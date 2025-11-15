Мои заказы

Немецкий трип: путешествие по достопримечательностям Кёльна, Майнца, Тюбингена

Увидеть витражи Марка Шагала, погулять по аутентичным городам и заглянуть в замок Гогенцоллерн
Откройте для себя Германию — от величественного Кёльнского собора до сказочного замка Гогенцоллерн.

За 5 дней вы побываете в древнем Майнце, прогуляетесь по набережной Кёльна, прокатитесь по Рейну и заглянете в уютные улочки университетского Тюбингена.

Вас ждут памятники римской эпохи, шедевры готической архитектуры, витражи Марка Шагала и знакомство с культурой виноделия.
Ближайшие даты:
15
ноя20
дек
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Требуется шенгенская виза.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Кёльн и прогулка по Старому городу

По прибытии в аэропорт Кёльна вас встретит водитель и доставит в отель в Кёльне или Бонне.

Во второй половине дня у вас будет свободное время для прогулки по историческому центру. Вечером можно поужинать в одном из традиционных ресторанов и попробовать местное кёльнское пиво, ассортимент которого здесь превышает 30 сортов.

Прибытие в Кёльн и прогулка по Старому городу
2 день

Экскурсия по Кёльну и прогулка по Рейну

Утром вас ждёт пешеходная экскурсия по Кёльну. Вы увидите Кёльнский собор, романские церкви, фонтан Кёльнских гномов, дом Фарины, еврейский район, музеи Вальрафа-Рихарца и Римско-германский, Сенной и Старый рынки, памятники Тюннесу и Шелю, церковь св. Мартина, театр Миловича, мост Гогенцоллернов, набережную, филармонию, выставочный центр, античную мозаику Диониса, а также узнаете местные легенды и предания.

После экскурсии — прогулка на теплоходе по Рейну (1–2 часа). На борту можно отдохнуть, заказать напитки и сделать фото панорамы города.

Вечером — ужин в ресторане немецкой кухни или в пивном доме.

Экскурсия по Кёльну и прогулка по Рейну
3 день

Исторический Майнц и витражи Шагала

После завтрака — переезд в Майнц на поезде (около 1,5 часов). По прибытии — сдача багажа в камеру хранения и экскурсия по городу.

Программа включает: Домский собор, витражи Марка Шагала, старый центр с узкими улочками и фахверковыми домами, а также исторические площади у Рейна.

Далее — обед в ресторане и дегустация местных вин. Вечером — свободное время или отдых в отеле в Майнце.

Исторический Майнц и витражи Шагала
4 день

Замок Гогенцоллерн и прогулка по Тюбингену

Утром — выезд на автомобиле (около 2 часов) к замку Гогенцоллерн. Осмотр замка с аудиогидом, знакомство с историей династии Гогенцоллернов. По пути — виды на окрестности и соседние поселения Бизинген и Хехинген.

Во второй половине дня — переезд в Тюбинген. Прогулка по Старому городу: улочки у реки Неккар, мосты, исторические дома.

Завершение дня — ужин в ресторане и возвращение во Франкфурт. Ночёвка в отеле.

Замок Гогенцоллерн и прогулка по Тюбингену
5 день

Окончание тура

После завтрака — трансфер в аэропорт Франкфурта и вылет домой.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет53 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Ж/д билеты Кёльн - Майнц
Что не входит в цену
  • Перелёт до Кёльна и обратно из Франкфурта
  • Остальное питание
  • Входные билеты:
  • Музей Людвига - €12
  • Канатная дорога - €8
  • Дом-музей одеколона Фарины - €5
  • Музей Вальрафа-Рихартца - €8
  • Римско-германский музей - €6
  • Замок Гогенцоллерн - €23
  • Музей Гутенберга - €5
  • Музей шоколада - €18
  • Музей Бетховена - €15
  • Дегустации
  • Прогулка по Рейну
  • Виза
  • При участии более 6 человек стоимость тура составит 49 900 ₽ с человека
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кёльна/Бонна, 14:00
Завершение: Франкфурт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Кёльне
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
читать дальше

что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

