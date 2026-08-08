Найдено 1 экскурсия в Шамбери на русском языке, цена €33. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 30 минут Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Шамбери Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт Начало: В указанной вами точке от €33 за всё до 3 чел.

Предлагаем вам пройти интересные экскурсии по Франции в Шамбери на русском языке в 2026 году. Наши цены на экскурсии начинаются от €33. Вы сможете посетить интересные достопримечательности, получить массу полезной информации о Шамбери и Франции в целом. Забронируйте свою экскурсию уже сейчас