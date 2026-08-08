Индивидуальная
до 8 чел.
Ключи от Регенсбурга
Главные достопримечательности и тайные уголки одного из древнейших городов Германии
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от €140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Регенсбург: древний и современный
О сочетании традиций и инноваций в городе-памятнике ЮНЕСКО - на обзорной прогулке
Начало: У главного вокзала Регенсбурга или по договореннос...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €250 за всё до 7 чел.
Аудиогид
Регенсбург: аудиопрогулка по городу, который создали римляне
Начало: Каменный мост
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€10 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Регенсбургу
Самые популярные экскурсии в Регенсбурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Регенсбургу в августе 2026
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