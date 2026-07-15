Экскурсии в Париже

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осторожно, потому как ожидания не всегда совпадают с реальностью. Но мы рискнули и не пожалели ни на минуту! Саида очень быстро завладела нашими душами и повела нас за за собой в мир истории и музыки! Рассказ был полон маленьких нюансов и неожиданностей, время пролетело очень неожиданно быстро на восторженных нотах! Мы были тронуты! Очень приятно, когда человек любит то, о чем он рассказывает! А Саида просто растворила нас в своей любви к этому месту! Мы вышли на улицу, сели на лестницу перед Оперой и ещё какое-то время наслаждались внутренней музыкой от услышанного! Пошли в кассу и неожиданно купили билеты на балет Жизель в этот же вечер! И это тоже благодаря Саиде и её маленьким секретам! Спасибо большое! Рекомендуем всем!