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Лейпциг - многогранный бриллиант Саксонии

5
1 отзыв
Эльвира Ф.
Эльвира Ф. – Гид из Лейпцига
На трёхчасовой ознакомительной экскурсии 🧭 Вы узнаете о таких разных, но неразрывно связанных друг с другом гранях этого чудесного саксонского города: история 📖 и современность, торговля и музыка, образование и искусство.

Мы посетим основные достопримечательности 🏛️ в центре города, прогуляемся по музыкальному району и заглянем в один из красивейших парков 🌳 города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €180 за экскурсию

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Лейпциг - многогранный бриллиант Саксонии
Лейпциг - многогранный бриллиант Саксонии

Что вы увидите

  • Площадь Августа, театр оперы и балета, Гевандхаус - концертный зал, Лейпцигский университет, пассажи Медлер, Шпекс Хоф, погреб Ауэрбаха, рыночная площадь со Старой Ратушей, церкви Святого Николая и Святого Фомы, памятники Гете, старый памятник Баху, новый памятник Баху, Старая Торговая Биржа, Старые Весы, кофейный дом "У арабского кофейного дерева", Новая Ратуша, Федеральный административный суд, музыкальный квартал, Библиотека Альбертина
На трёхчасовой ознакомительной экскурсии 🧭 Вы узнаете о таких разных, но неразрывно связанных друг с другом гранях этого чудесного саксонского города: история 📖 и современность, торговля и музыка, образование и искусство. Мы посетим основные достопримечательности 🏛️ в центре города, прогуляемся по музыкальному району и заглянем в один из красивейших парков 🌳 города.
Также возможен кофейный перерыв с Лейпцигскими историями и анекдотами в одном из любимейших заведений жителей и гостей города по Вашему желанию.
Что входит
  • услуги гида
  • памятные фотографии с прогулки от гида в высоком качестве
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристом
Лейпциг - многогранный бриллиант Саксонии
Лейпциг - многогранный бриллиант Саксонии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эльвира Ф.
Эльвира Ф.
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1 отзыв оставили туристы

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