высоте 427 м предлагает великолепные виды на Средиземное море. Прогулка по каменным улочкам и хайкинг на выбор: гора Бастид или форт Ревер
Начало: На площади Гарибальди
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Княжество Монако: роскошь и история
От тихих улочек до легендарного казино - из Ниццы
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от €255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ницца и Монако
Насладиться красотой знаменитых курортов Лазурного берега и прокатиться по трассе «Формулы-1»
Начало: На Английской набережной
18 авг в 15:00
21 авг в 14:00
от €755 за всё до 3 чел.
В сегодняшнюю Ниццу туристы едут по разным причинам, включая: - Пляжный отдых: лето жаркое, сухое и солнечное, климат средиземноморский, мягкий. - Посещение разнообразных достопримечательностей и памятников культурного наследия (от античной эпохи до наших дней). - Бизнес-туризм (деловые переговоры, покупка недвижимости, форумы и т. п). Все указанные направления полноценно раскрыты в каталоге наших экскурсий. Также в городе расположен целый ряд знаменитых музеев, посвященных различным направлениям творчества: современного искусства, художника Матисса, дизайнера Марка Шагала (в залах играет живая музыка), изящных искусств, народов Азии, комплекс Массена (сады, экспозиции)
Мы предлагаем разнообразные экскурсионные программы в Ницце с индивидуальным подходом. Турист может сам выбрать продолжительность пребывания, набор достопримечательностей, класс и расположение гостиницы. При этом опытные гиды в совершенстве владеют французским (Вам не потребуется переводчик), на практике знают город, его окрестности и историю. Возможен подбор формата: для большой/малой группы, индивидуальные. Забронировав экскурсию на нашем сайте Вы сразу будете знать ее итоговую стоимость, без дальнейших переплат и накруток
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 5 сен 2025
Не бойтесь дать шанс молодости и она вас приятно удивит. Конечно мы всегда ,как все, брали взрослых, маститых эскурсоводов. Решение
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Т
Впечатления прекрасные!
Проехали по всем заявленным местам в максимально комфортной и дружелюбной обстановке! Рекомендую данную экскурсию особенно тем, у кого ограничено
Проехали по всем заявленным местам в максимально комфортной и дружелюбной обстановке! Рекомендую данную экскурсию особенно тем, у кого ограничено
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Ю
Прекрасная экскурсия для начинающих исследователей Ниццы!:) Хорошая возможность познакомиться с историей города, с его знаковыми местами и персонажами. Гид Александра
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A
Владимир гид очень образованный,хорошо знает и историю, и современные факты и жизнь. Ответит на вопросы не только по программе тура,но и посоветует, чем заняться в свободные дни. 3 туристки из Эстонии. Лена,Тина и Ира
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В
Нам очень понравилась экскурсия с Полиной.
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С
Удивительная поездка, интересная и, одновременно, очень светлая. Гид Владимир очень интересно рассказывал об Италии, об итальянцах. Об истории этого удивительного
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С
Экскурсия замечательная и познавательная, Канны - супер!!! Экскурсовод Владимир выше всяких похвал!!
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А
На эксурсии с гидом Александрой были летом в июле. Экскурсия очень понравилась небычной легкой, но увлекательной подачей материала. Александра умеет рассказывать просто о сложном. Очень рекомендую.
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Т
Светлана прекрасный гид и очень приятный человек!
Легко нашла общий язык с детьми и чувствовала, что нам интересно! Проехали по красивым местам. Вся поездка прошла очень комфортно!
Легко нашла общий язык с детьми и чувствовала, что нам интересно! Проехали по красивым местам. Вся поездка прошла очень комфортно!
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Е
Это было лучшее решение взять экскурсию в Монако со Светланой. Информация была преподнесена максимально интересно и доступно не только для
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Всего 1046 отзывов в Ницце
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Ответы на вопросы от путешественников по Ницце
Самые популярные экскурсии в Ницце
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