Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Самый старый город 🏙️ департамента Савойя, находящийся в его Олимпийском центре, один из самых известных дальнеотерапевтических курортов Франции, Экс-ле-Бан богат своей историей 📖 и, как и подобает городу-курорту, развекательными заведениями. Одним из самых известных является, бесспорно, Казино. Забытое на время демократизации санаториев, оно вновь привлекло к себе внимание в 1849 году и было отреставрировано. Отныне, здесь можно слушать музыку, ужинать или просто прийти посмотреть на великолепное убранство Большого Кольца, его купол (1883), выполненный веницианским мозаистом Сальвиати, реставратором базилики Св. Марка: 3500000 мельчайших фиолетовых квадратов на позолеченном фоне.

Паралелльно улице Казино, располагается мэрия (бывший замок), внутри которой находится храм Дианы, собравший все предметы и остатки развалин, свидельствующие о пребывании римлян в городе. Сам храм — римский, но название его восходит к Средневековью, когда именем богини называли всё, что имело связь с водой. Стены из каменных блоков, выложенных без цемента, буквально вдавлены в замок 🏰 — самый старый санаторий Экс-ле- Бана, так называемые национальные термы, построенный вокруг двух горячих источников (45 градусов), обладающих благотворным действием на заболевания суставов, последствия травм или переломов. Процедуры проводятся, в основном, в виде массажного душа. Рядом с саноторием, построен Цветочный парк 🌳, приглашающий к умиротворяющему вечернему променаду вдоль изысканных флоральных композиций и фонтана ⛲ в восточном стиле, подаренному городом Фэсом в честь 50-летия независимости Марокко.

Побродивши по парку, мы выходим на центральную улицу города, где у Вас будет время пройтись по магазинам и сувенирным лавкам. Здесь также стоит обратить внимание и на бывшие резиденции европейской коровлевской знати и буржуазии, которые приезжали сюда «на воды». Сейчас все эти роскошные апартаменты разделены на современные квартиры.

Для любителей искусства, экскурсию ⛳ по центру города можно дополнить визитом в музей 🖼 Фор, известного коллекционера произведений художников-импрессионистов. Особой любовью парижского доктора Фора пользовался скульптор Огюст Роден.

После насыщенной культурной программы, прогулка 👣 по набережной (Эспланаде) безмятежного альпийского озера Бурже, как нельзя кстати. В этом, самом большом ествественном озере Франции, живут 34 вида рыб и моллюсков. Всех их Вы можете увидеть в аквариуме, расположенном в начале Эспланады (вход 6, 90 евро, детям до 4 лет -бесплатно).

Помимо этой классической эксурсии, на Экс-ле-Бан можно полюбоваться под водой, на велосипеде 🚲, на каное, на рыбацкой лодке ⚓ или на прогулочной яхте 🛥️ — это здоровый и разнообразный отдых!

Напротив города Экс-ле-Бан, на горе Ревар, расположено аббатство Откомб, являющееся местом захоронения всей династии савойских правителей (здесь его называют Св. Дени Савойского дома). Попасть сюда можно на машине по горной дороге, с которой открывается великолепный вид на озеро и прилегающий горный массив Бож, или на прогулочной яхте от порта Экс-ле-Бана. В этом богатом и процветающем аббатстве, ранее цистерцианском монастыре, основанном в 1139 году, выросли два Папы Римских. В результате Революции, здание становится фабрикой по производству керамики, и его богослужебная роль потихоньку угасает. В 19 веке, полностью заброшенное аббатство, становится любимым местом романтиков, где они могли уединиться и созерцать природу. Как раз в этот период, французский писатель Ламартин, пишет здесь своего «Рафаэля». Откомб возродится при правлении сардского короля Шарля-Феликса и королевы Марии-Кристин, которые будут впоследствии захоронены в городке Бели, неподалеку от аббатства. В 1862 году, цистерцианцы возвращаются жить в Откомб, а в 1922 их примеру следуют бенедиктинцы.

Отреставрированная в 19 веке, церковь ⛪ полность утратила свой скромный цистерцианский характер. Реставрации не подверглись лишь некоторые части римского происхождения и план церкви в виде латинского креста. Фасад, выполненный в стиле «готического трубадура», обильно (даже слишком!) украшен скульптурами.

На причале аббатства, находится лодочная станция (13 века), откуда монахи отправлялись на рыбалку или в город.