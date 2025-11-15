За 5 дней вы побываете в древнем Майнце, прогуляетесь по набережной Кёльна, прокатитесь по Рейну и заглянете в уютные улочки университетского Тюбингена.
Вас ждут памятники римской эпохи, шедевры готической архитектуры, витражи Марка Шагала и знакомство с культурой виноделия.
Описание тура
Организационные детали
Требуется шенгенская виза.
Программа тура по дням
Прибытие в Кёльн и прогулка по Старому городу
По прибытии в аэропорт Кёльна вас встретит водитель и доставит в отель в Кёльне или Бонне.
Во второй половине дня у вас будет свободное время для прогулки по историческому центру. Вечером можно поужинать в одном из традиционных ресторанов и попробовать местное кёльнское пиво, ассортимент которого здесь превышает 30 сортов.
Экскурсия по Кёльну и прогулка по Рейну
Утром вас ждёт пешеходная экскурсия по Кёльну. Вы увидите Кёльнский собор, романские церкви, фонтан Кёльнских гномов, дом Фарины, еврейский район, музеи Вальрафа-Рихарца и Римско-германский, Сенной и Старый рынки, памятники Тюннесу и Шелю, церковь св. Мартина, театр Миловича, мост Гогенцоллернов, набережную, филармонию, выставочный центр, античную мозаику Диониса, а также узнаете местные легенды и предания.
После экскурсии — прогулка на теплоходе по Рейну (1–2 часа). На борту можно отдохнуть, заказать напитки и сделать фото панорамы города.
Вечером — ужин в ресторане немецкой кухни или в пивном доме.
Исторический Майнц и витражи Шагала
После завтрака — переезд в Майнц на поезде (около 1,5 часов). По прибытии — сдача багажа в камеру хранения и экскурсия по городу.
Программа включает: Домский собор, витражи Марка Шагала, старый центр с узкими улочками и фахверковыми домами, а также исторические площади у Рейна.
Далее — обед в ресторане и дегустация местных вин. Вечером — свободное время или отдых в отеле в Майнце.
Замок Гогенцоллерн и прогулка по Тюбингену
Утром — выезд на автомобиле (около 2 часов) к замку Гогенцоллерн. Осмотр замка с аудиогидом, знакомство с историей династии Гогенцоллернов. По пути — виды на окрестности и соседние поселения Бизинген и Хехинген.
Во второй половине дня — переезд в Тюбинген. Прогулка по Старому городу: улочки у реки Неккар, мосты, исторические дома.
Завершение дня — ужин в ресторане и возвращение во Франкфурт. Ночёвка в отеле.
Окончание тура
После завтрака — трансфер в аэропорт Франкфурта и вылет домой.
Стоимость тура
|Стандартный билет
|53 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Ж/д билеты Кёльн - Майнц
Что не входит в цену
- Перелёт до Кёльна и обратно из Франкфурта
- Остальное питание
- Входные билеты:
- Музей Людвига - €12
- Канатная дорога - €8
- Дом-музей одеколона Фарины - €5
- Музей Вальрафа-Рихартца - €8
- Римско-германский музей - €6
- Замок Гогенцоллерн - €23
- Музей Гутенберга - €5
- Музей шоколада - €18
- Музей Бетховена - €15
- Дегустации
- Прогулка по Рейну
- Виза
- При участии более 6 человек стоимость тура составит 49 900 ₽ с человека
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате