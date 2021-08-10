Экскурсии Баден-Бадена

Все экскурсии в Баден-Бадене

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Баден-Бадене – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от €110. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Баден-Бадене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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На чём
Пешком
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Индивидуальный сопровождающий в мед. учреждения
Индивидуальная экскурсия
114
за 1-3 чел.
Индивидуальный сопровождающий в мед. учреждения
по договоренности
Знакомьтесь, Баден-Баден!
Индивидуальная экскурсия
5
3
110
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Баден-Баден!
История и архитектура города европейской знати
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
120
за 1-4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Узнать о римском прошлом европейского города, о средневековых памятниках и эволюции баденских терм
Мистический Баден-Баден
Индивидуальная экскурсия
4
1
1ч 30м
120
за 1-4 чел.
Мистический Баден-Баден
Оккультизм, эзотерика, масоны и эксперименты нацистских врачей
Следы русской культуры в Баден-Бадене
Индивидуальная экскурсия
4.6
16
1ч 30м
110
за 1-6 чел.
Следы русской культуры в Баден-Бадене
Обзорная экскурсия с тематическим уклоном в городе на водах

Последние отзывы «Экскурсии Баден-Бадена»

  • Отзыв на: Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
    Т
    Татьяна
    10 августа 2021
    5
    Экскурсия была очень интересная. Полтора часа пролетели незаметно. Несмотря на то, что с нами были дети, которые выросли в Германии. Город небольшой, но с очень интересной историей. Наверняка приедем снова. Сергей, спасибо большое за экскурсию и помощь.
  • Отзыв на: Следы русской культуры в Баден-Бадене
    Р
    Роман
    22 февраля 2020
    5
    Очень понравился город, экскурсия для людей приехавших впервые очень нужна и познавательна, Олеся хороший общительный гид, поможет по прочим организационным вопросам с которыми можете столкнуться на новом месте.
  • Отзыв на: Следы русской культуры в Баден-Бадене
    Т
    Татьяна
    20 февраля 2020
    5
    Очень понравилась экскурсия с Олесей! Нескучная подача информации, с юмором и при этом мы много что для себя узнали. Сама Олеся милая, улыбчивая с лёгкой энергетикой. Благодарим ваш ресурс за интересного гида.
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Баден-Баден!
    С
    Светлана
    4 февраля 2020
    5
    Мы приехали в Баден-Баден одним днем из Гейдельберга. Экскурсия была двухчасовая, мы успели все. Немножко истории, немножко легенд, немножко бытовых вопросов, обошли все знаковые места города - все остались очень довольны (а нас было 8 человек). Александр рассказчик легкий, приправлял все юмором, мы много смеялись). Александр помог еще нам и с билетами помог обратными. Вообщем, мы не пожалели, что выбрали эту экскурсию. Александру всех благ!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Баден-Баден!
    Д
    Дарья
    7 января 2020
    5
    Два часа в атмосфере интереснейших фактов из жизни города и его обитателей. Юмор и хорошее настроение прилагаются! Большое спасибо Александру!
  • Отзыв на: Следы русской культуры в Баден-Бадене
    И
    Игорь
    23 декабря 2019
    4
    Были на экскурсии с Олесей - интересно, живо и не скучно. Может быть стоит еще добавить разных небольших исторических фактов, касательно темы русской культуры в Баден-Бадене. Олеся посоветовала нам сходить на экскурсию в казино с Ренатой Эфферн, за что ей огромное спасибо. Экскурсия понравилась.
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Баден-Баден!
    A
    Alexei
    23 ноября 2019
    5
    Спасибо Александру за интересный рассказ и продуманный маршрут. Приятный городок с историей которую нам поведал Александр. Большое спасибо.
  • Отзыв на: Мистический Баден-Баден
    К
    Константин
    14 октября 2019
    4
    Были в Бадене проездом на несколько часов. Экскурсия получилась немного сумбурной но шел дождик и, наверное, это повлияло на восприятие. Сергей неплохой рассказчик, хоть и не профессиональный гид. Сам городок очень маленький. все рядом. Гид большой молодец. Расписал как лучше добраться из аэропорта (есть тонкости), а также помог с организацией обратного трансфера. Однозначно рекомендую.
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