Все экскурсии в Регенсбурге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Регенсбурге – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €10. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Регенсбурге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€10
за 1 чел.
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Вы можете выбрать любое удобное время
Индивидуальная экскурсия
2ч
€110
за 1 чел.
Регенсбург - инструкция по применению
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Регенсбургу
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€135
за 1-8 чел.
Ключи от Регенсбурга
Главные достопримечательности и тайные уголки одного из древнейших городов Германии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€156
за 1-7 чел.
Регенсбург: древний и современный
О сочетании традиций и инноваций в городе-памятнике ЮНЕСКО — на обзорной прогулке
Последние отзывы «Экскурсии Регенсбурга»
- Отзыв на: Ключи от РегенсбургаААлина18 сентября 2021Большое спасибо гиду Наташе за прекрасно проведенную экскурсию! Мы с семьей никогда не были в Регенсбурге и ничего не знали о его истории кроме того, что там жил Иоганн Кеплер. Наташа за 2 часа основательно познакомила нас с этим древним городом, рассказала массу увлекательных фактов о его истории, уникальных церквях и постройках, а также местных гастрономических достопримечательностях. Маршрут очень удобный и за два часа никто не устал, даже моя мама, имеющая проблемы с коленями. Наташа провела экскурсию очень увлеченно, заразив нас своим хорошим настроением и позитивом. Обязательно посоветую эту экскурсию своим друзьям! Еще раз спасибо и до новых встреч. С уважением, Алина, Ольга, Валентин, Себастьян
- Отзыв на: Ключи от РегенсбургаННателла20 декабря 2019Всем добрый день! Мы из Петербурга. Нас мало чем можно удивить, хотя наш город молодой в сравнении с Регенсбургом. Но нашему экскурсоводу Наталье это удалось. Великолепную экскурсию она провела 9 декабря. Артистично, эмоционально Наталья рассказывала о самых разных отделах истории: здесь были и древняя история, и средние века, различия в архитектурных стилях, технология приготовления оригинальных сортов пива, рекомендации по посещения доступных ресторанов со вкусной кухней. Мы прошли по улочкам, которые знали и не знали, но историю их слышали в первый раз, и теперь они стали для нас другими. Особая тема - церкви, переплетение разных конфессий, все вопросы в разрозненных знаниях получили логическое завершение. В конце экскурсии ещё были маленькие подарки. Рекомендую всем экскурсовода Наталью. С удовольствием приду ещё раз при следующем посещении Регенсбурга. Наталья, спасибо!
- Отзыв на: Регенсбург: древний и современныйЕЕлена31 октября 2019Огромное спасибо Марине! Профессионал своего дела, деликатный и интересный собеседник и замечательный человек. Интересно, важно, индивидуальный подход к каждой ситуации. С Мариной было две экскурсии Регенсбург (заезд в Вельтенбург) и Резиденция и обе восхитительны. Сказочный город, вкусное пиво и потрясающей красоты Аббатство и Дунай. Марина, спасибо Вам огромное, что были нашим проводником, самый лучший наш гид в Германии. Очень хотим вернуться.