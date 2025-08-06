Выбирайте и другие экскурсии в Вильфранш-сюр-Соне

Проезд по региону с остановками в исторических местах и дегустацией знаменитых вин Божоле
На юге региона Божоле раскинулись деревушки, выстроенные из камня, имеющего желто-золотистый цвет.
Во время путешествия вы увидите замки, часовни, церкви, дома обитателей, старинные прачечные-полоскальни и все прочие строения, которые создают здесь неповторимую атмосферу сказки и волшебства. А также сможете попробовать местное вино.
Мы посетим деревушку Oingt (Уан), где нам предстоит пешеходная прогулка по средневековым улочкам, с которых открываются живописные виды виноградников и окрестных поселений. Деревня Уан в 2007 году внесена в список «Самых красивых деревень Франции».
Шато Баньоль относится к памятникам архитектуры XIII века. Восстановительные работы замка велись, начиная с 1987 года, и сейчас замок является одним из самых примечательных в Божоле, а после размещения здесь пятизвездочного отеля, представляет собой одну из самых фешенебельных гостиниц Европы. В 26 апартаментах воспроизводится эпоха XV-XVI веков, в одном из залов гастрономического ресторана, отмеченного звездой Мишлен, располагается самый большой в Европе камин в готическом декоре. Сад во французском стиле и открывающиеся из окон пейзажи Божоле дополняют посещение замка незабываемыми впечатлениями.
Организационные детали
Для посещения замка требуется предварительная резервация. Дополнительно оплачивается: обед и дегустации.
Общее время:
без обеда – 4.5 часа;
с обедом в гастрономическом ресторане или деревенской таверне — 6 часов;
с посещением замка Баньоль — 6.5 часов;
вместо замка возможен визит в ателье шоколадника (Дегустации с комментариями шоколада из 7 стан, производителей какао-бобов. Большое количество оригинальных сладостей, цукатов, пастилы и мармелада ручной работы).
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Вильфранше-сюр-Соне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 241 туриста
Я живу во Франции с 2003 года, с 2009 работаю на себя в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В читать дальшеуменьшить
2009 окончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов вплоть до звёздных. Я покажу вам красоты края Божоле, Южной Бургундии и, конечно, Лиона.
Отзывы и рейтинг
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