  1. Германия
  2. Экскурсии

Индивидуальный сопровождающий в мед. учреждения

Спутник Б.
Спутник Б. – Гид из Баден-Баден
Индивидуальный сопровождающий в мед.

учреждения
Задать вопрос
Индивидуальный сопровождающий в мед. учреждения
Индивидуальное сопровождение профессиональным переводчиком в медицинское учреждение. Услуги перевода на приеме у врача, при обследовании, лечении, консультации в клиниках в Баден-Бадене,
Если вы проживаете в черте города, то трансфер бесплатно на машине переводчика (Ниссан).
Каждый дополнительный час сверх заказанного оплачивается на месте наличными (30 евро в час).
Что входит
  • услуги переводчика
  • трансфер в черте города
Что не входит
  • трансфер вне города
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник Б.
Спутник Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Баден-Баден

Следы русской культуры в Баден-Бадене
110
1.5 часа
Следы русской культуры в Баден-Бадене
16 отзывов
Обзорная экскурсия с тематическим уклоном в городе на водах
Знакомьтесь, Баден-Баден!
110
2 часа
Знакомьтесь, Баден-Баден!
3 отзыва
История и архитектура города европейской знати
Мистический Баден-Баден
120
1.5 часа
Мистический Баден-Баден
1 отзыв
Оккультизм, эзотерика, масоны и эксперименты нацистских врачей
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
120
1.5 часа
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Узнать о римском прошлом европейского города, о средневековых памятниках и эволюции баденских терм