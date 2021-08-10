Отзыв на: Чары Баден-Бадена: знакомство с городом Т Татьяна 5 Экскурсия была очень интересная. Полтора часа пролетели незаметно. Несмотря на то, что с нами были дети, которые выросли в Германии. Город небольшой, но с очень интересной историей. Наверняка приедем снова. Сергей, спасибо большое за экскурсию и помощь.

Отзыв на: Следы русской культуры в Баден-Бадене Р Роман 5 Очень понравился город, экскурсия для людей приехавших впервые очень нужна и познавательна, Олеся хороший общительный гид, поможет по прочим организационным вопросам с которыми можете столкнуться на новом месте.

Отзыв на: Следы русской культуры в Баден-Бадене Т Татьяна 5 Очень понравилась экскурсия с Олесей! Нескучная подача информации, с юмором и при этом мы много что для себя узнали. Сама Олеся милая, улыбчивая с лёгкой энергетикой. Благодарим ваш ресурс за интересного гида.

Отзыв на: Знакомьтесь, Баден-Баден! С Светлана 5 Мы приехали в Баден-Баден одним днем из Гейдельберга. Экскурсия была двухчасовая, мы успели все. Немножко истории, немножко легенд, немножко бытовых вопросов, обошли все знаковые места города - все остались очень довольны (а нас было 8 человек). Александр рассказчик легкий, приправлял все юмором, мы много смеялись). Александр помог еще нам и с билетами помог обратными. Вообщем, мы не пожалели, что выбрали эту экскурсию. Александру всех благ!

Отзыв на: Знакомьтесь, Баден-Баден! Д Дарья 5 Два часа в атмосфере интереснейших фактов из жизни города и его обитателей. Юмор и хорошее настроение прилагаются! Большое спасибо Александру!

Отзыв на: Следы русской культуры в Баден-Бадене И Игорь 4 Были на экскурсии с Олесей - интересно, живо и не скучно. Может быть стоит еще добавить разных небольших исторических фактов, касательно темы русской культуры в Баден-Бадене. Олеся посоветовала нам сходить на экскурсию в казино с Ренатой Эфферн, за что ей огромное спасибо. Экскурсия понравилась.

Отзыв на: Знакомьтесь, Баден-Баден! A Alexei 5 Спасибо Александру за интересный рассказ и продуманный маршрут. Приятный городок с историей которую нам поведал Александр. Большое спасибо.