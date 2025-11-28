За два часа вы откроете Констанц с его драматическими страницами и романтичными видами.
Пройдёте от Северной башни к Соборной площади, увидите монастырь, где судили Яна Гуса, и старейшую аптеку, работающую с 12 века. В финале — вращающаяся статуя Империи на фоне Боденского озера. Это прогулка, которая соединяет прошлое и настоящее города.
Описание экскурсии
- Северная башня — место, где Рейн покидает Боденское озеро.
- Капелла Марии Магдалины — камерная постройка в старинных кварталах.
- Доминиканский монастырь — здесь проходил суд над Яном Гусом, повлиявший на всю Европу.
- Соборная площадь — 1200-летний собор Девы Марии и собор святого Стефана.
- Рыночная площадь — ратуша, старейшая аптека Констанца (с 12 века) и Музей Яна Гуса.
- Южные ворота — исторический проход у границы со Швейцарией.
- Фонтан Кайзербрюннен и здание Конциля — где завершился Великий раскол и был избран папа Мартин V.
- Финал прогулки — вращающаяся статуя Империи, памятник графу фон Цеппелину и городской сад.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в любую погоду, с остановками и фотопаузами.
- В конце прогулки гид ответит на ваши вопросы о городе.
- Проводят экскурсию местные гиды команды.
- Маршрут фиксированный, с ним можно заранее ознакомиться в фоторазделе.
в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
