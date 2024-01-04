Посетить главные места города на Лазурном берегу и прикоснуться к его истории
Расскажем, как складывалась его история, какие важные события здесь происходили и какие известные личности бывали. Раскроем душу и сердце этого удивительного места.
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Описание
Что вас ожидает
Морской порт. Вы узнаете о его значении в истории города и насладитесь великолепными панорамами.
Итальянские ворота. Это парадный вход в исторический центр. Мы раскроем, почему ворота получили такое название.
Площадь Луи Бланка. Вы понаблюдаете за современной городской жизнью и услышите о французском революционере Луи Бланке.
Кафедральный собор. Центр религиозной и культурной жизни города. Мы расшифруем его архитектуру и расскажем о роли в жизни тулонцев.
Александровский сад. Зеленый оазис в самом центре города. Вы сможете перевести здесь дух и полюбоваться местными растениями.
Канатная дорога. Вы подниметесь на гору Фарон и насладитесь видами Тулона с высоты.
Кроме того, мы покажем вам собор Сен-Франсуа-де-Поль 18 века и площадь Либерти — символ свободы и гордости Тулона.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — 8,5 евро. Дорога закрыта до 4 февраля 2024 года.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.