1 отзыв оставили туристы

О сочетании традиций и инноваций в городе-памятнике ЮНЕСКО - на обзорной прогулке
Регенсбург — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, но это не музей, а современный город с глубокими историческими корнями. И я помогу вам понять разнообразие и живость этого города, сочетание инноваций и традиций.
Регенсбург, расположенный на слиянии Дуная и Регена, когда то был римским городом, охранявшим северную границу Великой Империи. Даже сегодня вы можете прикоснуться к древним воротам — “Порта Претория” — их строили еще древнеримские легионеры, а датируются они 179 годом нашей эры! В отличие от многих городов, Регенсбург не утратил своей провинциальной притягательной атмосферы: извилистые улочки до сих пор соответствуют планам римских военных губернаторов.
Проходя по Каменному мосту через Дунай (этот мост почти на 200 лет старше Карлова моста в Праге!), вы узнаете, почему уровень воды различается по то и другую сторону. А вот и он — «Дунайский штрудель»! (нет, это не о десерте речь!). Аппетитный аромат жареных колбас влечет вас на другую сторону? Тогда мы направимся к «Исторической сосисочной» и закажем колбаски! И непременно с кислой капустой! Ну а потом я помогу вам отыскать самое первое кафе в Регенсбурге. С 17 в. там можно полакомиться кофе и сладостями.
В центре города обязателен к посещению Собор Святого Петра — главная достопримечательность, где выступают «Регенсбургские церковные воробьи». Нельзя обойти вниманием «Шотландскую церковь». Всем давно известно, что к Шотландии она никакого отношения не имеет, а вот о интерпретации оформления портала споры ведутся и по сей день. Фасады домов, богато декорированные или же расписанные на мотивы легенд, поражают и напоминают крепости-укрепления с башнями. Здания сохранились со времен Средневековья, в них жили богатые германцы.
В южной части Регенсбурга расположен дворец князей Турн-унд-Таксис. Когда-то они сделали свое состояние, занявшись почтовым делом. Их наследники живы и сегодня, и совсем не бедствуют. В части замкового ареала можно посетить изумительной красоты ресторан с пивоварней потомков знаменитой династии.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного вокзала Регенсбурга или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Регенсбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Огромное спасибо Марине!!! Профессионал своего дела, деликатный и интересный собеседник и замечательный человек. Интересно, важно, индивидуальный подход к каждой ситуации. С Мариной было две экскурсии Регенсбург (заезд в Вельтенбург) и читать дальшеуменьшить
Резиденция и обе восхитительны. Сказочный город, вкусное пиво и потрясающей красоты Аббатство и Дунай. Марина, спасибо Вам огромное, что были нашим проводником, самый лучший наш гид в Германии. Очень хотим вернуться.
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Андрей
Замечательный гид и очень интересный рассказчик Татьяна провела экскурсию по Регенсбургу, благодаря которой появилось желание ещё не раз вернуться в этот город.
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