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остановка превращалась в увлекательный рассказ. Вероника прекрасно сочетает историю и современность Баден-Бадена, создавая цельную картину города - от его аристократического прошлого до наших дней. Особенно понравилась часть о "русском следе" в Баден-Бадене: писатели, дипломаты, политики, бизнесмены - Вероника рассказывает о них живо, с интересными деталями и фактами.

Мы остались очень довольны и с удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет не только увидеть Баден-Баден, но и почувствовать его характер и атмосферу.