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Экскурсии в Париже

Найдено 512 экскурсий в Париже на русском языке, цены от €12, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пешая
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Лучший выбор
VIP-сопровождение в Диснейленде
Погрузитесь в волшебство Диснейленда без очередей и стресса. Профессиональный гид обеспечит комфорт и незабываемые впечатления для всей семьи
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €950 за всё до 12 чел.
Главные сокровища Лувра за 2 часа
2 часа
878 отзывов
Билеты
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Захватывающее знакомство с шедеврами музея. Билеты гарантированы, проходим без очереди
Начало: Возле Лувра
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€69 за билет
Фотопрогулка по Парижу
Пешая
1.5 часа
-
10%
69 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Парижу
Париж - идеальное место для фотопрогулки. Ощутите дух города, прогуливаясь по его старинным улочкам и наслаждаясь профессиональной фотосессией
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €207€230 за всё до 5 чел.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
2 часа
154 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
Начало: У входа в музей Орсе
Расписание: во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
Сегодня в 13:30
11 авг в 15:00
€55 за человека
С Парижем на ты - дружеская обзорная прогулка
Пешая
2.5 часа
-
40%
202 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
С Парижем на ты - дружеская обзорная прогулка
Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €209€347 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу с заездом на холм Монмартр
На машине
4 часа
278 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу с заездом на холм Монмартр
Поездка по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Начало: По договорённости с организатором
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €499 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж
На машине
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж
Забудьте о длинных очередях за такси после прилета. Наш трансфер из аэропорта в Париж обеспечит вам спокойное начало путешествия
Начало: У вашего терминала в аэропрту
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
от €95 за всё до 3 чел.
Париж на автомобиле: комфортное знакомство с городом
На машине
4 часа
-
5%
55 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Париж на автомобиле: комфортное знакомство с городом
Ключевые локации, живой рассказ и удобный формат для первой поездки
Начало: В любой точке Парижа
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:00
от €551€580 за всё до 7 чел.
VIP-сопровождение в парижском Диснейленде
Пешая
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-сопровождение в парижском Диснейленде
Погрузитесь в мир Диснея с VIP-сопровождением, которое обеспечит комфорт и беззаботное путешествие по парку, избегая очередей и суеты
17 авг в 09:30
20 авг в 09:30
от €400 за всё до 4 чел.
Большое знакомство с Версалем
3.5 часа
173 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Большое знакомство с Версалем
Узнать историю детища Короля-Солнце и восхититься его интерьерами
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
11 авг в 11:00
15 авг в 11:00
€87 за человека
Очарование Монмартра: прогулка с посещением Сакре-Кёр
Пешая
2 часа
322 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Очарование Монмартра: прогулка с посещением Сакре-Кёр
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
€39 за человека
Раскрыть тайны Парижа с гидом-историком из Сорбонны
Пешая
2.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Раскрыть тайны Парижа с гидом-историком из Сорбонны
Про Бастилию, «Русские сезоны» Дягилева и монастырских свиней - в центре города
Начало: У метро Place de la Bastille
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €140 за всё до 10 чел.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Пешая
2 часа
154 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Эйфелева башня скрывает множество тайн. Узнайте её историю, полюбуйтесь видами Парижа и послушайте легенды, которые она хранит
Начало: У Эйфелевой башни
Сегодня в 09:30
17 авг в 09:30
от €220 за всё до 4 чел.
Лувр за 2 часа: от крепости и дворца до музея
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лувр за 2 часа: от крепости и дворца до музея
Погрузиться в 8 веков истории и встретиться с шедеврами мирового искусства
10 авг в 14:00
12 авг в 10:00
от €260 за всё до 6 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Пешая
2 часа
-
10%
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогулка по Монмартру с его богемной атмосферой и легендарными художниками. Узнайте о жизни Ван Гога, Пикассо и других мастеров
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €198€220 за всё до 10 чел.
Великолепная Опера Гарнье
Музыкальные теплоходы
2 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепная Опера Гарнье
Парижская Опера Гарнье - это не просто театр, а настоящий храм искусств. Узнайте о её истории и тайнах в увлекательной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €260 за всё до 4 чел.
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
На машине
13 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
Посетить престижный курорт, рыбный рынок и пройти по крепости на скале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €880 за всё до 4 чел.
Всё самое главное в Париже
Пешая
3 часа
144 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое главное в Париже
Прогуляться по очаровательному историческому центру до визитной карточки города
Начало: У Hôtel de Ville
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€52 за человека
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Париж на вкус: пирожные и деликатесы (всё включено)
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Париж на вкус: пирожные и деликатесы (всё включено)
Не просто оценить французскую кухню, но разобраться в её истории и особенностях
Начало: У метро Saint-Germains-de-Pres
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
€75 за человека
Парижский Диснейленд - без очереди
Пешая
6 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Парижский Диснейленд - без очереди
VIP-сопровождение на целый день
Начало: Входа в Диснейленд
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
от €950 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
На машине
12 часов
79 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €640 за всё до 8 чел.
Париж сквозь призму эпох: обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
2 часа
166 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Париж сквозь призму эпох: обзорная экскурсия по историческому центру
Прочувствовать пульс города и изучить его главные места
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 авг в 10:30
€32 за человека
Свидание с Парижем
Пешая
3 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: На площади Конкорд
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
Маре - сердце старого Парижа
Пешая
2.5 часа
77 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Маре - сердце старого Парижа
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Начало: У метро Bastille
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€39 за человека
Магия Лувра: искусство, которое вдохновляет
2.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Магия Лувра: искусство, которое вдохновляет
От донжона до Джоконды - узнать, с чего начинался Лувр и чем он стал
Начало: У Лувра
12 авг в 14:00
16 авг в 10:00
от €230 за всё до 5 чел.
Погружение в Монмартр: история, богема и художники Парижа
Пешая
2 часа
-
9%
10 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Погружение в Монмартр: история, богема и художники Парижа
Авторский променад для тех, кто хочет не просто посмотреть город, а прожить его через искусство
Начало: На рlaсe des Abbesses
Расписание: ежедневно в 12:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
€40€44 за человека
Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр
На машине
12 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр
Откройте для себя магию Нормандии: от средневековых улочек до садов Моне, всё это в одном туре
10 авг в 08:30
11 авг в 12:30
от €655 за всё до 4 чел.
Этрета и Руан: экскурсия по Нормандии с гидом и фотоаппаратом
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этрета и Руан: экскурсия по Нормандии с гидом и фотоаппаратом
Познакомиться с Нормандией и получить несколько сотен ярких и атмосферных кадров - из Парижа
Начало: Возле вашего места проживания
10 авг в 06:30
12 авг в 06:30
от €555 за всё до 4 чел.
Сокровища Лувра: знакомство с шедеврами
2.5 часа
72 отзыва
Билеты
Сокровища Лувра: знакомство с шедеврами
Пройти в музей без очереди и увидеть коллекцию величайших произведений искусства
Начало: У главного входа
12 авг в 14:00
14 авг в 13:00
от €250 за всё до 6 чел.

Что посмотреть в Париже на экскурсиях?

В Париже обязательным является посещение Эйфелевой башни, Триумфальной арки и Собора Парижской Богоматери. Вечером обязательно посетите одно из легендарных шоу кабаре Мулен Руж, прогуляйтесь по некоторым из самых живописных районов, таких как Монмартр, или поднимитесь на башню Монпарнас

Местные экскурсоводы

Париж ежегодно привлекает 35 миллионов туристов и он является самым посещаемым городом в мире. Туры и экскурсии быстро раскупаются, поэтому чтобы ваша поездка в Париж оказалась максимально запоминающейся и приятной, рекомендуем покупать экскурсии заранее, чтобы познакомиться с Парижем с высочайшим качеством и комфортом. Для вас мы собрали лучшие экскурсии в своем каталоге, вам остается только выбрать

Последние отзывы на экскурсии

Д
VIP-сопровождение в Диснейленде
Дата посещения: 13 июл 2026
Невероятно восхитительное сопровождение двух 16 летних подростков ,устроенные Сергеем по Диснейленду , запомнятся надолго. Всем рекомендую. Очень вежливый и ответственный
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парень. Пробыл с ними без родителей, дав нам возможность спокойно пошопиться в аутлете рядом находящемся. После прогулки на такси довез их к нам. Прекрасный нянь!! Всем рекомендую заказывать сопровождение у него. Будете спокойны и займетесь своими делами, если, конечно, как мы не любите аттракционы.

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В
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Дата посещения: 28 апр 2026
Необыкновенная экскурсия! Рекомендуем миллион раз. Очень и очень интересный рассказ Тараса! Много новой информации узнали. Целый день провели в Версале,
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а временя даже не ощутили, даже усталости не было, до чего было интересно. Еще и целый список фильмом нам Тарас порекомендовал о Версале. Теперь будем смотреть и вспоминать этот чудесный, солнечный день, наполненный душевным теплом и внимание! Огромное спасибо за незабываемые впечатления!

Необыкновенная экскурсия! Рекомендуем миллион раз. Очень и очень интересный рассказ Тараса! Много новой информации узнали. Целый
Необыкновенная экскурсия! Рекомендуем миллион раз. Очень и очень интересный рассказ Тараса! Много новой информации узнали. Целый
Необыкновенная экскурсия! Рекомендуем миллион раз. Очень и очень интересный рассказ Тараса! Много новой информации узнали. Целый
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В
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Дата посещения: 27 апр 2026
Экскурсия потрясающая! Александр, очень интересно и много рассказывает. Увлекательно, познавательно, с юмором, с примерами и точными фактам. От Фонтенбло, благодаря, впервую очередь Александру, остались в полном восторге! Огромное спасибо за доставленное удовольствие и большой объем новой, удивительной информации.🙏
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Е
Очарование Монмартра: прогулка с посещением Сакре-Кёр
Дата посещения: 19 апр 2026
Очень все понравилось, экскурсовод Валерия, прекрасно излагает весь материал.
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М
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
Дата посещения: 29 дек 2025
Всё прошло идеально! Александр профессионал своего дела, отлично знает историю, хорошо рассказывает. Отдельная благодарность, что Александр подстроился под время моего
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транзита, встретил, провёз по максимально возможным достопримечательностям и даже проводил до терминала вылета. Александр, я очень рад знакомству с Вами, Вы человек с большой буквы! И я от всей души благодарю Вас и желаю вам здоровья и всевозможных благ!

Всё прошло идеально! Александр профессионал своего дела, отлично знает историю, хорошо рассказывает. Отдельная благодарность, что Александр
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И
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Дата посещения: 13 окт 2025
Понравилось, что Людмила пунктуальная. Ей удалось совместить параллельно свою историческую программу и наш интерес к уличному искусству. Ребенок 11 лет
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высоко оценил её работу. Брали 2 экскурсии и остались довольны. Видно, что к программам серьезно готовилась, на руках парка с наглядными матерьялами. Попутно, проконсультировала по всем интересующим житейским вопросам. Мы очень благодарны, интересно и позновательно!

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И
Великолепная Опера Гарнье
Дата посещения: 30 сен 2025
Идея сходить в Опера ещё раз родилась стихийно! Но захотелось на этот раз пойти с гидом. К гидам относимся очень
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осторожно, потому как ожидания не всегда совпадают с реальностью. Но мы рискнули и не пожалели ни на минуту! Саида очень быстро завладела нашими душами и повела нас за за собой в мир истории и музыки! Рассказ был полон маленьких нюансов и неожиданностей, время пролетело очень неожиданно быстро на восторженных нотах! Мы были тронуты! Очень приятно, когда человек любит то, о чем он рассказывает! А Саида просто растворила нас в своей любви к этому месту! Мы вышли на улицу, сели на лестницу перед Оперой и ещё какое-то время наслаждались внутренней музыкой от услышанного! Пошли в кассу и неожиданно купили билеты на балет Жизель в этот же вечер! И это тоже благодаря Саиде и её маленьким секретам! Спасибо большое! Рекомендуем всем!

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П
Огни вечернего Парижа и высокая мода
Эта экскурсия - настоящая находка для тех, кто хочет глубже узнать культуру Парижа! Гид был великолепен, его знания и любовь
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к городу нас приятно удивили. Мы не только увидели потрясающие вечерние огни, но и узнали много интересного о модных домах, парижской богеме и стили жизни современных парижан. Теперь, когда я думаю о Париже, я вижу его в новом свете. Только жалею, что не записались на экскурсию сразу по приезду - это было бы идеальное начало нашего путешествия!

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П
Париж на вкус: пирожные и деликатесы (всё включено)
Мы с детьми посетили экскурсию "Париж на вкус", и это было весело! Дети были в восторге от лягушачьих лапок (да,
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они их попробовали!) и макаронс. Гид рассказал много интересного о французской культуре, и теперь наши дети знают, что такое истинная французская кухня! Стоимость экскурсии была очень разумной, и за эти деньги мы получили массу удовольствия и знаний.

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Е
Париж на автомобиле: комфортное знакомство с городом
Денис организовал отличную экскурсию по Парижу - с комфортом, на удобном автомобиле. Удалось посмотреть все знаковые места Парижа, были остановки.
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Рассказ очень содержательный, дети и бабушки остались довольны. Также получили рекомендацию от Сергея где можно вкусно пообедать. Спасибо за прекрасный день в Париже.

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Всего 14321 отзыв в Париже

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу

Самые популярные экскурсии в Париже
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. VIP-сопровождение в Диснейленде;
  2. Главные сокровища Лувра за 2 часа;
  3. Фотопрогулка по Парижу;
  4. Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе;
  5. С Парижем на ты - дружеская обзорная прогулка.
Что посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эйфелева башня;
  2. Монмартр;
  3. Триумфальная арка;
  4. Лувр;
  5. Нормандия;
  6. Собор Парижской Богоматери;
  7. Музей Орсе;
  8. Остров Сите;
  9. Опера Гарнье;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2026
Сейчас в Париже можно забронировать 512 экскурсий и билетов от 12 до 1900 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 14321 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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