Еще несколько необычных экскурсий в Баден-Баден

Индивидуальное сопровождение профессиональным переводчиком в медицинское учреждение. Услуги перевода на приеме у врача, при обследовании, лечении, консультации в клиниках в Баден-Бадене,
Если вы проживаете в черте города, то трансфер бесплатно на машине переводчика (Ниссан).
Каждый дополнительный час сверх заказанного оплачивается на месте наличными (30 евро в час).
Что входит
- услуги переводчика
- трансфер в черте города
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Б.
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