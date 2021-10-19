Все экскурсии в Ницце
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ницце – доступно 44 экскурсии на 2021 год, 263 ⭐ отзыва, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ницце почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
4ч 30м
€69
за 1 чел.
Ежедневно
5ч
€69
за 1 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу
Несколько раз в неделю
Индивидуальная экскурсия
2ч
€35
за 1 чел.
Ницца — первое свидание
Посетить главные достопримечательности города и узнать истории его знаменитых жителей
4ч 30м
€69
за 1 чел.
Ночная экскурсия по Монако
Ночные экскурсии являются исключением из правил
Ежедневно
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Ницце
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€70
за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями
Ницца откроется вам с необычной стороны! Я расскажу вам о ее истории, не перегружая свой рассказ...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€90
за 1-5 чел.
О Ницце — с интересом и любовью!
История, культура и достопримечательности солнечного города на обзорной экскурсии
10ч
€140
за 1 чел.
С 25 по 30 июня и 1, 5, 8, 9, 16 июля 15 августа. Время по договорённости.
9ч
€109
за 1 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Ницца, Эз, Монако, Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: красота и история лучших уголков Ривьеры
ежедневно в 09:00
10ч
€159
за 1 чел.
Ежеднедельно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Ницца: любовь с первого взгляда
Уловить атмосферу города и рассмотреть его английские, итальянские и французские черты
Индивидуальная экскурсия
8ч
€499
за 1-7 чел.
Ежедневно
5ч
€69
за 1 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Посетить города Французской ривьеры, заглянуть на парфюмерную фабрику и насладиться лучшими видами
ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€290
за 1 чел.
по запросу
Индивидуальная экскурсия
3ч
€190
за 1-10 чел.
Атмосферный Антиб, или la vie est belle
Прогулка по курортному городу Лазурного берега
Индивидуальная экскурсия
8ч
€499
за 1-7 чел.
Ежедневно
5ч
€69
за 1 чел.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
Продолжить знакомство с городами Французской ривьеры, пройти по следам актеров и художников
ежедневно в 14:30
9ч
€109
за 1 чел.
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу
Приглашаем вас в путешествие по Лазурному берегу
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-4 чел.
Русская Ницца
Обойти или объехать город и познакомиться с его историей в век аристократического туризма
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€289
за 1-7 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
6ч
€416
за 1-6 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
8ч
€109
за 1 чел.
Несколько раз в неделю
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€90
за 1-4 чел.
Русская история Ниццы
Пройти по стопам знаменитых соотечественников и разгадать загадку неповторимой атмосферы города
Индивидуальная экскурсия
4ч
€350
за 1-6 чел.
По Субботам с 11:00, по Воскресеньям с 10:00
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Последние отзывы «Экскурсии Ниццы»
- Отзыв на: Ницца: любовь с первого взглядаТТатьяна19 октября 2021Все очень понравилось, рекомендую.
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по НиццеЕЕлена5 октября 2021Отличная экскурсия
- ННина25 сентября 2021Рекомендую всем. И именно этого гида, Полину! Таюрская Полина, спасибо от рижанок!
- Отзыв на: Русская история НиццыААндрей21 сентября 2021Получили огромное удовольствие от общения с Элиной в рамках экскурсии по Ницце. Вы может и не получите каких-то глубоких исторических справок, но общее представление и море позитива вам гарантированно! Спасибо большое Элине.
- ССветлана18 сентября 2021Полина замечательная девушка и профессиональный гид! Очень интересно и с юмором провела экскурсию, очень помогла нам с решением организационных вопросов нашей поездки, начиная с резервации ресторанов и заканчивая арендой катера. Ответила на все наши вопросы по истории города и в целом Франции. Остались самые тёплые впечатления от экскурсии и от гида! Рекомендуем Полину всем! Спасибо ей огромное)
- ССветлана13 сентября 2021Всей нашей компанией ходим выразить благодарность Владимиру и восторг от экскурсии! Мы получили незабываемые впечатления и узнали много нового и интересного! При этом экскурсия, которая длилась целый день была очень комфортной. В следующий наш приезд в Ниццу обязательно продолжим знакомство с этим прекрасным краем совместно с Владимиром))) Очень рекомендую!
- Отзыв на: Лучшие виды от Ниццы до Монако!ТТамара12 сентября 2021Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!
- Отзыв на: О Ницце — с интересом и любовью!ЕЕвгений8 сентября 2021Всё было на отлично! Рекомендую!
- ВВиктория25 августа 2021Все прошло замечательно, нам очень понравилась экскурсия, Полина интересно рассказывала, много чего посмотрели и с удовольствием отправились бы ещё на какую- нибудь экскурсию с ней. Обязательно буду рекомендовать этого гида всем.
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по НиццеBBaciu24 августа 2021Спасибо огромное Ларисе за познавательную экскурсию. Захотелось уже больше узнать о Ницце. Все было на высоте, рекомендую.