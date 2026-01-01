Сегодня мы отправимся в Монако, чтобы познакомиться с центральной частью княжества. Прогуляемся по скале Монако, пройдёмся по узким улочкам квартала Монако-Вилль и выйдем на площадь перед Княжеским дворцом. Здесь же расположен Собор Святого Николая, в котором венчались князь Ренье III и Грейс Келли. По желанию можно будет посетить Океанографический музей — одно из самых узнаваемых местных зданий.

Во второй половине дня нас ждёт ужин в Монте-Карло, в ресторане недалеко от Княжеского дворца, где атмосфера огней и элегантности задаст тон этому вечеру.