Elvira проводит ещё 1 экскурсию

На протяжении веков мировая история музыки тесно переплетается с жизнью города. Я проведу вас по местам, где жили и творили Бах, Мендельсон, чета Шуманов, Вагнер и Григ. Расскажу о легендарном симфоническом оркестре, знаменитом хоре мальчиков Томанерхор, неподражаемых органных концертах и открою секрет старинного лейпцигского тандема кофе и музыки.

Описание экскурсии

История Лейпцига в нотах

Музыкой пропитан сам воздух Лейпцига, и кажется, будто каждый булыжник и здание хранят вибрации инструментов и голосов. Возле фонтана Менде я расскажу о знаменитом симфоническом оркестре Гевандхаус. Оперный театр на Аугустусплатц станет поводом к беседе о творчестве Рихарда Вагнера. Вы также посетите старейшую церковь Св. Николая — свидетельницу основных исторических событий в городе. На площади рядом с храмом, возле бывшей школы Св. Николая, поговорим об учившихся здесь гениях музыки. А возле старейшей кофейни Германии «У арабского кофейного дерева» вы узнаете, почему кофе и музыка неразделимы в Лейпциге. И не исключено, что фоном к прогулке станут выступления уличных музыкантов, которые стекаются сюда как в музыкальную Мекку.

Дома-музеи композиторов

Вы побываете у единственного в мире сохранившегося дома-музея прославленного дирижера и композитора Мендельсона, благодаря которому сегодня известно имя И. С. Баха. Увидите, где обустроила семейное гнездышко чета Шуманов. По дороге я также покажу дом Эдварда Грига, ставший мемориальным центром композитора, и музей музыкальных инструментов. Кроме того, вы узнаете, как связаны имена Моцарта и Бетховена с музыкальной историей города.

По стопам И. С. Баха

Вы пройдете проторенной дорожкой до Старой Ратушы, по которой великий мастер полифонии частенько ходил выбивать средства на нужды хора и личные потребности. Возле эффектного дома Романус в стиле барокко, куда могли попасть только представители высшего света, поговорим о жившей там яркой феминистке своего времени и ее связи с Бахом. А в завершение прогулки я отведу вас к главным музыкальным вратам в Лейпциг — церкви Св. Фомы, где целых 27 лет композитор служил кантором хора мальчиков. Здесь я расскажу еще несколько занимательных историй из мира музыки и это станет финальным аккордом нашей творческой прогулки.

Организационные детали

Вход в дома-музеи композиторов платный, их посещение не входит в программу экскурсии.