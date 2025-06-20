Немецкий трип: путешествие по достопримечательностям Кёльна, Майнца, Тюбингена
Увидеть витражи Марка Шагала, погулять по Майнцу и заглянуть в замок Гогенцоллерн
Начало: Аэропорта Кёльна/Бонна, 14:00
20 июн в 14:00
18 окт в 14:00
53 900 ₽ за человека
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