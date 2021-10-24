Все экскурсии в Париже
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Париже – доступно 292 экскурсии на 2021 год, 6407 ⭐ отзывов, цены от €13, посетите достопримечательности: Лувр, Монмартр, Триумфальная арка, Собор Парижской Богоматери, Нормандия, Диснейленд, Опера Гарнье, Луара. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Париже почти всё
Популярные
По цене
По отзывам
2ч
€20
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу
Вы можете выбрать "красный" или "синий" маршрут обзорной экскурсии по Парижу
Ежедневно: 15:15
12ч
€59
за 1 чел.
Билеты без очереди в Диснейленд Париж
Благодаря билетам вы сможете без очереди попасть на аттракционы в легендарном Парижском Диснейленде,...
ежедневно 10:00 до 18:00 (23:00 только Disneyland® Park)
2ч
€37
за 1 чел.
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:30, в среду и пятницу в 10:00, 13:30 и 18... ещё
2ч
€89
за 1 чел.
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
На 2-х часовой пешеходной экскурсии по центру Парижа мы увидим самые красивые здания города, включая...
Индивидуальная экскурсия
4ч
290€261
за 1-6 чел.
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€155
за 1-5 чел.
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Неповторимый символ Парижа, мечта всех влюбленных, самое высокое сооружение в мире конца XIX века -...
Индивидуальная экскурсия
3ч
€85
за 1-10 чел.
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
3ч
€45
за 1 чел.
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Маршрут нашей пешеходной экскурсии петляет между шумной улицей Риволи и богемно-студенческим...
каждый день в 10:00
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Парижу
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
2ч
€35
за 1 чел.
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа» в мини-группе
С нами вы попадете в Лувр минуя очередь и за два часа успеете посмотреть шедевры о которых вы читали...
Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
2ч
€25
за 1 чел.
В Париже впервые? Тогда вам с нами
Прогуляться по историческому центру в мини-группе и запомнить главные символы города
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
2ч
€30
за 1 чел.
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
С конца 19 века Монмартр считается самым свободным районом столицы Франции
Ежедневно в 13:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€169
за 1-4 чел.
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Познакомиться с шедеврами знаменитого музея в игровом формате
2ч 30м
€37
за 1 чел.
Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре - одно их тех редких в Париже мест, которое сохранило свой исторический облик
Со среды по воскресение в 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€183
за 1-6 чел.
Большая прогулка по Лувру
Девять веков истории, знаменитые шедевры, тайны творений и творцов на экскурсии с искусствоведом
2ч
€35
за 1 чел.
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Вы посетите музей Орсе, находящийся в здании первого в мире электрифицированного железнодорожного...
ежедневно, кроме понедельника, в 13:30
Индивидуальный трансфер
1ч
€75
за 1-4 чел.
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
3ч 30м
€70
за 1 чел.
Ежедневно, кроме понедельника в 11.00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€260
за 1-8 чел.
Бонжур, Пари!
Обзорный автомобильный тур по всем главным достопримечательностям
1ч 9м
€124
за 1 чел.
Вечерний круиз по Сене с ужином на борту
Ваша прогулка начнется в самом сердце Парижа, у Эйфелевой башни, и завершится там же
Индивидуальная экскурсия
2ч
€92
за 1-6 чел.
Понять Париж за два часа
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров
3ч 30м
€35
за 1 чел.
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
По центру Парижа на кораблике и пешком
Ежедневно в 15:00
2ч
€26
за 1 чел.
Покорить Париж за 2 часа
Влюбиться в город и увидеть самое важное, не теряя ни минуты!
в понедельник, вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и пятницу в 14:30
10ч
€20
за 1 чел.
В Лувр без очереди (входной билет)
Большинство туристов попадают в Лувр через главный вход - стеклянную пирамиду
Ежедневно: 9:00- 16:30, вторник — выходной
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Парижа»
- Отзыв на: Сказочный Лувр для детей от 6 летЮЮля24 октября 2021Великолепная экскурсия! Людмила потрясающий гид. . Были с девочками 12-лет, у которых русский второй язык. Людмила сумела приподнести информацию в очень доходчивой и интересной форме. Девочки быши
- RRoman24 октября 2021Мы в первые заказываем экскурсию в Париже и остались очень довольны! В эскурсии переплелась история и наши дни, вкусные кондитерские местечки и урок этикета в кафе)) Спасибо вам!
- ААлександр24 октября 2021Экскурсия была интересной и познавательной. Рекомендую
- ААлена24 октября 2021Рекомендую!
- Отзыв на: Лувр утром. Билеты гарантированы!ААндрей23 октября 2021Нам посчатстливилось побывать на экскурсии профессионального гида и хорошего человека Ольги. Мы с детьми остались очень довольны экскурсией и первым знакомством с Лувром. Хочу выразить огромную благодарность Ольге! И очень рекомендую посещать Лувр на эксурсиях Ольги. Это замечательный человек, который профессионально Вам расскажет о Лувре и истории Франции.
- ЕЕкатерина23 октября 2021Заказывала у Надежды экскурсию для своих родителей. Сказать, что они остались в восторге, - это ничего не сказать! По словам родителей, лучшего гида они никогда не видели: было интересно, профессионально, доброжелательно, душевно и на одном дыхании! Вернулись с экскурсии под большим впечатлением и теперь всем рекомендуют только Надежду!
- ААндрей23 октября 2021Несмотря на то, что мы заказфывали трансфер два года тому назад - в конечном итоге наш трансфер состоялся, несмотря на все ограничения и переносы визита в Париж из-за пандемии. Трансфер бы организован в точно оговоренное время, и был проведен с макисмальным комфортом. Отдельно хочу отметить Владмиира, как очень пунктуального и вежливого человека, а также порекомендовать пользоваться услугами трансфера от его компании. И конечно же сказать огромное спасибо!
- Отзыв на: Главные сокровища Лувра за 2 часаAAleksandr22 октября 2021Отличная экскурсия! Гид Надежда очень все подробно рассказал и оставил очень хорошие эмоции и позитивные впечатления
- Отзыв на: Понять Париж за два часаЮЮлия22 октября 2021Добрый день, пишу отзыв спустя почти месяц но до сих пор под впечатлением экскурсии. Брали с мужем на годовщину свадьбы и в восторге как мы угадали с гидом Еленой. Очень грамотная, начитанная, приятная девушка, не хотелось в конце экскурсии расставаться на столько было интересно и увлекательно. Влюбились в Париж, я думаю это большая заслуга Елене. Очень много информации по мимо экскурсии, посоветовала куда ещё самим пойти, где вкусно покушать. Уверенны, что ещё приедем и возьмём другую экскурсию. Благодарим вас ещё раз Елена, вы просто лучшая из лучших. Спасибо.
- Отзыв на: Нотр-Дам де Пари — судьба и секретыООксана21 октября 2021Отличная экскурсия. Были с сыном 12 лет. Анастасия очень структурировано и интересно поведала об истории собора. Час пролетел незаметно. Спасибо!