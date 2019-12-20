1 отзыв оставили туристы

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Ключи от Регенсбурга

Главные достопримечательности и тайные уголки одного из древнейших городов Германии

5 из 5
1 отзыв
Наташа
Наташа – Гид в Регенсбурге
Приглашаю раскрыть чудесный Регенсбург через историю 📖, легенды, сказания и стихи.

Вы узнаете, почему его называют самым старым и самым молодым городом Германии, какие события происходили на его земле, по какой причине он не был разрушен войной и чем живет сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 49 мин.
  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми

  • 135 за экскурсию

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Ключи от Регенсбурга
Ключи от Регенсбурга

Что вас ожидает

Регенсбург сквозь столетия
Вы увидите старейшие городские ворота Германии и вспомните трагедию великого Марка Аврелия. Узнаете, как появилась первая сосисочная в мире и почему количество подаваемых в ней сосисок всегда четное. А еще рассмотрите соляной дом, пройдете по древнему каменному мосту, услышите о средневековом приюте и представите, какие истории разыгрывались в стенах постоялого двора Золотой крест.

Все знаковые места города
Я раскрою загадки прекрасного собора Святого Петра, покажу двор бывшей епископской резиденции, фонтан Гусиный проповедник, памятник Дон Хуану Австрийскому, историческое здание Рейхстага и Герцогскую церковь. А еще поясню, как вышло, что 2000-летний Регенсбург не был разрушен войной и почему один из баварских королей назвал его «Сакральный город германской нации».

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Я могу встретить вас на перроне железнодорожного вокзала или в другом удобном вам месте
Ключи от Регенсбурга
Ключи от Регенсбурга
Ключи от Регенсбурга
Ключи от Регенсбурга
Ключи от Регенсбурга
Ключи от Регенсбурга
Ключи от Регенсбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Дорогие путешественники! На мой взгляд, нет ничего лучше, чем открывать новые места. И я готова совершить одно из таких открытий вместе с вами. Я более 10 лет живу в самом сердце Баварии, в ее первой столице — Регенсбурге. Все это время работаю гидом. Мне нравится делиться знаниями и погружать моих гостей в Средневековье, а затем возвращаться в реальность и рассказывать уже про современный город. Всякий раз я проживаю 2000-летнюю историю Регенсбурга как судьбу отдельного человека и вновь влюбляюсь в этот город. Надеюсь, вы разделите мою любовь!
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1 отзыв оставили туристы

20 декабря 2019
Всем добрый день! Мы из Петербурга. Нас мало чем можно удивить, хотя наш город молодой в сравнении с Регенсбургом. Но нашему экскурсоводу Наталье это удалось. Великолепную экскурсию она провела 9 декабря. Артистично, эмоционально Наталья рассказывала о самых разных отделах истории: здесь были и древняя история, и средние века, различия в архитектурных стилях, технология приготовления оригинальных сортов пива, рекомендации по посещения доступных ресторанов со вкусной кухней. Мы прошли по улочкам, которые знали и не знали, но историю их слышали в первый раз, и теперь они стали для нас другими. Особая тема - церкви, переплетение разных конфессий, все вопросы в разрозненных знаниях получили логическое завершение. В конце экскурсии ещё были маленькие подарки. Рекомендую всем экскурсовода Наталью. С удовольствием приду ещё раз при следующем посещении Регенсбурга. Наталья, спасибо!

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