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Добро пожаловать в Тулон

Посетить главные места города на Лазурном берегу и прикоснуться к его истории
Тулон — живописный старинный город на Средиземном море. Мы покажем вам его визитные карточки: площади, соборы, сады и порт.

Расскажем, как складывалась его история, какие важные события здесь происходили и какие известные личности бывали. Раскроем душу и сердце этого удивительного места.
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон
Добро пожаловать в Тулон

Описание экскурсии

Морской порт. Вы узнаете о его значении в истории города и насладитесь великолепными панорамами.

Итальянские ворота. Это парадный вход в исторический центр. Мы раскроем, почему ворота получили такое название.

Площадь Луи Бланка. Вы понаблюдаете за современной городской жизнью и услышите о французском революционере Луи Бланке.

Кафедральный собор. Центр религиозной и культурной жизни города. Мы расшифруем его архитектуру и расскажем о роли в жизни тулонцев.

Александровский сад. Зеленый оазис в самом центре города. Вы сможете перевести здесь дух и полюбоваться местными растениями.

Канатная дорога. Вы подниметесь на гору Фарон и насладитесь видами Тулона с высоты.

Кроме того, мы покажем вам собор Сен-Франсуа-де-Поль 18 века и площадь Либерти — символ свободы и гордости Тулона.

Организационные детали

Стоимость указанна за группу до трёх человек, максимальное количество участников — 8.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из Марселя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Тулоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 527 туристов
Я прошёл вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбился в него безвозвратно и хочу передать эту любовь вам! Особенность моего подхода к экскурсиям в том, что я стремлюсь не только рассказать исторические факты о достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают во мне.
от €270 за экскурсию