Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия по Регенсбургу

Алла С.
Алла С. – Гид из Бамберга
Экскурсия по Регенсбургу
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Экскурсия по Регенсбургу
Экскурсия по Регенсбургу
Благодаря университету и множеству небольших кафе и ресторанов атмосфера в городе настолько живая и молодая, что с трудом верится, что ему болеее 1800 лет. И тем не менее это так. Регенсбург или, как называли его римляне, Ратибона возник на месте лагеря римских легионеров, построенного здесь в 179 году н. э. по личному распоряжению Марка Аврелия. Регенсбург входит в число старейших городов Германии, а также включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Внутри Старого города насчитывается около полутора тысяч построек, имеющих историческое значение. Знаковое сооружение города Собор Св. Петра, считается самым значительным памятником готической архитектуры на юге Германии. Его строили 600 лет. Знаменитый Каменный мост, оставшийся кривым после того, как его пытался разрушить дьявол. Первая в Германии кофейня, где и сегодня подают прекрасный кофе, вкуснейшую выпечку и шоколад собственного приготовления.
Еще Гёте отметил, что, пожалуй, в Германии трудно найти другой город 🏙️, где было бы больше церквей, чем в Регенсбурге. Во время 3-х часовой пешеходной экскурсии 🧭 по Регенсбургу вы увидите Старую капеллу, стены которой помнят Мефодия с его младшим братом Кириллом, бывший женский монастырь Ноймюнстер, памятник ранней немецкой готики — собор Св. Ульриха, лучший образец южногерманской готики — собор Св. Петра, знаменитый Каменный мост, по примеру которого построено немало мостов по всей Европе. В Регенсбурге сохранилось немало городских родовых замков-башен, принадлежавшим местным патрициям.
Помимо этого вы увидите Старую ратушу, известную тем, что здесь на протяжении нескольких столетий собирались Рейхстаги, улицу Голиафа с гигантской, средневековой фреской, Шотландскую церковь ⛪ Св. Иакова, дворец баварских князей Турн унд Таксис, старинное аббатство Св. Эммерама.
Начало и место завершения
🚩 Bamberg
Экскурсия по Регенсбургу
Экскурсия по Регенсбургу
Экскурсия по Регенсбургу
Экскурсия по Регенсбургу
Экскурсия по Регенсбургу
Экскурсия по Регенсбургу
Экскурсия по Регенсбургу

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Алла С.
Алла С.
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