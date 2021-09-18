Отзыв на: Ключи от Регенсбурга А Алина 5 Большое спасибо гиду Наташе за прекрасно проведенную экскурсию! Мы с семьей никогда не были в Регенсбурге и ничего не знали о его истории кроме того, что там жил Иоганн Кеплер. Наташа за 2 часа основательно познакомила нас с этим древним городом, рассказала массу увлекательных фактов о его истории, уникальных церквях и постройках, а также местных гастрономических достопримечательностях. Маршрут очень удобный и за два часа никто не устал, даже моя мама, имеющая проблемы с коленями. Наташа провела экскурсию очень увлеченно, заразив нас своим хорошим настроением и позитивом. Обязательно посоветую эту экскурсию своим друзьям! Еще раз спасибо и до новых встреч. С уважением, Алина, Ольга, Валентин, Себастьян

Отзыв на: Ключи от Регенсбурга Н Нателла 5 Всем добрый день! Мы из Петербурга. Нас мало чем можно удивить, хотя наш город молодой в сравнении с Регенсбургом. Но нашему экскурсоводу Наталье это удалось. Великолепную экскурсию она провела 9 декабря. Артистично, эмоционально Наталья рассказывала о самых разных отделах истории: здесь были и древняя история, и средние века, различия в архитектурных стилях, технология приготовления оригинальных сортов пива, рекомендации по посещения доступных ресторанов со вкусной кухней. Мы прошли по улочкам, которые знали и не знали, но историю их слышали в первый раз, и теперь они стали для нас другими. Особая тема - церкви, переплетение разных конфессий, все вопросы в разрозненных знаниях получили логическое завершение. В конце экскурсии ещё были маленькие подарки. Рекомендую всем экскурсовода Наталью. С удовольствием приду ещё раз при следующем посещении Регенсбурга. Наталья, спасибо!