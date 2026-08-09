Elvira проводит ещё 1 экскурсию

Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города
На протяжении веков мировая история музыки тесно переплетается с жизнью города. Я проведу вас по местам, где жили и творили Бах, Мендельсон, чета Шуманов, Вагнер и Григ.
Расскажу о легендарном симфоническом оркестре, знаменитом хоре мальчиков Томанерхор, неподражаемых органных концертах и открою секрет старинного лейпцигского тандема кофе и музыки.
Описание экскурсии
История Лейпцига в нотах
Музыкой пропитан сам воздух Лейпцига, и кажется, будто каждый булыжник и здание хранят вибрации инструментов и голосов. Возле фонтана Менде я расскажу о знаменитом симфоническом оркестре Гевандхаус. Оперный театр на Аугустусплатц станет поводом к беседе о творчестве Рихарда Вагнера. Вы также посетите старейшую церковь Св. Николая — свидетельницу основных исторических событий в городе. На площади рядом с храмом, возле бывшей школы Св. Николая, поговорим об учившихся здесь гениях музыки. А возле старейшей кофейни Германии «У арабского кофейного дерева» вы узнаете, почему кофе и музыка неразделимы в Лейпциге. И не исключено, что фоном к прогулке станут выступления уличных музыкантов, которые стекаются сюда как в музыкальную Мекку.
Дома-музеи композиторов
Вы побываете у единственного в мире сохранившегося дома-музея прославленного дирижера и композитора Мендельсона, благодаря которому сегодня известно имя И. С. Баха. Увидите, где обустроила семейное гнездышко чета Шуманов. По дороге я также покажу дом Эдварда Грига, ставший мемориальным центром композитора, и музей музыкальных инструментов. Кроме того, вы узнаете, как связаны имена Моцарта и Бетховена с музыкальной историей города.
По стопам И. С. Баха
Вы пройдете проторенной дорожкой до Старой Ратушы, по которой великий мастер полифонии частенько ходил выбивать средства на нужды хора и личные потребности. Возле эффектного дома Романус в стиле барокко, куда могли попасть только представители высшего света, поговорим о жившей там яркой феминистке своего времени и ее связи с Бахом. А в завершение прогулки я отведу вас к главным музыкальным вратам в Лейпциг — церкви Св. Фомы, где целых 27 лет композитор служил кантором хора мальчиков. Здесь я расскажу еще несколько занимательных историй из мира музыки и это станет финальным аккордом нашей творческой прогулки.
Организационные детали
Вход в дома-музеи композиторов платный, их посещение не входит в программу экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Аугустусплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваш гид в Лейпциге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 154 туристов
Дорогие друзья, приглашаю вас прогуляться со мной по Лейпцигу. В моей компании вам не понадобятся путеводители и списки мест, обязательных к посещению. Я отвечу на самые разные вопросы и поделюсь читать дальшеуменьшить
лайфхаками по Лейпцигу: где попробовать самый вкусный «Лейпцигский жаворонок» и выпить ароматный кофе (а саксонцы знают в нём толк!), где с размахом пообедать и лучше всего позавтракать, как пользоваться общественным транспортом, где лучше устроить пикник, и где сегодня послушать живую музыку. После нашей прогулки по Лейпцигу у вас надолго останется приятное послевкусие!
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