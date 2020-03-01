Elvira проводит ещё 1 экскурсию

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Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города

Elvira
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Elvira – ваш гид
На протяжении веков мировая история музыки тесно переплетается с жизнью города.

Я проведу вас по местам, где жили и творили Бах, Мендельсон, чета Шуманов, Вагнер и Григ.

Расскажу о легендарном симфоническом оркестре, знаменитом хоре мальчиков Томанерхор, неподражаемых органных концертах и открою секрет старинного лейпцигского тандема кофе и музыки.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Аугустусплатц
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Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига

Что вас ожидает

История Лейпцига в нотах
Музыкой пропитан сам воздух Лейпцига, и кажется, будто каждый булыжник и здание хранят вибрации инструментов и голосов. Возле фонтана Менде я расскажу о знаменитом симфоническом оркестре Гевандхаус. Оперный театр на Аугустусплатц станет поводом к беседе о творчестве Рихарда Вагнера. Вы также посетите старейшую церковь Св. Николая — свидетельницу основных исторических событий в городе. На площади рядом с храмом, возле бывшей школы Св. Николая, поговорим об учившихся здесь гениях музыки. А возле старейшей кофейни Германии «У арабского кофейного дерева» вы узнаете, почему кофе и музыка неразделимы в Лейпциге. И не исключено, что фоном к прогулке станут выступления уличных музыкантов, которые стекаются сюда как в музыкальную Мекку.

Дома-музеи композиторов
Вы побываете у единственного в мире сохранившегося дома-музея прославленного дирижера и композитора Мендельсона, благодаря которому сегодня известно имя И. С. Баха. Увидите, где обустроила семейное гнездышко чета Шуманов. По дороге я также покажу дом Эдварда Грига, ставший мемориальным центром композитора, и музей музыкальных инструментов. Кроме того, вы узнаете, как связаны имена Моцарта и Бетховена с музыкальной историей города.

По стопам И.С. Баха
Вы пройдете проторенной дорожкой до Старой Ратушы, по которой великий мастер полифонии частенько ходил выбивать средства на нужды хора и личные потребности. Возле эффектного дома Романус в стиле барокко, куда могли попасть только представители высшего света, поговорим о жившей там яркой феминистке своего времени и ее связи с Бахом. А в завершение прогулки я отведу вас к главным музыкальным вратам в Лейпциг — церкви Св. Фомы, где целых 27 лет композитор служил кантором хора мальчиков. Здесь я расскажу еще несколько занимательных историй из мира музыки и это станет финальным аккордом нашей творческой прогулки.

Организационные детали

Вход в дома-музеи композиторов платный, их посещение не входит в программу экскурсии

Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Музыкальная шкатулка Лейпцига

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Аугустусплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elvira
Elvira
Дорогие друзья, приглашаю вас прогуляться со мной по Лейпцигу. В моей компании вам не понадобятся путеводители и списки мест, обязательных к посещению. Я отвечу на самые разные вопросы и поделюсь лайфхаками по Лейпцигу: где попробовать самый вкусный «Лейпцигский жаворонок» и выпить ароматный кофе (а саксонцы знают в нём толк!), где с размахом пообедать и лучше всего позавтракать, как пользоваться общественным транспортом, где лучше устроить пикник, и где сегодня послушать живую музыку. После нашей прогулки по Лейпцигу у вас надолго останется приятное послевкусие!
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Elvira проводит ещё 1 экскурсию

Первое свидание с ЛейпцигомПервое свидание с ЛейпцигомПервое свидание с Лейпцигом
125 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Очароваться гранями города, попасть под «музыкальный душ» и попробовать лейпцигского жаворонка
Город ярмарок, большой музыкальной истории и студенческих будней — всё это Лейпциг, красочный и такой разнообразный. На прогулке со мной вы сориентируетесь в его районах и узнаете, какие события лейпцигского прошлого повлияли на судьбу Германии и даже мировой культуры. Не раз услышите знакомые фамилии гениев, посетите старейший кофейный дом и попробуете главное местное угощение.

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