Еще несколько необычных экскурсий в Баден-Баден

Индивидуальное сопровождение профессиональным переводчиком в медицинское учреждение. Услуги перевода на приеме у врача, при обследовании, лечении, консультации в клиниках в Баден-Бадене,

Если вы проживаете в черте города, то трансфер бесплатно на машине переводчика (Ниссан).

Каждый дополнительный час сверх заказанного оплачивается на месте наличными (30 евро в час).