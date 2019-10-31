1 отзыв оставили туристы

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Регенсбург: древний и современный

О сочетании традиций и инноваций в городе-памятнике ЮНЕСКО — на обзорной прогулке

5 из 5
1 отзыв
Ирена
Ирена – представитель в Регенсбурге
Регенсбург — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, но это не музей, а современный город 🏙️ с глубокими историческими корнями.

И я помогу вам понять разнообразие и живость этого города, сочетание инноваций и традиций.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у главного вокзала Регенсбурга или по договоренности

  • 156 за экскурсию

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Регенсбург: древний и современный
Регенсбург: древний и современный

Что вас ожидает

Регенсбург, расположенный на слиянии Дуная и Регена, когда то был римским городом, охранявшим северную границу Великой Империи. Даже сегодня вы можете прикоснуться к древним воротам — “Порта Претория” — их строили еще древнеримские легионеры, а датируются они 179 годом нашей эры! В отличие от многих городов, Регенсбург не утратил своей провинциальной притягательной атмосферы: извилистые улочки до сих пор соответствуют планам римских военных губернаторов.

Проходя по Каменному мосту через Дунай (этот мост почти на 200 лет старше Карлова моста в Праге!), вы узнаете, почему уровень воды различается по то и другую сторону. А вот и он — «Дунайский штрудель»! (нет, это не о десерте речь!). Аппетитный аромат жареных колбас влечет вас на другую сторону? Тогда мы направимся к «Исторической сосисочной» и закажем колбаски! И непременно с кислой капустой! Ну а потом я помогу вам отыскать самое первое кафе в Регенсбурге. С 17 в. там можно полакомиться кофе и сладостями.

В центре города обязателен к посещению Собор Святого Петра — главная достопримечательность, где выступают «Регенсбургские церковные воробьи». Нельзя обойти вниманием «Шотландскую церковь». Всем давно известно, что к Шотландии она никакого отношения не имеет, а вот о интерпретации оформления портала споры ведутся и по сей день. Фасады домов, богато декорированные или же расписанные на мотивы легенд, поражают и напоминают крепости-укрепления с башнями. Здания сохранились со времен Средневековья, в них жили богатые германцы.

В южной части Регенсбурга расположен дворец князей Турн-унд-Таксис. Когда-то они сделали свое состояние, занявшись почтовым делом. Их наследники живы и сегодня, и совсем не бедствуют. В части замкового ареала можно посетить изумительной красоты ресторан с пивоварней потомков знаменитой династии.

Регенсбург: древний и современный
Регенсбург: древний и современный
Регенсбург: древний и современный
Регенсбург: древний и современный
Регенсбург: древний и современный
Регенсбург: древний и современный
Регенсбург: древний и современный
Регенсбург: древний и современный
Регенсбург: древний и современный
Регенсбург: древний и современный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у главного вокзала Регенсбурга или по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и витиеватых описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально говорим об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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1 отзыв оставили туристы

31 октября 2019
Огромное спасибо Марине!!! Профессионал своего дела, деликатный и интересный собеседник и замечательный человек. Интересно, важно, индивидуальный подход к каждой ситуации. С Мариной было две экскурсии Регенсбург ( заезд в Вельтенбург) и Резиденция и обе восхитительны. Сказочный город, вкусное пиво и потрясающей красоты Аббатство и Дунай. Марина, спасибо Вам огромное, что были нашим проводником, самый лучший наш гид в Германии. Очень хотим вернуться.

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