Индивидуальная
до 6 чел.
Баден-Баден и его тайны
Баден-Баден, о котором не расскажут путеводители
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
Погрузитесь в атмосферу Баден-Бадена, следуя по следам аристократии 19 века. Узнайте, что привлекает сюда миллионеров и почувствуйте дух царской России
Начало: У терм Каракалла
Завтра в 11:00
10 авг в 13:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
Увлекательное путешествие по Баден-Бадену: от кельтских ритуалов до тайн Второй мировой. Откройте для себя загадки города
Начало: У казино Баден-Бадена
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Викторианский Баден-Баден
Погрузитесь в викторианскую Англию в Баден-Бадене! Узнайте о встречах королевы Виктории и кайзера Вилли, а также посетите любимые места Марка Твена
Начало: У казино Баден-Бадена
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Некрополи Баден-Бадена
Увидеть склепы баденских аристократов и посетить средневековое кладбище
Начало: Возле «Каракалла Термы»
Завтра в 14:00
10 авг в 10:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Винная дорога Баден-Бадена
Исследуйте винные традиции Бадена, крупнейшего винного региона Германии. Узнайте о классификации вин и насладитесь дегустацией лучших сортов
Завтра в 11:00
10 авг в 13:00
от €220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
I
Замечательная экскурсия. Настоятельно рекомендую Сергея, как профессионала своего дела.
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А
Очень понравилось! Знающий и прекрасно излагающий гид. Всем буду его рекомендовать
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Алекс — прекрасный экскурсовод! Экскурсия по Баден-Бадену с ним оказалась по-настоящему живой, увлекательной и совсем не похожей на стандартный пересказ
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И
Вероника, спасибо за интересную экскурсию!
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Вероника - прекрасный гид и рассказчик. Мы получили большое удовольствие от экскурсии, и по-настоящему прониклись историей и атмосферой этого удивительного и уникального города.
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Экскурсия по Баден-Бадену с Вероникой оставила самые приятные впечатления. Это была очень комфортная, неспешная прогулка по городу, в которой каждая
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L
От экскурсии остались замечательные впечатления. Алекс рассказывал очень интересно! Он знает нетолько великолепно историю, но и очень доселе малоизвестные факты. Рекомендуем!
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О
Все очень понравилось, Вероника очень живо и интересно рассказывает, видно, что сама влюблена в Баден и хочет поделиться этим с
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Проведенная экскурсия оправдала все ожидания: было интересно, с интригой. Город небольшой, но есть, чем похвастаться. Алекс-интересный собеседник. Советую всем, кто планирует свое знакомство с городом!
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Хорошая вводная экскурсия, чтобы познакомится с прекрасным Баден Баденом и сориентироваться на местности!
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Всего 47 отзывов в Баден-Бадене
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Ответы на вопросы от путешественников по Баден-Бадену
Самые популярные экскурсии в Баден-Бадене
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Сколько стоит экскурсия по Баден-Бадену в августе 2026
Сейчас в Баден-Бадене можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 120 до 220. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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