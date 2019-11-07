5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по мировой столице витражного искусства и посетить уникальный Шартрский собор

Victoria
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Victoria – ваш гид
Один из самых живописных городов Франции, тихий Шартр будто создан для искушенных ценителей прекрасного, тонких душ и пытливых умов.

Здесь царит дух истории и настоящего Средневековья.

Я — единственный гид-хранитель ключа от подземной крипты Шартрского собора, и на моей экскурсии вы не будете пассивными слушателями: вы научитесь «читать» церковные витражи и интерпретировать истории с точки зрения жителей другой эпохи, увидите архитектуру старых кварталов и насладитесь прогулкой, которая на несколько часов переместит вас в неизведанное прошлое.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Продолжительность 3.5 часа
До 9 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья

Что вас ожидает

Шартрский собор
Искусствоведы называют его «готическим королём»: это единственный в мире средневековый собор, который чудом сохранился в почти первозданном виде, и именно здесь хранится одна из величайших христианских реликвий — Покров Богородицы. С моей помощью вы научитесь читать витражные розы и расшифровывать послания из 13 века, которые каноники собора спрятали в символах на цветном стекле.

Подземная крипта
Вы вдохнёте сырой воздух в стенах самой большой крипты Франции, где мы подойдём к Покрову Богородицы настолько близко, что можно будет разглядеть переплетение нитей древнего тканого полотна. В тишине и полумраке подземелья я расскажу вам истории о том, как мужественная девочка заступалась здесь за первых христиан, а три каноника выжили под дымящимися руинами собора.

Владения епископов
В Шартре есть свой «Ватикан» — маленький город, выстроенный в 12 веке вокруг собора епископом, который захотел обозначить границы своих владений. За золотой кованой решёткой вы увидите каскадные сады-террасы с видом на город, травяной лабиринт, где сегодня часто играют обычные дети, и дворец с часовней и тюрьмой. Наслаждаясь живописными видами старинных островерхих крыш с высоты шартрского холма, вы узнаете леденящие душу истории средневекового правосудия.

Средневековый квартал
Узкие улочки и фахверковые дома города хранят не только истории простого люда — прачек, мясников, водоносов, но и зашифрованные послания. Для непосвящённых они выглядят как просто забавные изображения, но в них переплелись философия, юмор, нравы и быт средневекового человека. Почему вдруг у крокодила выросли заячьи уши, за что шартряне невзлюбили репу с морковкой — эти и многие другие открытия ждут вас на прогулке.

Если мы с вами на одной волне, то жду вас в Шартре — с ключами от Шартрского собора!

Организационные детали

Добраться из Парижа в Шартр вам нужно будет самостоятельно. Есть два способа сделать это:

  • Электричка от вокзала Монпарнас в Париже (время в пути примерно 1 час 15 мин, стоимость взрослого билета — 16 евро в одну сторону).
  • Трансфер с русскоязычным водителем: в среднем, 130-140 евро (зависит от водителя и авто).

Экскурсию можно продлить на 1,5 часа и посетить ещё больше интересных мест в Шартре. В таком случае стоимость экскурсии составит 340 евро.

Шартр. Послания из Средневековья
Шартр. Послания из Средневековья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Здравствуйте! Я единственный русскоязычный гид, проживающий в Шартре и получивший аккредитацию Шартрского собора. Мой символ — это ключ. Я даю ключи к чтению средневековых витражей, чтобы мои гости могли понимать их язык. С ключами я имею доступ к самой большой подземной крипте Франции. Я помогаю людям не просто увидеть стены, террасы и мостовые, но осознать, что в них прячется целое видение мира средневекового человека. Вы вернетесь из Шартра на голову выше себя прежнего. Не просто с ощущением «я знаю, я видел, я прикоснулся», но с мыслью «теперь я понимаю и могу». До встречи в Шартре!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2019
Виктория - очень интересная и увлеченная Шартрским собором гид. Группа у нас была разновозрастная, включая детей 9, 11 и 15 лет. Вика нашла подход ко всем. Экскурсия пролетела на одном дыхании, время прошло незаметно. Жаль только, что не хватило времени на прогулку по самому городу. Гида, безусловно, готовы рекомендовать как исключительно профессионального и знающего.
1 октября 2019
Сердечно благодарим Викторию за экскурсию по Шартру, которую она провела для нашей семьи. Мы получили большое удовольствие и от самой экскурсии и от общения с Викторией. Она просто очаровала и вдохновила нас историей и легендами Шартрского собора, научила читать знаменитые витражи и понимать орнаменты и лепнину фасадов собора. В конце экскурсии даже самые большие скептики из нашей компании с восторгом и энтузиазмом изучали город и его достопримечательности. На мой взгляд, это очень здорово, когда гид не просто владеет материалом, но ещё и умеет его подать интересно, возбудить любопытство и желание исследователя. Вообще мы просто влюбились в Шартр и его Собор. А Виктории ещё раз большое спасибо и пожелания дальнейших творческих и профессиональных успехов.
27 июля 2019
Мы неожиданно оказались в 12 веке,настолько увлекательно рассказывала Виктория о соборе,прогулка по Шартру пролетела Как один миг.Виктория ведёт экскурсию не только рассказывая,но и привлекает нас к диалогу,это помогает запомнить больше информации,а ещё у неё прекрасный голос,обязательно попросите ее спеть в крипте,это волшебно,рекомендую всем кто собирается в Шартр,или только думает,не сомневайтесь,это одно из тех мест которое никогда не забудете,спасибо Вика за чудесный день
19 апреля 2019
Виктория - замечательный гид высокого класса! Искренне увлечена своим городом, знает миллион интереснейших историй, преподносит материал на высшем уровне, но в то же время легко и непосредственно, быстро подстраивается под пожелания, вкладывается душой в увлекательную экскурсию. Однозначно рекомендую!
18 апреля 2019
Замечательная, увлекательная экскурсия от профессионала, влюбленного в свое дело, собор и город. Продлили на 3 дополнительных часа, но и с учетом этого все прошло на одном дыхании.

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