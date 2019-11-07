Отзыв на: Шартр. Послания из Средневековья Ю Юлия 5 Виктория - очень интересная и увлеченная Шартрским собором гид. Группа у нас была разновозрастная, включая детей 9, 11 и 15 лет. Вика нашла подход ко всем. Экскурсия пролетела на одном дыхании, время прошло незаметно. Жаль только, что не хватило времени на прогулку по самому городу. Гида, безусловно, готовы рекомендовать как исключительно профессионального и знающего.

Отзыв на: Шартр. Послания из Средневековья З Зайцев 5 Сердечно благодарим Викторию за экскурсию по Шартру, которую она провела для нашей семьи. Мы получили большое удовольствие и от самой экскурсии и от общения с Викторией. Она просто очаровала и вдохновила нас историей и легендами Шартрского собора, научила читать знаменитые витражи и понимать орнаменты и лепнину фасадов собора. В конце экскурсии даже самые большие скептики из нашей компании с восторгом и энтузиазмом изучали город и его достопримечательности. На мой взгляд, это очень здорово, когда гид не просто владеет материалом, но ещё и умеет его подать интересно, возбудить любопытство и желание исследователя. Вообще мы просто влюбились в Шартр и его Собор. А Виктории ещё раз большое спасибо и пожелания дальнейших творческих и профессиональных успехов.