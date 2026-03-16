Выбирайте и другие экскурсии на Таити

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Таити: гроты, водопады, мифы и современность

Тихоокеанский рай на главном острове Французской Полинезии
Красоты Таити спрятаны за малоприметными поворотами, незаметными указателями, а то и вовсе никак не отмечены, что делает их самостоятельный поиск крайне затруднительным.

Со мной вы увидите самые впечатляющие места острова, побываете
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на райских пляжах и в прохладных гротах, посетите полинезийское святилище и живописный водопад.

Вас ждут истории о жизни и нравах таитян; знакомство с производством масла «Моной де Таити»; ароматные водные сады и местные легенды.

В результате вы убедитесь, что Таити — это не перевалочный пункт на пути к всемирно известному курорту Бора-Бора, а достойный внимания красочный и интересный остров.

5
5 отзывов
Таити: гроты, водопады, мифы и современность
Таити: гроты, водопады, мифы и современность
Таити: гроты, водопады, мифы и современность

Описание экскурсии

Два варианта экскурсии

  • Экскурсия на полдня даст вам общее представление об острове. Вы увидите самые красивые и яркие места Таити, познакомитесь с полинезийской картиной мира и узнаете о том, чем живут таитяне.
  • Экскурсия на целый день — расширенная версия программы на полдня, с большей свободой во времени и протяженностью маршрута, а также с дополнительными объектами и опциями. Этот вариант подойдет тем, кто стремится взглянуть на остров с разных сторон, лучше понять его историю и менталитет местных жителей.

Экскурсия на полдня

Пляжи, полинезийское святилище и гроты

Со смотровой площадки вам откроется великолепный вид на лагуну Папеэте и центральный порт острова со снующими туда-сюда судами. А прямо пред вами будет лежать остров Муреа, называемый островом-сестрой Таити, чей гористый силуэт разрезает горизонт. Следующую остановку мы сделаем на пляже чёрного вулканического песка, где вы сможете прочувствовать ленивую атмосферу тропического острова. Вы также посетите мараэ — полинезийское святилище, где не так давно еще проводились церемонии с жертвоприношениями, призванными задобрить полинезийских богов. После визита в полинезийский храм на открытом воздухе вас порадует прохлада гротов Мараа, где прозрачная вода каплями стекает со скал, падая в живописные пруды, а темнота, своим покровом прячущая от зрителя внутреннюю часть гротов, заставляет вспомнить полинезийские легенды о страшных чудовищах, обитающих в глубине, и отважных героях, их победивших.

Водные сады, «Свистящая дыра» и «Три водопада»

Недалеко от гротов Мараа располагаются водные сады, прогулка по живописным тропинкам которых даст представление о том, какие растения произрастают на острове, а также позволит насладиться свежими ароматами цветов. На остановке, которая называется «Три водопада», вы полюбуетесь живописным видом двухсотметрового водопада, к которому сможете подойти вплотную. По словам одного из моих гостей, площадка перед водопадом представляет собой идеальное место для медитации. В непосредственной близости от водопада располагается известный туристический аттракцион под названием «Свистящая дыра». Бьющиеся в подводную пещеру волны со стороны океана оказываются в ловушке, выталкивая воздух на поверхность через небольшое отверстие. Воздух с жутковатым шумом резко вырывается из отверстия, пугая посетителей места, которые стоят рядом в ожидании повторяющегося каждые 20 секунд аттракциона.

Экскурсия на целый день

Расширенная версия короткой экскурсии с более гибкой программой

Помимо основных объектов, которые были перечислены в описании выше, вы посетите производство масла «Моной де Таити» и познакомитесь с процедурой изготовления этого самого известного таитянского продукта. А также заедете на мыс Венеры, где расположен один из самых красивых общественных пляжей, и посетите другие пляжи острова. Кроме того, вы побываете в самой природной и малообитаемой части Таити, где встретитесь с дикой нетронутой природой и великолепными видами, открывающимися за каждым поворотом.

Почувствовать атмосферу жизни народа вы сможете, посетив службу в церкви, где собираются жители деревень. Об истории острова с появления на нем первых людей до сегодняшнего времени вы сможете узнать в тематическом музее. Также мы сможем заехать в магазин жемчуга, где мастера ювелиры предлагают свою продукцию по самым интересным ценам.

В середине пути мы сделаем остановку на обед в очень живописном месте рядом с пляжем на берегу океана.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле или там, где вам будет удобно, скорее всего в районе Папеэте или рядом
  • Стоимость программы на весь день для 1-7 человек — €730
  • В экскурсии возможны небольшие изменения иди дополнения в зависимости от времени года, природной ситуации и количества машин на дороге

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Таити
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 17 туристов
Я предлагаю вам индивидуальную экскурсию по любимому мною острову Таити. Я считаю Французскую Полинезию одним из самых красивых мест в мире - пройдя половину мира на яхте и побывав в
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множестве стран я выбрала именно этот для жизни. С радостью покажу вам красоты этого острова, расскажу о полинезийских легендах, которые и по сей день наполняют жизнь полинезийцев. В Полинезии я живу уже почти пять лет, по образованию я культуролог, и мне всегда было интересно докопаться до сути жизни людей. Интересуюсь психологией, мистикой, страноведением. Мой подход к ведению экскурсии сугубо индивидуальный - готова откликнуться именно на ваши пожелания и рассказать вам о том, что интересно именно вам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Отличная экскурсия! У нас был гид Максим, было много интересной информации, весь маршрут был комфортный. Также можно поговорить и договориться о дополнительных экскурсиях.
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А
Взяли на один день ознакомительную экскурсию вокруг Таити. Для знакомства с островом более чем познавательно. Гид очень подробно рассказывал историю, всë по порядку и очень удобно разбил по событиям и
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годам с привязкой к посещаемым местам. Посетили местный ресторан. Гид Максим тщательнейшим образом вëл лекцию, не забывая даты и персоналии, попутно обращая наше внимание на детали локаций, известные ему. И даже целого дня оказалось мало, поскольку нашему экскурсоводу хотелось показать нам как можно больше, вроде, уже и в отель едем, но -" А давайте я вам ещë одно место покажу". Очень внимательный и доброжелательный гид, рекомендуем! Машина большая и комфортная, есть вода, кондиционер. У гида в машине микрофон, в салоне динамики, так что всë слышно и ничего не пропущено. Спасибо за экскурсию!

Взяли на один день ознакомительную экскурсию вокруг Таити. Для знакомства с островом более чем познавательно. Гид
Взяли на один день ознакомительную экскурсию вокруг Таити. Для знакомства с островом более чем познавательно. Гид
Взяли на один день ознакомительную экскурсию вокруг Таити. Для знакомства с островом более чем познавательно. Гид
Взяли на один день ознакомительную экскурсию вокруг Таити. Для знакомства с островом более чем познавательно. Гид
Взяли на один день ознакомительную экскурсию вокруг Таити. Для знакомства с островом более чем познавательно. Гид
Взяли на один день ознакомительную экскурсию вокруг Таити. Для знакомства с островом более чем познавательно. Гид
Взяли на один день ознакомительную экскурсию вокруг Таити. Для знакомства с островом более чем познавательно. Гид
Взяли на один день ознакомительную экскурсию вокруг Таити. Для знакомства с островом более чем познавательно. Гид+1
Взяли на один день ознакомительную экскурсию вокруг Таити. Для знакомства с островом более чем познавательно. Гид
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И
Превосходно проведи день в Таити. Много посмотрели. Остались прекрасные впечатления. Раиари прекрасно провел экскурсию. Очень рекомендуем.
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А
Отличная экскурсия, посмотрели Таити - весьма познавательно, то что мы хотели увидеть перед круизом, адаптировано под наше время. Спасибо!
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А
Замечательно провели время! Наталья познакомила нас с Таити, сопровождая экскурсию увлекательными рассказами об истории острова
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от €500 за экскурсию