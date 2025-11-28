Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На прогулке по Констанцу вы пройдёте через средневековый Старый город от Северной башни до Южных ворот у самой границы со Швейцарией.



За два часа вы увидите главные площади и соборы, места, связанные с Яном Гусом и Вселенским собором, а часть маршрута будет проходить вдоль живописного Боденского озера и Рейна.



Экскурсия подарит яркое впечатление о городе, где история и современность удивительно переплетаются.

Описание экскурсии Эта неспешная прогулка по самому атмосферному городу Боденского озера, Констанцу, начинается у Северной башни и проходит через полностью сохраненный со времен средневековья Старый город к Южным воротам, которые граничат со Швейцарией. Граница со Швейцарией проходит прямо в городе, и жители свободно перемещаются между странами по прогулочной набережной у озера. Над городом совершают полеты дирижабли, созданные уроженцем Констанца графом фон Цеппелином. Маршрут включает основные достопримечательности Констанца и позволит вам прочувствовать атмосферу города за 2 часа, часть маршрута проходит рядом с живописным Боденским озером и рекой Рейн. Мы начнём у Северной башни, где Рейн покидает Боденское озеро, затем пройдём к капелле Марии Магдалины и остановимся у Доминиканского монастыря, где проходил суд над Яном Гусом — трагическая глава в истории Европы. На Соборной площади нас встретит 1200-летний собор Девы Марии, а дальше — собор святого Стефана и Рыночная площадь. Здесь же находятся ратуша, старейшая аптека Констанца (работает с 12 века!) и Музей Яна Гуса. Мы пройдём через Южные ворота, увидим фонтан Кайзербрюннен, откуда рукой подать до здания Конциля, где в 1418 году прошёл знаменитый конклав, завершивший Великий раскол и избравший папу Мартина V. Финал — вращающаяся статуя Империи на фоне озера, монумент графу фон Цеппелину и городской сад. Этот маршрут — идеальное сочетание архитектуры, истории и духа современного Констанца.

