Найдено 1 тур в Кёльне на русском языке, цена 53 900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

На машине 5 дней Немецкий трип: путешествие по достопримечательностям Кёльна, Майнца, Тюбингена Увидеть витражи Марка Шагала, погулять по Майнцу и заглянуть в замок Гогенцоллерн Начало: Аэропорта Кёльна/Бонна, 14:00 53 900 ₽ за человека

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