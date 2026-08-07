Расскажем, как складывалась его история, какие важные события здесь происходили и какие известные личности бывали. Раскроем душу и сердце этого удивительного места.
Описание экскурсии
Морской порт. Вы узнаете о его значении в истории города и насладитесь великолепными панорамами.
Итальянские ворота. Это парадный вход в исторический центр. Мы раскроем, почему ворота получили такое название.
Площадь Луи Бланка. Вы понаблюдаете за современной городской жизнью и услышите о французском революционере Луи Бланке.
Кафедральный собор. Центр религиозной и культурной жизни города. Мы расшифруем его архитектуру и расскажем о роли в жизни тулонцев.
Александровский сад. Зеленый оазис в самом центре города. Вы сможете перевести здесь дух и полюбоваться местными растениями.
Канатная дорога. Вы подниметесь на гору Фарон и насладитесь видами Тулона с высоты.
Кроме того, мы покажем вам собор Сен-Франсуа-де-Поль 18 века и площадь Либерти — символ свободы и гордости Тулона.
Организационные детали
Стоимость указанна за группу до трёх человек, максимальное количество участников — 8.