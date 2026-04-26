Криста Ваш гид в Париже Групповая экскурсия €72 за человека 🇷🇺 русский Язык проведения 4 часа 1-10 человек

Описание экскурсии От Королевского дворца в Верхнем городе мы спустимся в самое сердце Брюссель — Нижний город. Это насыщенная прогулка-знакомство: вы узнаете ключевые вехи истории столицы, разберётесь в её современной жизни и получите понятный гастрономический ориентир. Мы заглянем в собор, который Виктор Гюго называл эталоном готики, поднимемся на холм с панорамными видами и пройдёмся по знаковым площадям. После этой экскурсии вы будете уверенно ориентироваться в городе — и всё равно продолжите ему удивляться. Что вас ожидает Путешествие в прошлое Многовековая история города — от королей и торговцев до монахов и ремесленников. Вы увидите место, где Карл Маркс работал над «Капиталом», и побываете на площади, признанной Виктором Гюго самой красивой в Европе. Бельгийская гастрономия Мы объясним, что скрывается за названиями moules-frites, cuberdon, speculoos, waterzooi, carbonnade flamande, и подскажем, где всё это пробовать. Поговорим о традиционных напитках и траппистском пиве. Современная жизнь Вы почувствуете гедонистичный ритм брюссельцев, их любовь к праздникам и умение жить со вкусом. Достопримечательности От семейных шоколадных домов до знаменитого «Писающего мальчика», фрагментов крепостной стены XII века, фасадов ар-нуво и собора Святых Михаила и Гудулы.

