В сегодняшнюю Ниццу туристы едут по разным причинам, включая: - Пляжный отдых: лето жаркое, сухое и солнечное, климат средиземноморский, мягкий. - Посещение разнообразных достопримечательностей и памятников культурного наследия (от античной эпохи до наших дней). - Бизнес-туризм (деловые переговоры, покупка недвижимости, форумы и т. п). Все указанные направления полноценно раскрыты в каталоге наших экскурсий. Также в городе расположен целый ряд знаменитых музеев, посвященных различным направлениям творчества: современного искусства, художника Матисса, дизайнера Марка Шагала (в залах играет живая музыка), изящных искусств, народов Азии, комплекс Массена (сады, экспозиции)

Местные экскурсоводы

Мы предлагаем разнообразные экскурсионные программы в Ницце с индивидуальным подходом. Турист может сам выбрать продолжительность пребывания, набор достопримечательностей, класс и расположение гостиницы. При этом опытные гиды в совершенстве владеют французским (Вам не потребуется переводчик), на практике знают город, его окрестности и историю. Возможен подбор формата: для большой/малой группы, индивидуальные. Забронировав экскурсию на нашем сайте Вы сразу будете знать ее итоговую стоимость, без дальнейших переплат и накруток