Добро пожаловать в Тулон
Индивидуальная экскурсия в Тулоне

Посетить главные места города на Лазурном берегу и прикоснуться к его истории

Тулон — живописный старинный город на Средиземном море. Мы покажем вам его визитные карточки: площади, соборы, сады и порт.

Расскажем, как складывалась его история, какие важные события здесь происходили и какие известные личности бывали. Раскроем душу и сердце этого удивительного места.
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Ближайшие даты:
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Морской порт. Вы узнаете о его значении в истории города и насладитесь великолепными панорамами.

Итальянские ворота. Это парадный вход в исторический центр. Мы раскроем, почему ворота получили такое название.

Площадь Луи Бланка. Вы понаблюдаете за современной городской жизнью и услышите о французском революционере Луи Бланке.

Кафедральный собор. Центр религиозной и культурной жизни города. Мы расшифруем его архитектуру и расскажем о роли в жизни тулонцев.

Александровский сад. Зеленый оазис в самом центре города. Вы сможете перевести здесь дух и полюбоваться местными растениями.

Канатная дорога. Вы подниметесь на гору Фарон и насладитесь видами Тулона с высоты.

Кроме того, мы покажем вам собор Сен-Франсуа-де-Поль 18 века и площадь Либерти — символ свободы и гордости Тулона.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — 8,5 евро. Дорога закрыта до 4 февраля 2024 года.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ХОРОШО
🧭
ТАМ