Выбирайте и другие экскурсии на Таити

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Таити: гроты, водопады, мифы и современность

Тихоокеанский рай на главном острове Французской Полинезии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

Natalia
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Natalia – Гид на Таити
Красоты Таити спрятаны за малоприметными поворотами, незаметными указателями, а то и вовсе никак не отмечены, что делает их самостоятельный поиск крайне затруднительным.

Со мной вы увидите самые впечатляющие места острова, побываете на райских пляжах и в прохладных гротах, посетите полинезийское святилище и живописный водопад.

Вас ждут истории 📖 о жизни и нравах таитян; знакомство с производством масла «Моной де Таити»; ароматные водные сады и местные легенды.

В результате вы убедитесь, что Таити — это не перевалочный пункт на пути к всемирно известному курорту Бора-Бора, а достойный внимания красочный и интересный остров 🏝️.
Таити: гроты, водопады, мифы и современность
Таити: гроты, водопады, мифы и современность

Два варианта экскурсии

  • Экскурсия на полдня даст вам общее представление об острове. Вы увидите самые красивые и яркие места Таити, познакомитесь с полинезийской картиной мира и узнаете о том, чем живут таитяне.
  • Экскурсия на целый день — расширенная версия тура на полдня, с большей свободой во времени и протяженностью маршрута, а также с дополнительными объектами и опциями. Этот вариант подойдет тем, кто стремится взглянуть на остров с разных сторон, лучше понять его историю и менталитет местных жителей.

Экскурсия на полдня

Пляжи, полинезийское святилище и гроты
Со смотровой площадки вам откроется великолепный вид на лагуну Папеэте и центральный порт острова со снующими туда-сюда судами. А прямо пред вами будет лежать остров Муреа, называемый островом-сестрой Таити, чей гористый силуэт разрезает горизонт. Следующую остановку мы сделаем на пляже чёрного вулканического песка, где вы сможете прочувствовать ленивую атмосферу тропического острова. Вы также посетите мараэ — полинезийское святилище, где не так давно еще проводились церемонии с жертвоприношениями, призванными задобрить полинезийских богов. После визита в полинезийский храм на открытом воздухе вас порадует прохлада гротов Мараа, где прозрачная вода каплями стекает со скал, падая в живописные пруды, а темнота, своим покровом прячущая от зрителя внутреннюю часть гротов, заставляет вспомнить полинезийские легенды о страшных чудовищах, обитающих в глубине, и отважных героях, их победивших.

Водные сады, «Свистящая дыра» и «Три водопада»
Недалеко от гротов Мараа располагаются водные сады, прогулка по живописным тропинкам которых даст представление о том, какие растения произрастают на острове, а также позволит насладиться свежими ароматами цветов. На остановке, которая называется «Три водопада», вы полюбуетесь живописным видом двухсотметрового водопада, к которому сможете подойти вплотную. По словам одного из моих гостей, площадка перед водопадом представляет собой идеальное место для медитации. В непосредственной близости от водопада располагается известный туристический аттракцион под названием «Свистящая дыра». Бьющиеся в подводную пещеру волны со стороны океана оказываются в ловушке, выталкивая воздух на поверхность через небольшое отверстие. Воздух с жутковатым шумом резко вырывается из отверстия, пугая посетителей места, которые стоят рядом в ожидании повторяющегося каждые 20 секунд аттракциона.

Экскурсия на целый день

Расширенная версия короткой экскурсии с более гибкой программой
Помимо основных объектов, которые были перечислены в описании выше, вы посетите производство масла «Моной де Таити» и познакомитесь с процедурой изготовления этого самого известного таитянского продукта. А также заедете на мыс Венеры, где расположен один из самых красивых общественных пляжей, и посетите другие пляжи острова. Кроме того, вы побываете в самой природной и малообитаемой части Таити, где встретитесь с дикой нетронутой природой и великолепными видами, открывающимися за каждым поворотом.

Почувствовать атмосферу жизни народа вы сможете, посетив службу в церкви, где собираются жители деревень. Об истории острова с появления на нем первых людей до сегодняшнего времени вы сможете узнать в тематическом музее. Также мы сможем заехать в магазин жемчуга, где мастера ювелиры предлагают свою продукцию по самым интересным ценам.

В середине пути мы сделаем остановку на обед в очень живописном месте рядом с пляжем на берегу океана.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле или там, где вам будет удобно, скорее всего в районе Папеэте или рядом.
  • Стоимость короткой программы для 5-7 человек — 440 евро, тура на весь день для 1-4 человек — 500 евро, для 5-7 — 600 евро.
  • В экскурсии возможны небольшие изменения иди дополнения в зависимости от времени года, природной ситуации и количества машин на дороге.
Таити: гроты, водопады, мифы и современность
Таити: гроты, водопады, мифы и современность
Таити: гроты, водопады, мифы и современность
Таити: гроты, водопады, мифы и современность
Таити: гроты, водопады, мифы и современность
Таити: гроты, водопады, мифы и современность
Таити: гроты, водопады, мифы и современность
Таити: гроты, водопады, мифы и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Natalia
Natalia
Я предлагаю вам индивидуальную экскурсию по любимому мною острову Таити. Я считаю Французскую Полинезию одним из самых красивых мест в мире - пройдя половину мира на яхте и побывав в множестве стран я выбрала именно этот для жизни. С радостью покажу вам красоты этого острова, расскажу о полинезийских легендах, которые и по сей день наполняют жизнь полинезийцев. В Полинезии я живу уже почти пять лет, по образованию я культуролог, и мне всегда было интересно докопаться до сути жизни людей. Интересуюсь психологией, мистикой, страноведением. Мой подход к ведению экскурсии сугубо индивидуальный - готова откликнуться именно на ваши пожелания и рассказать вам о том, что интересно именно вам.
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