1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Регенсбург сквозь столетия

Вы увидите старейшие городские ворота Германии и вспомните трагедию великого Марка Аврелия. Узнаете, как появилась первая сосисочная в мире и почему количество подаваемых в ней сосисок всегда четное. А еще рассмотрите соляной дом, пройдете по древнему каменному мосту, услышите о средневековом приюте и представите, какие истории разыгрывались в стенах постоялого двора Золотой крест.

Все знаковые места города

Я раскрою загадки прекрасного собора Святого Петра, покажу двор бывшей епископской резиденции, фонтан Гусиный проповедник, памятник Дон Хуану Австрийскому, историческое здание Рейхстага и Герцогскую церковь. А еще поясню, как вышло, что 2000-летний Регенсбург не был разрушен войной и почему один из баварских королей назвал его «Сакральный город германской нации».