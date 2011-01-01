Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Приглашаю Вас на прогулку 👣 по Базелю. Это небольшой, но отвечающий всем мировым стандартам город 🏙️, бережно хранящий традиции, открытый всему новому и полный контрастов, считается одним из центров искусства, музыки и архитектуры Швейцарии. Благодаря своему центральному расположению на границе трех стран, Швейцарии, Германии и Франции, город в изгибе Рейна также является важным центром проведения ярмарок и конгрессов.

Большая экскурсия ⛳ по Базелю включает в себя 5 часов незабываемых мгновений в одном из красивейших и старейших городов Швейцарской Конфедерации. Мы начнем наше маленькое путешествие от одного из главных вокзалов города, именуемого Badischer Bahnhof, и медленно отправимся в сторону старого Базеля, часто обозначаемого в народе как «Большой» Базель. По пути мы получим возможность насладиться видами «малого» Базеля. Хоть эта часть города и несколько обижена числом памятников архитектуры, по сравнению с левобережной частью мегаполиса, нельзя не заметить ее особую атмосферу, присущую именно «малому» Базелю. Здесь мы сможем увидеть одну из весьма значимых площадей Европы, вокруг которой расположенны здания всемирноизвестных выставочных центровMesse Basel. Главным украшением этого места является стеклянный небоскреб, являвшийся до 2011 года самым высоким жилым зданием Швейцарии. Далее я предлагаю пройтись по улицам этой части города до площади «Wettsteinplatz». По пути нам встретятся тихие уголочки с причудливыми особняками и малоэтажными строениями. Чтобы получить полную картину о городе, недостаточно увидеть лишь его самые важные достопримечательности 🏛️ — и в этом нам помогут именно эти незатейливые, но очень милые улочки. И вот мы добрались до следующего пункта нашей программы. Перед нами предстанетстаринная церковь ⛪ Theodorskirche, которой уже почти 1000 лет. Напротив церкви расположилось не менее старинное здание с очень красивым и уютным внутренным двориком — давайте заглянем на минуточку! Там есть на что посмотреть! Следуя по мосту через величественный Рейн перед нами предстанет изумительная панорама Базеля с его неповторимым очарованием. Старинные дома словно вырастают из крутых берегов Рейна. Отсюда открывается потрясяющий вид на главный собор города с его величавыми башнями и сказочно раскрашенной крышей. Мы увидим старейший в Европе каменный мост Mittlere Rheinrücke, соединяющий левую и правую части города… Еще пара шагов и мы в сердце города. Добро пожаловать в Большой Базель! Здесь все только начинается…