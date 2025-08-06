Выбирайте и другие экскурсии в Вильфранш-сюр-Соне

На юге региона Божоле раскинулись деревушки, выстроенные из камня, имеющего желто-золотистый цвет. Во время путешествия вы увидите замки, часовни, церкви, дома обитателей, старинные прачечные-полоскальни и все прочие строения, которые создают здесь неповторимую атмосферу сказки и волшебства. А также сможете попробовать местное вино.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Мы посетим деревушку Oingt (Уан), где нам предстоит пешеходная прогулка по средневековым улочкам, с которых открываются живописные виды виноградников и окрестных поселений. Деревня Уан в 2007 году внесена в список «Самых красивых деревень Франции».

Шато Баньоль относится к памятникам архитектуры XIII века. Восстановительные работы замка велись, начиная с 1987 года, и сейчас замок является одним из самых примечательных в Божоле, а после размещения здесь пятизвездочного отеля, представляет собой одну из самых фешенебельных гостиниц Европы. В 26 апартаментах воспроизводится эпоха XV-XVI веков, в одном из залов гастрономического ресторана, отмеченного звездой Мишлен, располагается самый большой в Европе камин в готическом декоре. Сад во французском стиле и открывающиеся из окон пейзажи Божоле дополняют посещение замка незабываемыми впечатлениями.

Организационные детали

Для посещения замка требуется предварительная резервация.

Дополнительно оплачивается: обед и дегустации.

Общее время: