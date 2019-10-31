1 отзыв оставили туристы

Регенсбург — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, но это не музей, а современный город с глубокими историческими корнями. И я помогу вам понять разнообразие и живость этого города, сочетание инноваций и традиций.

Описание экскурсии

Регенсбург, расположенный на слиянии Дуная и Регена, когда то был римским городом, охранявшим северную границу Великой Империи. Даже сегодня вы можете прикоснуться к древним воротам — “Порта Претория” — их строили еще древнеримские легионеры, а датируются они 179 годом нашей эры! В отличие от многих городов, Регенсбург не утратил своей провинциальной притягательной атмосферы: извилистые улочки до сих пор соответствуют планам римских военных губернаторов.

Проходя по Каменному мосту через Дунай (этот мост почти на 200 лет старше Карлова моста в Праге!), вы узнаете, почему уровень воды различается по то и другую сторону. А вот и он — «Дунайский штрудель»! (нет, это не о десерте речь!). Аппетитный аромат жареных колбас влечет вас на другую сторону? Тогда мы направимся к «Исторической сосисочной» и закажем колбаски! И непременно с кислой капустой! Ну а потом я помогу вам отыскать самое первое кафе в Регенсбурге. С 17 в. там можно полакомиться кофе и сладостями.

В центре города обязателен к посещению Собор Святого Петра — главная достопримечательность, где выступают «Регенсбургские церковные воробьи». Нельзя обойти вниманием «Шотландскую церковь». Всем давно известно, что к Шотландии она никакого отношения не имеет, а вот о интерпретации оформления портала споры ведутся и по сей день. Фасады домов, богато декорированные или же расписанные на мотивы легенд, поражают и напоминают крепости-укрепления с башнями. Здания сохранились со времен Средневековья, в них жили богатые германцы.

В южной части Регенсбурга расположен дворец князей Турн-унд-Таксис. Когда-то они сделали свое состояние, занявшись почтовым делом. Их наследники живы и сегодня, и совсем не бедствуют. В части замкового ареала можно посетить изумительной красоты ресторан с пивоварней потомков знаменитой династии.