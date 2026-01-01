Монако и Французская Ривьера в мини-группе: Ницца, Монте-Карло и деревушка Эз

Полюбоваться архитектурой и морскими панорамами, заглянуть на парфюмерную фабрику и в казино
Этот тур создан для тех, кто мечтал увидеть настоящий Лазурный Берег, получить максимум впечатлений и забыть о заботах. Мы будем жить на уютной вилле и каждое утро начинать с вида
на Средиземное море. Я познакомлю вас с главными достопримечательностями и элегантными кварталами Княжества Монако.

Мы осмотрим основные локации Монте-Карло, здесь же заглянем в казино и пройдёмся по улицам, где проходит трасса «Формулы-1» — увидим её знаковые участки и объекты.

Прогуляемся по средневековым улочкам Эза и познакомимся с секретами создания ароматов на парфюмерной фабрике. А заключительные дни посвятим Ницце — городу солнца, света и бирюзового моря.

Я живу здесь много лет и сделаю всё, чтобы каждый день вашего путешествия приносил удовольствие, комфорт и ощущение праздника. Мои путешествия — это наслаждение вкусами, видами и ароматами Средиземноморья. Приезжайте в гости!

Описание тура

Организационные детали

Сопровождение местным гидом-организатором. Поддержка и помощь в любых вопросах на протяжении всей поездки.
Вы можете прилететь в любой город Франции — я подскажу удобный маршрут, как добраться до Ниццы, где мы встречаемся.
Для участия подойдёт любая действующая шенгенская виза.

Программа тура по дням

1 день

Размещение на вилле, прогулка к морю, ужин-знакомство

Встречаемся и отправляемся на виллу, заселимся и отдохнём после дороги. Затем выйдем на прогулку к морю. Вечером состоится приветственный ужин. Мы познакомимся, пообщаемся и настроимся на предстоящие дни.

2 день

Монако и ужин в Монте-Карло

Сегодня мы отправимся в Монако, чтобы познакомиться с центральной частью княжества. Прогуляемся по скале Монако, пройдёмся по узким улочкам квартала Монако-Вилль и выйдем на площадь перед Княжеским дворцом. Здесь же расположен Собор Святого Николая, в котором венчались князь Ренье III и Грейс Келли. По желанию можно будет посетить Океанографический музей — одно из самых узнаваемых местных зданий.

Во второй половине дня нас ждёт ужин в Монте-Карло, в ресторане недалеко от Княжеского дворца, где атмосфера огней и элегантности задаст тон этому вечеру.

3 день

Главные достопримечательности Монте-Карло

Этот день будет посвящён роскоши и наполнен яркими впечатлениями. Мы увидим ключевые достопримечательности Монте-Карло и посетим легендарное казино, вход в которое для вас будет бесплатным. Побываем у Гримальди Форума — крупного конгресс-центра и культурного центра города, прогуляемся по Японскому саду — тихому уголку среди престижных кварталов, увидим пляж Ларвотто и пройдём по Avenue Princesse Grace, известной своей клубной жизнью.

Также мы пройдёмся по улицам, где проходит трасса «Формулы-1», и увидим её знаковые участки и объекты.

4 день

Эз, парфюмерная фабрика, вкусы Прованса

Позавтракав, отправимся в Эз — одну из самых живописных деревушек Франции. Это средневековый город с каменными улочками, ведущими к панорамным видам на всё Лазурное побережье. Мы посетим парфюмерную фабрику Fragonard, где узнаем о процессе создания французских ароматов и сможем выбрать парфюм для себя или в подарок.

В Эзе нас также ждёт знакомство со вкусами Прованса: мы попробуем французское вино и традиционные тапенады из оливок, дополнив дегустацию местным хлебом, оливковым маслом и прованскими закусками.

5 день

Прогулка по Ницце и дегустации

Этот день мы посвятим Ницце — городу солнца, света и бирюзового моря. Прогуляемся по Английской набережной, заглянем в старую часть города, увидим рынки, колоритные улочки и атмосферные площади. Этот день также будет гастрономическим: мы попробуем французские сыры разных видов — от мягких до выдержанных, а также устрицы и вино с Лазурного берега.

6 день

Экскурсия по Ницце, завершение тура

Сегодня мы попрощаемся с Лазурным берегом и отправимся на заключительную обзорную экскурсию по Ницце. В завершение путешествия каждый участник получит в подарок бутылку французского вина.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание€2900
1-местное проживание€3400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Встреча в аэропорту Ниццы
  • Трансферы на комфортабельном автомобиле
  • Вход в казино Монте-Карло - в подарок
  • Сопровождение местным гидом-организатором
  • Поддержка и помощь на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Ниццы и обратно
  • Обеды и ужины (кроме одного)
  • Виза
  • Входные билеты в музеи
  • Дегустации
  • Туристическая страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - €500
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ницца, 18:00 (возможна встреча в любое время по договорённости)
Завершение: Ницца, 11:00 (возможна корректировка по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Лариса, и я живу во Франции уже более 25 лет. Я создаю авторские путешествия по региону Лангедок и показываю Францию так, как вижу её сама — настоящую, вкусную и гостеприимную. Мои путешествия — это не просто экскурсии, а погружение в культуру, традиции и гастрономию этой удивительной страны.

