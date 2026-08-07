Тулон — живописный старинный город на Средиземном море. Мы покажем вам его визитные карточки: площади, соборы, сады и порт. Расскажем, как складывалась его история, какие важные события здесь происходили и какие известные личности бывали. Раскроем душу и сердце этого удивительного места.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €270 за экскурсию

Ваш гид в Тулоне

Описание экскурсии

Морской порт. Вы узнаете о его значении в истории города и насладитесь великолепными панорамами.

Итальянские ворота. Это парадный вход в исторический центр. Мы раскроем, почему ворота получили такое название.

Площадь Луи Бланка. Вы понаблюдаете за современной городской жизнью и услышите о французском революционере Луи Бланке.

Кафедральный собор. Центр религиозной и культурной жизни города. Мы расшифруем его архитектуру и расскажем о роли в жизни тулонцев.

Александровский сад. Зеленый оазис в самом центре города. Вы сможете перевести здесь дух и полюбоваться местными растениями.

Канатная дорога. Вы подниметесь на гору Фарон и насладитесь видами Тулона с высоты.

Кроме того, мы покажем вам собор Сен-Франсуа-де-Поль 18 века и площадь Либерти — символ свободы и гордости Тулона.

Организационные детали

Стоимость указанна за группу до трёх человек, максимальное количество участников — 8.