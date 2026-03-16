Выбирайте и другие экскурсии на Таити

Со мной вы увидите самые впечатляющие места острова, побываете
Описание экскурсии
Два варианта экскурсии
- Экскурсия на полдня даст вам общее представление об острове. Вы увидите самые красивые и яркие места Таити, познакомитесь с полинезийской картиной мира и узнаете о том, чем живут таитяне.
- Экскурсия на целый день — расширенная версия программы на полдня, с большей свободой во времени и протяженностью маршрута, а также с дополнительными объектами и опциями. Этот вариант подойдет тем, кто стремится взглянуть на остров с разных сторон, лучше понять его историю и менталитет местных жителей.
Экскурсия на полдня
Пляжи, полинезийское святилище и гроты
Со смотровой площадки вам откроется великолепный вид на лагуну Папеэте и центральный порт острова со снующими туда-сюда судами. А прямо пред вами будет лежать остров Муреа, называемый островом-сестрой Таити, чей гористый силуэт разрезает горизонт. Следующую остановку мы сделаем на пляже чёрного вулканического песка, где вы сможете прочувствовать ленивую атмосферу тропического острова. Вы также посетите мараэ — полинезийское святилище, где не так давно еще проводились церемонии с жертвоприношениями, призванными задобрить полинезийских богов. После визита в полинезийский храм на открытом воздухе вас порадует прохлада гротов Мараа, где прозрачная вода каплями стекает со скал, падая в живописные пруды, а темнота, своим покровом прячущая от зрителя внутреннюю часть гротов, заставляет вспомнить полинезийские легенды о страшных чудовищах, обитающих в глубине, и отважных героях, их победивших.
Водные сады, «Свистящая дыра» и «Три водопада»
Недалеко от гротов Мараа располагаются водные сады, прогулка по живописным тропинкам которых даст представление о том, какие растения произрастают на острове, а также позволит насладиться свежими ароматами цветов. На остановке, которая называется «Три водопада», вы полюбуетесь живописным видом двухсотметрового водопада, к которому сможете подойти вплотную. По словам одного из моих гостей, площадка перед водопадом представляет собой идеальное место для медитации. В непосредственной близости от водопада располагается известный туристический аттракцион под названием «Свистящая дыра». Бьющиеся в подводную пещеру волны со стороны океана оказываются в ловушке, выталкивая воздух на поверхность через небольшое отверстие. Воздух с жутковатым шумом резко вырывается из отверстия, пугая посетителей места, которые стоят рядом в ожидании повторяющегося каждые 20 секунд аттракциона.
Экскурсия на целый день
Расширенная версия короткой экскурсии с более гибкой программой
Помимо основных объектов, которые были перечислены в описании выше, вы посетите производство масла «Моной де Таити» и познакомитесь с процедурой изготовления этого самого известного таитянского продукта. А также заедете на мыс Венеры, где расположен один из самых красивых общественных пляжей, и посетите другие пляжи острова. Кроме того, вы побываете в самой природной и малообитаемой части Таити, где встретитесь с дикой нетронутой природой и великолепными видами, открывающимися за каждым поворотом.
Почувствовать атмосферу жизни народа вы сможете, посетив службу в церкви, где собираются жители деревень. Об истории острова с появления на нем первых людей до сегодняшнего времени вы сможете узнать в тематическом музее. Также мы сможем заехать в магазин жемчуга, где мастера ювелиры предлагают свою продукцию по самым интересным ценам.
В середине пути мы сделаем остановку на обед в очень живописном месте рядом с пляжем на берегу океана.
Организационные детали
- Я заберу вас в вашем отеле или там, где вам будет удобно, скорее всего в районе Папеэте или рядом
- Стоимость программы на весь день для 1-7 человек — €730
- В экскурсии возможны небольшие изменения иди дополнения в зависимости от времени года, природной ситуации и количества машин на дороге