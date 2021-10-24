Экскурсии Парижа

Все экскурсии в Париже

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Париже – доступно 292 экскурсии на 2021 год, 6407 ⭐ отзывов, цены от €13, посетите достопримечательности: Лувр, Монмартр, Триумфальная арка, Собор Парижской Богоматери, Нормандия, Диснейленд, Опера Гарнье, Луара. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Париже почти всё
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Обзорная экскурсия по Парижу
4.4
240
20
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу
Вы можете выбрать "красный" или "синий" маршрут обзорной экскурсии по Парижу
Ежедневно: 15:15
Билеты без очереди в Диснейленд Париж
5
9
12ч
59
за 1 чел.
Билеты без очереди в Диснейленд Париж
Благодаря билетам вы сможете без очереди попасть на аттракционы в легендарном Парижском Диснейленде,...
ежедневно 10:00 до 18:00 (23:00 только Disneyland® Park)
Главные сокровища Лувра за 2 часа
4.9
374
37
за 1 чел.
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:30, в среду и пятницу в 10:00, 13:30 и 18... ещё
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
5
11
89
за 1 чел.
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
На 2-х часовой пешеходной экскурсии по центру Парижа мы увидим самые красивые здания города, включая...
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
Индивидуальная экскурсия
5
115
290
261
за 1-6 чел.
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Индивидуальная экскурсия
4.9
25
155
за 1-5 чел.
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Неповторимый символ Парижа, мечта всех влюбленных, самое высокое сооружение в мире конца XIX века -...
Прогулки по Монмартру
Индивидуальная экскурсия
5
179
85
за 1-10 чел.
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
4.6
43
45
за 1 чел.
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Маршрут нашей пешеходной экскурсии петляет между шумной улицей Риволи и богемно-студенческим...
каждый день в 10:00
Ежедневная прогулка по Парижу
4.7
218
20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Парижу
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа» в мини-группе
4.7
524
35
за 1 чел.
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа» в мини-группе
С нами вы попадете в Лувр минуя очередь и за два часа успеете посмотреть шедевры о которых вы читали...
Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
В Париже впервые? Тогда вам с нами
5
7
25
за 1 чел.
В Париже впервые? Тогда вам с нами
Прогуляться по историческому центру в мини-группе и запомнить главные символы города
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
4.8
103
30
за 1 чел.
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
С конца 19 века Монмартр считается самым свободным районом столицы Франции
Ежедневно в 13:00
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Индивидуальная экскурсия
4.9
74
169
за 1-4 чел.
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Познакомиться с шедеврами знаменитого музея в игровом формате
Квартал Маре с подъемом на крышу
4.8
17
2ч 30м
37
за 1 чел.
Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре - одно их тех редких в Париже мест, которое сохранило свой исторический облик
Со среды по воскресение в 10:00
Большая прогулка по Лувру
Индивидуальная экскурсия
5
118
2ч 30м
183
за 1-6 чел.
Большая прогулка по Лувру
Девять веков истории, знаменитые шедевры, тайны творений и творцов на экскурсии с искусствоведом
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
5
21
35
за 1 чел.
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Вы посетите музей Орсе, находящийся в здании первого в мире электрифицированного железнодорожного...
ежедневно, кроме понедельника, в 13:30
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Индивидуальный трансфер
4.8
35
75
за 1-4 чел.
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
4.7
53
3ч 30м
70
за 1 чел.
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Ежедневно, кроме понедельника в 11.00
Бонжур, Пари!
Индивидуальная экскурсия
5
35
260
за 1-8 чел.
Бонжур, Пари!
Обзорный автомобильный тур по всем главным достопримечательностям
Вечерний круиз по Сене с ужином на борту
5
11
1ч 9м
124
за 1 чел.
Вечерний круиз по Сене с ужином на борту
Ваша прогулка начнется в самом сердце Парижа, у Эйфелевой башни, и завершится там же
Понять Париж за два часа
Индивидуальная экскурсия
5
149
92
за 1-6 чел.
Понять Париж за два часа
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
4.4
35
3ч 30м
35
за 1 чел.
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
По центру Парижа на кораблике и пешком
Ежедневно в 15:00
Покорить Париж за 2 часа
4.8
37
26
за 1 чел.
Покорить Париж за 2 часа
Влюбиться в город и увидеть самое важное, не теряя ни минуты!
в понедельник, вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и пятницу в 14:30
В Лувр без очереди (входной билет)
4.1
102
10ч
20
за 1 чел.
В Лувр без очереди (входной билет)
Большинство туристов попадают в Лувр через главный вход - стеклянную пирамиду
Ежедневно: 9:00- 16:30, вторник — выходной

Последние отзывы «Экскурсии Парижа»

  • Отзыв на: Сказочный Лувр для детей от 6 лет
    Ю
    Юля
    24 октября 2021
    5
    Великолепная экскурсия! Людмила потрясающий гид. . Были с девочками 12-лет, у которых русский второй язык. Людмила сумела приподнести информацию в очень доходчивой и интересной форме. Девочки быши
  • Отзыв на: Квартал Марэ: будни французского аристократа
    R
    Roman
    24 октября 2021
    5
    Мы в первые заказываем экскурсию в Париже и остались очень довольны! В эскурсии переплелась история и наши дни, вкусные кондитерские местечки и урок этикета в кафе)) Спасибо вам!
  • Отзыв на: Латинский квартал — интеллектуальный центр Парижа
    А
    Александр
    24 октября 2021
    5
    Экскурсия была интересной и познавательной. Рекомендую
  • Отзыв на: Латинский квартал — интеллектуальный центр Парижа
    А
    Алена
    24 октября 2021
    5
    Рекомендую!
  • Отзыв на: Лувр утром. Билеты гарантированы!
    А
    Андрей
    23 октября 2021
    5
    Нам посчатстливилось побывать на экскурсии профессионального гида и хорошего человека Ольги. Мы с детьми остались очень довольны экскурсией и первым знакомством с Лувром. Хочу выразить огромную благодарность Ольге! И очень рекомендую посещать Лувр на эксурсиях Ольги. Это замечательный человек, который профессионально Вам расскажет о Лувре и истории Франции.
  • Отзыв на: Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца
    Е
    Екатерина
    23 октября 2021
    5
    Заказывала у Надежды экскурсию для своих родителей. Сказать, что они остались в восторге, - это ничего не сказать! По словам родителей, лучшего гида они никогда не видели: было интересно, профессионально, доброжелательно, душевно и на одном дыхании! Вернулись с экскурсии под большим впечатлением и теперь всем рекомендуют только Надежду!
  • Отзыв на: Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
    А
    Андрей
    23 октября 2021
    5
    Несмотря на то, что мы заказфывали трансфер два года тому назад - в конечном итоге наш трансфер состоялся, несмотря на все ограничения и переносы визита в Париж из-за пандемии. Трансфер бы организован в точно оговоренное время, и был проведен с макисмальным комфортом. Отдельно хочу отметить Владмиира, как очень пунктуального и вежливого человека, а также порекомендовать пользоваться услугами трансфера от его компании. И конечно же сказать огромное спасибо!
  • Отзыв на: Главные сокровища Лувра за 2 часа
    A
    Aleksandr
    22 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Гид Надежда очень все подробно рассказал и оставил очень хорошие эмоции и позитивные впечатления
  • Отзыв на: Понять Париж за два часа
    Ю
    Юлия
    22 октября 2021
    5
    Добрый день, пишу отзыв спустя почти месяц но до сих пор под впечатлением экскурсии. Брали с мужем на годовщину свадьбы и в восторге как мы угадали с гидом Еленой. Очень грамотная, начитанная, приятная девушка, не хотелось в конце экскурсии расставаться на столько было интересно и увлекательно. Влюбились в Париж, я думаю это большая заслуга Елене. Очень много информации по мимо экскурсии, посоветовала куда ещё самим пойти, где вкусно покушать. Уверенны, что ещё приедем и возьмём другую экскурсию. Благодарим вас ещё раз Елена, вы просто лучшая из лучших. Спасибо.
  • Отзыв на: Нотр-Дам де Пари — судьба и секреты
    О
    Оксана
    21 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия. Были с сыном 12 лет. Анастасия очень структурировано и интересно поведала об истории собора. Час пролетел незаметно. Спасибо!
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