Авторские туры в Ницце

Найдено 1 тур в Ницце на русском языке, цена €6380. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Эстетично и аристократично: своей компанией по Франции, Монако и Италии
На машине
5 дней
Эстетично и аристократично: своей компанией по Франции, Монако и Италии
Побывать в городе «Парфюмера», узнать интриги княжеского двора и увидеть раритеты театра Ла Скала
Начало: Аэропорт Ниццы, точное время - по договорённости
3 фев в 10:00
10 мар в 10:00
6380 за человека

Что посмотреть в Ницце на экскурсиях?

В сегодняшнюю Ниццу туристы едут по разным причинам, включая: - Пляжный отдых: лето жаркое, сухое и солнечное, климат средиземноморский, мягкий. - Посещение разнообразных достопримечательностей и памятников культурного наследия (от античной эпохи до наших дней). - Бизнес-туризм (деловые переговоры, покупка недвижимости, форумы и т. п). Все указанные направления полноценно раскрыты в каталоге наших экскурсий. Также в городе расположен целый ряд знаменитых музеев, посвященных различным направлениям творчества: современного искусства, художника Матисса, дизайнера Марка Шагала (в залах играет живая музыка), изящных искусств, народов Азии, комплекс Массена (сады, экспозиции)

Местные экскурсоводы

Мы предлагаем разнообразные экскурсионные программы в Ницце с индивидуальным подходом. Турист может сам выбрать продолжительность пребывания, набор достопримечательностей, класс и расположение гостиницы. При этом опытные гиды в совершенстве владеют французским (Вам не потребуется переводчик), на практике знают город, его окрестности и историю. Возможен подбор формата: для большой/малой группы, индивидуальные. Забронировав экскурсию на нашем сайте Вы сразу будете знать ее итоговую стоимость, без дальнейших переплат и накруток
Отправляйтесь в путешествие по живописной Ницце! Наши туры позволят вам исследовать исторические достопримечательности и средиземноморскую атмосферу. Забронируйте туры из Ниццы и погрузитесь в уникальную культуру региона. Наши гиды на русском языке сделают ваш опыт незабываемым