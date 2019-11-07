Все экскурсии в Шартре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Шартре – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €54. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Шартре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
1ч
€54
за 1 чел.
2ч
€150
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€260
за 1-9 чел.
Шартр. Послания из Средневековья
Погулять по мировой столице витражного искусства и посетить уникальный Шартрский собор
1ч
€75
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Шартра»
- ЮЮлия7 ноября 2019Виктория - очень интересная и увлеченная Шартрским собором гид. Группа у нас была разновозрастная, включая детей 9, 11 и 15 лет. Вика нашла подход ко всем. Экскурсия пролетела на одном дыхании, время прошло незаметно. Жаль только, что не хватило времени на прогулку по самому городу. Гида, безусловно, готовы рекомендовать как исключительно профессионального и знающего.
- ЗЗайцев1 октября 2019Сердечно благодарим Викторию за экскурсию по Шартру, которую она провела для нашей семьи. Мы получили большое удовольствие и от самой экскурсии и от общения с Викторией. Она просто очаровала и вдохновила нас историей и легендами Шартрского собора, научила читать знаменитые витражи и понимать орнаменты и лепнину фасадов собора. В конце экскурсии даже самые большие скептики из нашей компании с восторгом и энтузиазмом изучали город и его достопримечательности. На мой взгляд, это очень здорово, когда гид не просто владеет материалом, но ещё и умеет его подать интересно, возбудить любопытство и желание исследователя. Вообще мы просто влюбились в Шартр и его Собор. А Виктории ещё раз большое спасибо и пожелания дальнейших творческих и профессиональных успехов.
- ТТатьяна27 июля 2019Мы неожиданно оказались в 12 веке, настолько увлекательно рассказывала Виктория о соборе, прогулка по Шартру пролетела Как один миг. Виктория ведёт экскурсию не только рассказывая, но и привлекает нас к диалогу, это помогает запомнить больше информации, а ещё у неё прекрасный голос, обязательно попросите ее спеть в крипте, это волшебно, рекомендую всем кто собирается в Шартр, или только думает, не сомневайтесь, это одно из тех мест которое никогда не забудете, спасибо Вика за чудесный день