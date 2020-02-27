9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Германия
  2. Экскурсии

  3. Первое свидание с Лейпцигом

Очароваться гранями города, попасть под «музыкальный душ» и попробовать лейпцигского жаворонка

Elvira
Задать вопрос
Elvira – ваш гид
Город ярмарок, большой музыкальной истории и студенческих будней — всё это Лейпциг, красочный и такой разнообразный.

На прогулке со мной вы сориентируетесь в его районах и узнаете, какие события лейпцигского прошлого повлияли на судьбу Германии и даже мировой культуры.

Не раз услышите знакомые фамилии гениев, посетите старейший кофейный дом и попробуете главное местное угощение.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Первое свидание с Лейпцигом
Первое свидание с Лейпцигом

Что вас ожидает

Место Лейпцига на культурной карте мира
Лейпциг — один из крупнейших городов Германии, и на протяжении последних столетий здесь время от времени происходят важные политические и музыкальные события. Это главный центр немецкого книгопечатания, музыкальной культуры и место притяжения студентов со всей страны. На площади Аугустусплатц вы увидите знаменитый Лейпцигский университет, в котором учились Лейбниц, Ницше, Гёте, госпожа Меркель, Лессинг и Шуман. Я расскажу, какие события в Лейпциге привели к падению Берлинской стены, кто из великих композиторов творил здесь и чем знаменит хор мальчиков Томанерхор.

Лейпцигские сюжеты
Вам откроется трагическая судьба церкви Святого Павла — единственной, которая осталась нетронутой во время Второй Мировой войны. Представится шанс загадать желание Фаусту и узнать, где он виделся с Мефистофелем. Я проведу вас по приятным дворикам, по пассажам и мимо красивейшей архитектуры — дома Рике, Старой Ратуши и церквей Святого Николая и Святого Фомы. Мы заглянем в старейший кофейный дом Лейпцига, где я расскажу, как идея местных кондитеров спасла популяцию лейпцигских жаворонков. А вы, если захотите, попробуете главный городской десерт.

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет интересна, познавательна и увлекательна как для взрослых, так и для детей.

Организационные детали

Рекомендую надеть удобную обувь и взять немного наличных, ведь редко кто может удержаться от соблазна отведать лейпцигского жаворонка под ароматный кофе;)

Первое свидание с Лейпцигом
Первое свидание с Лейпцигом
Первое свидание с Лейпцигом
Первое свидание с Лейпцигом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Elvira
Elvira
Дорогие друзья, приглашаю вас прогуляться со мной по Лейпцигу. В моей компании вам не понадобятся путеводители и списки мест, обязательных к посещению. Я отвечу на самые разные вопросы и поделюсь лайфхаками по Лейпцигу: где попробовать самый вкусный «Лейпцигский жаворонок» и выпить ароматный кофе (а саксонцы знают в нём толк!), где с размахом пообедать и лучше всего позавтракать, как пользоваться общественным транспортом, где лучше устроить пикник, и где сегодня послушать живую музыку. После нашей прогулки по Лейпцигу у вас надолго останется приятное послевкусие!
Напишите мне

9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Сегодня были на экскурсии « первое свидание с Лейпцигом» . Экскурсовод Эльвира все очень доходчиво и грамотно объясняла, показала такие места, которые мы бы сами не нашли или не обратили внимание два часа пролетели как одно мгновение, ещё получили приятный бонус: великолепные фотографии и с нетерпением будем ждать второго свидания с этим городом. Эльвира, ещё раз большое вам спасибо за экскурсию Алина 26.02.20
4 января 2020
Экскурсия «Первое свидание с Лейпцигом» нам очень понравилась. Эльвира -опытный гид, хорошо владеющий материалом , а также очень приятный в общении человек. Рекомендуем экскурсию всем, впервые оказавшимся в очаровательном городе Лейпциге.
31 октября 2019
Очень интересная познавательная экскурсия! За 2 часа увидели много достопримечательностей центра Лейпцига. Спасибо!
28 октября 2019
Эльвира спасибо вам большое! После этой замечательной прогулки по Лейпцигу очень хочется вернуться сюда и провести не один день. Очень понятно, очень интересно было с вами! И на рождественские ярмарки приеду обязательно! Спасибо вам.
12 октября 2019
На "Первое свидание с Лейпцигом" мы с мужем и сыном студентом приехали из Берлина на поезде на один день. Сразу стало ясно, что мы не ошиблись в выборе!
С первых же слов с Эльвирой оказалось очень легко общаться, она "с лёта" понимает желания и намерения туристов. Маршрут экскурсии дает прекрасное представление о центре и основных достопримечательностях Лейпцига. На маршруте вообще нет ни одного неинтересного, "проходного"объекта, "КПД" экскурсии - стопроцентный.
Эльвира рассказывает истории из разных эпох, и мы узнаём, как жил Лейпциг в средние века, во времена Баха, во времена Гёте, во времена ГДР, чем живет сейчас... А благодаря её "подсказкам" о том, куда стоит обязательно сходить в Лейпциге, у нас появилось твердое желание побывать в этом городе вновь!
И, конечно, замечательный бонус - это снимки, которые Эльвира делает во время экскурсии - профессиональные фотопортреты.
Большое спасибо Эльвире за наше первое свидание с городом.
Наталия, Александр, Егор.
5 июля 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и взрослым и детям. И совсем не устали. Всё очень хорошо. Спасибо Эльвире!
4 июля 2019
Семья из Москвы (3 человека) впервые воспользовалась сервисом tripster.ru. Первой пешей экскурсией на нашем пути была экскурсия по Лейпцигу с Эльвирой. Эльвира заранее объяснила нам, где оставить автомобиль, где мы встречаемся. Все было организовано четко и точно. Экскурсия началась вовремя. Маршрут был продуман до мелочей (вплоть до лавочек, где можно присесть во время остановки и рассказа). Помимо интересной познавательной информации о городе и его истории, которой Эльвира хорошо владеет, нам импонировало ее чувство любви к своему городу и позитивный эмоциональный фон, на котором мы получали информацию. Эльвира искусно переходила от монолога к диалогу и обратно. Это создавало живую атмосферу и включало всех (в т.ч. нашу 15-летнюю дочь) в тему экскурсии. Мы все благодарны Эльвире и надеемся вновь встретиться на улицах ее замечательного города Лейпцига.
17 декабря 2018
Были на экскурсии с Эльвирой 8 декабря. Очень удачно выбран маршрут: все достопримечательности центра за два часа, причём не только "туристические", но и те, которые "для продвинутых". Видно, что гид очень любит Лейпциг. После экскурсии захотелось вернуться сюда ещё, на более длительный срок. В том числе, чтобы рассмотреть внимательнее то, что удалось увидеть "на ходу".
15 декабря 2018
Огромное спасибо Эльвире за экскурсию! Мы очень легко, увлекательно, интересно и весело познакомились с Лейпцигом. Смогли лучше понять город и сразу стали уверенно ориентироваться. С радостью порекомендую Эльвиру!!

Elvira проводит ещё 1 экскурсию

Музыкальная шкатулка ЛейпцигаМузыкальная шкатулка ЛейпцигаМузыкальная шкатулка Лейпцига
175 за экскурсию
3 часа
Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города
На протяжении веков мировая история музыки тесно переплетается с жизнью города. Я проведу вас по местам, где жили и творили Бах, Мендельсон, чета Шуманов, Вагнер и Григ. Расскажу о легендарном симфоническом оркестре, знаменитом хоре мальчиков Томанерхор, неподражаемых органных концертах и открою секрет старинного лейпцигского тандема кофе и музыки.

Выбирайте и другие экскурсии в Лейпциге

ОбзорныеПешкомНеобычные маршрутыИндивидуальныеВсе