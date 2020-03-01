Выбирайте и другие экскурсии в Вильфранш-сюр-Соне

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Проезд по региону с остановками в исторических местах и дегустацией знаменитых вин Божоле

Светлана
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Светлана – ваш гид
На юге региона Божоле раскинулись деревушки, выстроенные из камня, имеющего желто-золотистый цвет.

Во время путешествия вы увидите замки, часовни, церкви, дома обитателей, старинные прачечные-полоскальни и все прочие строения, которые создают здесь неповторимую атмосферу сказки и волшебства.

А также сможете попробовать местное вино.
600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»

Программа

Во время тура мы посетим деревушку Oingt (Уан), где нам предстоит пешеходная прогулка по средневековым улочкам, с которых открываются живописные виды виноградников и окрестных поселений. Деревня Уан в 2007 году внесена в список «Самых красивых деревень Франции».

Шато Баньоль относится к памятникам архитектуры XIII века. Восстановительные работы замка велись, начиная с 1987 года, и сейчас замок является одним из самых примечательных в Божоле, а после размещения здесь пятизвездочного отеля, представляет собой одну из самых фешенебельных гостиниц Европы. В 26 апартаментах воспроизводится эпоха XV-XVI веков, в одном из залов гастрономического ресторана, отмеченного звездой Мишлен, располагается самый большой в Европе камин в готическом декоре. Сад во французском стиле и открывающиеся из окон пейзажи Божоле дополняют посещение замка незабываемыми впечатлениями.

Организационные детали

Для посещения замка требуется предварительная резервация.
Дополнительно оплачивается: обед и дегустации.

Общее время:

  • без обеда – 4.5 часа;
  • с обедом в гастрономическом ресторане или деревенской таверне — 6 часов;
  • с посещением замка Баньоль — 6.5 часов;
  • вместо замка возможен визит в ателье шоколадника (Дегустации с комментариями шоколада из 7 стан, производителей какао-бобов. Большое количество оригинальных сладостей, цукатов, пастилы и мармелада ручной работы).
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»
Божоле, страна «Золотых Камней»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Я живу во Франции с 2003 года и с 2009 работаю на своем счету в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В 2009 закончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов, вплоть до звездных. Я покажу вам красоты края Божоле и Южной Бургундии и, конечно, Лиона.
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