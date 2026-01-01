Описание тура
Организационные детали
Сопровождение местным гидом-организатором. Поддержка и помощь в любых вопросах на протяжении всей поездки.
Вы можете прилететь в любой город Франции — я подскажу удобный маршрут, как добраться до Ниццы, где мы встречаемся.
Для участия подойдёт любая действующая шенгенская виза.
Программа тура по дням
Размещение на вилле, прогулка к морю, ужин-знакомство
Встречаемся и отправляемся на виллу, заселимся и отдохнём после дороги. Затем выйдем на прогулку к морю. Вечером состоится приветственный ужин. Мы познакомимся, пообщаемся и настроимся на предстоящие дни.
Монако и ужин в Монте-Карло
Сегодня мы отправимся в Монако, чтобы познакомиться с центральной частью княжества. Прогуляемся по скале Монако, пройдёмся по узким улочкам квартала Монако-Вилль и выйдем на площадь перед Княжеским дворцом. Здесь же расположен Собор Святого Николая, в котором венчались князь Ренье III и Грейс Келли. По желанию можно будет посетить Океанографический музей — одно из самых узнаваемых местных зданий.
Во второй половине дня нас ждёт ужин в Монте-Карло, в ресторане недалеко от Княжеского дворца, где атмосфера огней и элегантности задаст тон этому вечеру.
Главные достопримечательности Монте-Карло
Этот день будет посвящён роскоши и наполнен яркими впечатлениями. Мы увидим ключевые достопримечательности Монте-Карло и посетим легендарное казино, вход в которое для вас будет бесплатным. Побываем у Гримальди Форума — крупного конгресс-центра и культурного центра города, прогуляемся по Японскому саду — тихому уголку среди престижных кварталов, увидим пляж Ларвотто и пройдём по Avenue Princesse Grace, известной своей клубной жизнью.
Также мы пройдёмся по улицам, где проходит трасса «Формулы-1», и увидим её знаковые участки и объекты.
Эз, парфюмерная фабрика, вкусы Прованса
Позавтракав, отправимся в Эз — одну из самых живописных деревушек Франции. Это средневековый город с каменными улочками, ведущими к панорамным видам на всё Лазурное побережье. Мы посетим парфюмерную фабрику Fragonard, где узнаем о процессе создания французских ароматов и сможем выбрать парфюм для себя или в подарок.
В Эзе нас также ждёт знакомство со вкусами Прованса: мы попробуем французское вино и традиционные тапенады из оливок, дополнив дегустацию местным хлебом, оливковым маслом и прованскими закусками.
Прогулка по Ницце и дегустации
Этот день мы посвятим Ницце — городу солнца, света и бирюзового моря. Прогуляемся по Английской набережной, заглянем в старую часть города, увидим рынки, колоритные улочки и атмосферные площади. Этот день также будет гастрономическим: мы попробуем французские сыры разных видов — от мягких до выдержанных, а также устрицы и вино с Лазурного берега.
Экскурсия по Ницце, завершение тура
Сегодня мы попрощаемся с Лазурным берегом и отправимся на заключительную обзорную экскурсию по Ницце. В завершение путешествия каждый участник получит в подарок бутылку французского вина.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|€2900
|1-местное проживание
|€3400
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и приветственный ужин
- Встреча в аэропорту Ниццы
- Трансферы на комфортабельном автомобиле
- Вход в казино Монте-Карло - в подарок
- Сопровождение местным гидом-организатором
- Поддержка и помощь на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Ниццы и обратно
- Обеды и ужины (кроме одного)
- Виза
- Входные билеты в музеи
- Дегустации
- Туристическая страховка
- Доплата за 1-местное размещение - €500