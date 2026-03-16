Выбирайте и другие экскурсии на Таити

Красоты Таити спрятаны за малоприметными поворотами, незаметными указателями, а то и вовсе никак не отмечены, что делает их самостоятельный поиск крайне затруднительным.Со мной вы увидите самые впечатляющие места острова, побываете

на райских пляжах и в прохладных гротах, посетите полинезийское святилище и живописный водопад. Вас ждут истории о жизни и нравах таитян; знакомство с производством масла «Моной де Таити»; ароматные водные сады и местные легенды. В результате вы убедитесь, что Таити — это не перевалочный пункт на пути к всемирно известному курорту Бора-Бора, а достойный внимания красочный и интересный остров.

Описание экскурсии

Два варианта экскурсии

Экскурсия на полдня даст вам общее представление об острове. Вы увидите самые красивые и яркие места Таити, познакомитесь с полинезийской картиной мира и узнаете о том, чем живут таитяне.

даст вам общее представление об острове. Вы увидите самые красивые и яркие места Таити, познакомитесь с полинезийской картиной мира и узнаете о том, чем живут таитяне. Экскурсия на целый день — расширенная версия программы на полдня, с большей свободой во времени и протяженностью маршрута, а также с дополнительными объектами и опциями. Этот вариант подойдет тем, кто стремится взглянуть на остров с разных сторон, лучше понять его историю и менталитет местных жителей.

Экскурсия на полдня

Пляжи, полинезийское святилище и гроты

Со смотровой площадки вам откроется великолепный вид на лагуну Папеэте и центральный порт острова со снующими туда-сюда судами. А прямо пред вами будет лежать остров Муреа, называемый островом-сестрой Таити, чей гористый силуэт разрезает горизонт. Следующую остановку мы сделаем на пляже чёрного вулканического песка, где вы сможете прочувствовать ленивую атмосферу тропического острова. Вы также посетите мараэ — полинезийское святилище, где не так давно еще проводились церемонии с жертвоприношениями, призванными задобрить полинезийских богов. После визита в полинезийский храм на открытом воздухе вас порадует прохлада гротов Мараа, где прозрачная вода каплями стекает со скал, падая в живописные пруды, а темнота, своим покровом прячущая от зрителя внутреннюю часть гротов, заставляет вспомнить полинезийские легенды о страшных чудовищах, обитающих в глубине, и отважных героях, их победивших.

Водные сады, «Свистящая дыра» и «Три водопада»

Недалеко от гротов Мараа располагаются водные сады, прогулка по живописным тропинкам которых даст представление о том, какие растения произрастают на острове, а также позволит насладиться свежими ароматами цветов. На остановке, которая называется «Три водопада», вы полюбуетесь живописным видом двухсотметрового водопада, к которому сможете подойти вплотную. По словам одного из моих гостей, площадка перед водопадом представляет собой идеальное место для медитации. В непосредственной близости от водопада располагается известный туристический аттракцион под названием «Свистящая дыра». Бьющиеся в подводную пещеру волны со стороны океана оказываются в ловушке, выталкивая воздух на поверхность через небольшое отверстие. Воздух с жутковатым шумом резко вырывается из отверстия, пугая посетителей места, которые стоят рядом в ожидании повторяющегося каждые 20 секунд аттракциона.

Экскурсия на целый день

Расширенная версия короткой экскурсии с более гибкой программой

Помимо основных объектов, которые были перечислены в описании выше, вы посетите производство масла «Моной де Таити» и познакомитесь с процедурой изготовления этого самого известного таитянского продукта. А также заедете на мыс Венеры, где расположен один из самых красивых общественных пляжей, и посетите другие пляжи острова. Кроме того, вы побываете в самой природной и малообитаемой части Таити, где встретитесь с дикой нетронутой природой и великолепными видами, открывающимися за каждым поворотом.

Почувствовать атмосферу жизни народа вы сможете, посетив службу в церкви, где собираются жители деревень. Об истории острова с появления на нем первых людей до сегодняшнего времени вы сможете узнать в тематическом музее. Также мы сможем заехать в магазин жемчуга, где мастера ювелиры предлагают свою продукцию по самым интересным ценам.

В середине пути мы сделаем остановку на обед в очень живописном месте рядом с пляжем на берегу океана.

Организационные детали