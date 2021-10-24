Экскурсии в Париже

Отзыв на: Сказочный Лувр для детей от 6 лет Ю Юля 5 Великолепная экскурсия! Людмила потрясающий гид. . Были с девочками 12-лет, у которых русский второй язык. Людмила сумела приподнести информацию в очень доходчивой и интересной форме. Девочки быши

Отзыв на: Квартал Марэ: будни французского аристократа R Roman 5 Мы в первые заказываем экскурсию в Париже и остались очень довольны! В эскурсии переплелась история и наши дни, вкусные кондитерские местечки и урок этикета в кафе)) Спасибо вам!

Отзыв на: Латинский квартал — интеллектуальный центр Парижа А Александр 5 Экскурсия была интересной и познавательной. Рекомендую

Отзыв на: Латинский квартал — интеллектуальный центр Парижа А Алена 5 Рекомендую!

Отзыв на: Лувр утром. Билеты гарантированы! А Андрей 5 Нам посчатстливилось побывать на экскурсии профессионального гида и хорошего человека Ольги. Мы с детьми остались очень довольны экскурсией и первым знакомством с Лувром. Хочу выразить огромную благодарность Ольге! И очень рекомендую посещать Лувр на эксурсиях Ольги. Это замечательный человек, который профессионально Вам расскажет о Лувре и истории Франции.

Отзыв на: Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца Е Екатерина 5 Заказывала у Надежды экскурсию для своих родителей. Сказать, что они остались в восторге, - это ничего не сказать! По словам родителей, лучшего гида они никогда не видели: было интересно, профессионально, доброжелательно, душевно и на одном дыхании! Вернулись с экскурсии под большим впечатлением и теперь всем рекомендуют только Надежду!

Отзыв на: Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж» А Андрей 5 Несмотря на то, что мы заказфывали трансфер два года тому назад - в конечном итоге наш трансфер состоялся, несмотря на все ограничения и переносы визита в Париж из-за пандемии. Трансфер бы организован в точно оговоренное время, и был проведен с макисмальным комфортом. Отдельно хочу отметить Владмиира, как очень пунктуального и вежливого человека, а также порекомендовать пользоваться услугами трансфера от его компании. И конечно же сказать огромное спасибо!

Отзыв на: Главные сокровища Лувра за 2 часа A Aleksandr 5 Отличная экскурсия! Гид Надежда очень все подробно рассказал и оставил очень хорошие эмоции и позитивные впечатления

Отзыв на: Понять Париж за два часа Ю Юлия 5 Добрый день, пишу отзыв спустя почти месяц но до сих пор под впечатлением экскурсии. Брали с мужем на годовщину свадьбы и в восторге как мы угадали с гидом Еленой. Очень грамотная, начитанная, приятная девушка, не хотелось в конце экскурсии расставаться на столько было интересно и увлекательно. Влюбились в Париж, я думаю это большая заслуга Елене. Очень много информации по мимо экскурсии, посоветовала куда ещё самим пойти, где вкусно покушать. Уверенны, что ещё приедем и возьмём другую экскурсию. Благодарим вас ещё раз Елена, вы просто лучшая из лучших. Спасибо.