Все экскурсии в Баден-Бадене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Баден-Бадене – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от €110. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Баден-Бадене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
€114
за 1-3 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€110
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Баден-Баден!
История и архитектура города европейской знати
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€120
за 1-4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Узнать о римском прошлом европейского города, о средневековых памятниках и эволюции баденских терм
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€120
за 1-4 чел.
Мистический Баден-Баден
Оккультизм, эзотерика, масоны и эксперименты нацистских врачей
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€110
за 1-6 чел.
Следы русской культуры в Баден-Бадене
Обзорная экскурсия с тематическим уклоном в городе на водах
Последние отзывы «Экскурсии Баден-Бадена»
- Отзыв на: Чары Баден-Бадена: знакомство с городомТТатьяна10 августа 2021Экскурсия была очень интересная. Полтора часа пролетели незаметно. Несмотря на то, что с нами были дети, которые выросли в Германии. Город небольшой, но с очень интересной историей. Наверняка приедем снова. Сергей, спасибо большое за экскурсию и помощь.
- РРоман22 февраля 2020Очень понравился город, экскурсия для людей приехавших впервые очень нужна и познавательна, Олеся хороший общительный гид, поможет по прочим организационным вопросам с которыми можете столкнуться на новом месте.
- ТТатьяна20 февраля 2020Очень понравилась экскурсия с Олесей! Нескучная подача информации, с юмором и при этом мы много что для себя узнали. Сама Олеся милая, улыбчивая с лёгкой энергетикой. Благодарим ваш ресурс за интересного гида.
- ССветлана4 февраля 2020Мы приехали в Баден-Баден одним днем из Гейдельберга. Экскурсия была двухчасовая, мы успели все. Немножко истории, немножко легенд, немножко бытовых вопросов, обошли все знаковые места города - все остались очень довольны (а нас было 8 человек). Александр рассказчик легкий, приправлял все юмором, мы много смеялись). Александр помог еще нам и с билетами помог обратными. Вообщем, мы не пожалели, что выбрали эту экскурсию. Александру всех благ!
- ДДарья7 января 2020Два часа в атмосфере интереснейших фактов из жизни города и его обитателей. Юмор и хорошее настроение прилагаются! Большое спасибо Александру!
- ИИгорь23 декабря 2019Были на экскурсии с Олесей - интересно, живо и не скучно. Может быть стоит еще добавить разных небольших исторических фактов, касательно темы русской культуры в Баден-Бадене. Олеся посоветовала нам сходить на экскурсию в казино с Ренатой Эфферн, за что ей огромное спасибо. Экскурсия понравилась.
- AAlexei23 ноября 2019Спасибо Александру за интересный рассказ и продуманный маршрут. Приятный городок с историей которую нам поведал Александр. Большое спасибо.
- Отзыв на: Мистический Баден-БаденККонстантин14 октября 2019Были в Бадене проездом на несколько часов. Экскурсия получилась немного сумбурной но шел дождик и, наверное, это повлияло на восприятие. Сергей неплохой рассказчик, хоть и не профессиональный гид. Сам городок очень маленький. все рядом. Гид большой молодец. Расписал как лучше добраться из аэропорта (есть тонкости), а также помог с организацией обратного трансфера. Однозначно рекомендую.