По прибытии в аэропорт Кёльна вас встретит водитель и доставит в отель в Кёльне или Бонне.

Во второй половине дня у вас будет свободное время для прогулки по историческому центру. Вечером можно поужинать в одном из традиционных ресторанов и попробовать местное кёльнское пиво, ассортимент которого здесь превышает 30 сортов.