На трёхчасовой ознакомительной экскурсии 🧭 Вы узнаете о таких разных, но неразрывно связанных друг с другом гранях этого чудесного саксонского города: история 📖 и современность, торговля и музыка, образование и искусство. Мы посетим основные достопримечательности 🏛️ в центре города, прогуляемся по музыкальному району и заглянем в один из красивейших парков 🌳 города.

Также возможен кофейный перерыв с Лейпцигскими историями и анекдотами в одном из любимейших заведений жителей и гостей города по Вашему желанию.