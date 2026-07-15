Экскурсии в Париже

Индивидуальная
до 12 чел.
Лучший выборVIP-сопровождение в Диснейленде
Погрузитесь в волшебство Диснейленда без очередей и стресса. Профессиональный гид обеспечит комфорт и незабываемые впечатления для всей семьи
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €950 за всё до 12 чел.
Билеты
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Захватывающее знакомство с шедеврами музея. Билеты гарантированы, проходим без очереди
Начало: Возле Лувра
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€69 за билет
-
10%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Парижу
Париж - идеальное место для фотопрогулки. Ощутите дух города, прогуливаясь по его старинным улочкам и наслаждаясь профессиональной фотосессией
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €207
€230 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
Начало: У входа в музей Орсе
Расписание: во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
Сегодня в 13:30
11 авг в 15:00
€55 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 6 чел.
С Парижем на ты - дружеская обзорная прогулка
Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €209
€347 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу с заездом на холм Монмартр
Поездка по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Начало: По договорённости с организатором
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж
Забудьте о длинных очередях за такси после прилета. Наш трансфер из аэропорта в Париж обеспечит вам спокойное начало путешествия
Начало: У вашего терминала в аэропрту
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
от €95 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Париж на автомобиле: комфортное знакомство с городом
Ключевые локации, живой рассказ и удобный формат для первой поездки
Начало: В любой точке Парижа
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:00
от €551
€580 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-сопровождение в парижском Диснейленде
Погрузитесь в мир Диснея с VIP-сопровождением, которое обеспечит комфорт и беззаботное путешествие по парку, избегая очередей и суеты
17 авг в 09:30
20 авг в 09:30
от €400 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Большое знакомство с Версалем
Узнать историю детища Короля-Солнце и восхититься его интерьерами
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
11 авг в 11:00
15 авг в 11:00
€87 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Очарование Монмартра: прогулка с посещением Сакре-Кёр
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
€39 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Раскрыть тайны Парижа с гидом-историком из Сорбонны
Про Бастилию, «Русские сезоны» Дягилева и монастырских свиней - в центре города
Начало: У метро Place de la Bastille
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Эйфелева башня скрывает множество тайн. Узнайте её историю, полюбуйтесь видами Парижа и послушайте легенды, которые она хранит
Начало: У Эйфелевой башни
Сегодня в 09:30
17 авг в 09:30
от €220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лувр за 2 часа: от крепости и дворца до музея
Погрузиться в 8 веков истории и встретиться с шедеврами мирового искусства
10 авг в 14:00
12 авг в 10:00
от €260 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогулка по Монмартру с его богемной атмосферой и легендарными художниками. Узнайте о жизни Ван Гога, Пикассо и других мастеров
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €198
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепная Опера Гарнье
Парижская Опера Гарнье - это не просто театр, а настоящий храм искусств. Узнайте о её истории и тайнах в увлекательной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
Посетить престижный курорт, рыбный рынок и пройти по крепости на скале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €880 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое главное в Париже
Прогуляться по очаровательному историческому центру до визитной карточки города
Начало: У Hôtel de Ville
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€52 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Париж на вкус: пирожные и деликатесы (всё включено)
Не просто оценить французскую кухню, но разобраться в её истории и особенностях
Начало: У метро Saint-Germains-de-Pres
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
€75 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Парижский Диснейленд - без очереди
VIP-сопровождение на целый день
Начало: Входа в Диснейленд
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
от €950 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €640 за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Париж сквозь призму эпох: обзорная экскурсия по историческому центру
Прочувствовать пульс города и изучить его главные места
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 авг в 10:30
€32 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: На площади Конкорд
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Маре - сердце старого Парижа
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Начало: У метро Bastille
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Магия Лувра: искусство, которое вдохновляет
От донжона до Джоконды - узнать, с чего начинался Лувр и чем он стал
Начало: У Лувра
12 авг в 14:00
16 авг в 10:00
от €230 за всё до 5 чел.
-
9%
Мини-группа
до 12 чел.
Погружение в Монмартр: история, богема и художники Парижа
Авторский променад для тех, кто хочет не просто посмотреть город, а прожить его через искусство
Начало: На рlaсe des Abbesses
Расписание: ежедневно в 12:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
€40
€44 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр
Откройте для себя магию Нормандии: от средневековых улочек до садов Моне, всё это в одном туре
10 авг в 08:30
11 авг в 12:30
от €655 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этрета и Руан: экскурсия по Нормандии с гидом и фотоаппаратом
Познакомиться с Нормандией и получить несколько сотен ярких и атмосферных кадров - из Парижа
Начало: Возле вашего места проживания
10 авг в 06:30
12 авг в 06:30
от €555 за всё до 4 чел.
Билеты
Сокровища Лувра: знакомство с шедеврами
Пройти в музей без очереди и увидеть коллекцию величайших произведений искусства
Начало: У главного входа
12 авг в 14:00
14 авг в 13:00
от €250 за всё до 6 чел.
В Париже обязательным является посещение Эйфелевой башни, Триумфальной арки и Собора Парижской Богоматери. Вечером обязательно посетите одно из легендарных шоу кабаре Мулен Руж, прогуляйтесь по некоторым из самых живописных районов, таких как Монмартр, или поднимитесь на башню Монпарнас
Париж ежегодно привлекает 35 миллионов туристов и он является самым посещаемым городом в мире. Туры и экскурсии быстро раскупаются, поэтому чтобы ваша поездка в Париж оказалась максимально запоминающейся и приятной, рекомендуем покупать экскурсии заранее, чтобы познакомиться с Парижем с высочайшим качеством и комфортом. Для вас мы собрали лучшие экскурсии в своем каталоге, вам остается только выбрать
Последние отзывы на экскурсии
Д
Дата посещения: 13 июл 2026
Невероятно восхитительное сопровождение двух 16 летних подростков ,устроенные Сергеем по Диснейленду , запомнятся надолго. Всем рекомендую. Очень вежливый и ответственный
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В
Дата посещения: 28 апр 2026
Необыкновенная экскурсия! Рекомендуем миллион раз. Очень и очень интересный рассказ Тараса! Много новой информации узнали. Целый день провели в Версале,
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В
Дата посещения: 27 апр 2026
Экскурсия потрясающая! Александр, очень интересно и много рассказывает. Увлекательно, познавательно, с юмором, с примерами и точными фактам. От Фонтенбло, благодаря, впервую очередь Александру, остались в полном восторге! Огромное спасибо за доставленное удовольствие и большой объем новой, удивительной информации.🙏
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Е
Дата посещения: 19 апр 2026
Очень все понравилось, экскурсовод Валерия, прекрасно излагает весь материал.
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М
Дата посещения: 29 дек 2025
Всё прошло идеально! Александр профессионал своего дела, отлично знает историю, хорошо рассказывает. Отдельная благодарность, что Александр подстроился под время моего
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И
Дата посещения: 13 окт 2025
Понравилось, что Людмила пунктуальная. Ей удалось совместить параллельно свою историческую программу и наш интерес к уличному искусству. Ребенок 11 лет
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И
Дата посещения: 30 сен 2025
Идея сходить в Опера ещё раз родилась стихийно! Но захотелось на этот раз пойти с гидом. К гидам относимся очень
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П
Эта экскурсия - настоящая находка для тех, кто хочет глубже узнать культуру Парижа! Гид был великолепен, его знания и любовь
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П
Мы с детьми посетили экскурсию "Париж на вкус", и это было весело! Дети были в восторге от лягушачьих лапок (да,
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Е
Денис организовал отличную экскурсию по Парижу - с комфортом, на удобном автомобиле. Удалось посмотреть все знаковые места Парижа, были остановки.
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Всего 14321 отзыв в Париже
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Ответы на вопросы от путешественников по Парижу
Самые популярные экскурсии в Париже
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2026
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