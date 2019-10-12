9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лейпциг — один из крупнейших городов Германии, и на протяжении последних столетий здесь время от времени происходят важные политические и музыкальные события. Это главный центр немецкого книгопечатания, музыкальной культуры и место притяжения студентов со всей страны. На площади Аугустусплатц вы увидите знаменитый Лейпцигский университет, в котором учились Лейбниц, Ницше, Гёте, госпожа Меркель, Лессинг и Шуман. Я расскажу, какие события в Лейпциге привели к падению Берлинской стены, кто из великих композиторов творил здесь и чем знаменит хор мальчиков Томанерхор.
Лейпцигские сюжеты
Вам откроется трагическая судьба церкви Святого Павла — единственной, которая осталась нетронутой во время Второй Мировой войны. Представится шанс загадать желание Фаусту и узнать, где он виделся с Мефистофелем. Я проведу вас по приятным дворикам, по пассажам и мимо красивейшей архитектуры — дома Рике, Старой Ратуши и церквей Святого Николая и Святого Фомы. Мы заглянем в старейший кофейный дом Лейпцига, где я расскажу, как идея местных кондитеров спасла популяцию лейпцигских жаворонков. А вы, если захотите, попробуете главный городской десерт.
Кому подходит экскурсия
Прогулка будет интересна, познавательна и увлекательна как для взрослых, так и для детей.
Организационные детали
Рекомендую надеть удобную обувь и взять немного наличных, ведь редко кто может удержаться от соблазна отведать лейпцигского жаворонка под ароматный кофе;)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваш гид в Лейпциге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 154 туристов
Дорогие друзья, приглашаю вас прогуляться со мной по Лейпцигу. В моей компании вам не понадобятся путеводители и списки мест, обязательных к посещению. Я отвечу на самые разные вопросы и поделюсь читать дальшеуменьшить
лайфхаками по Лейпцигу: где попробовать самый вкусный «Лейпцигский жаворонок» и выпить ароматный кофе (а саксонцы знают в нём толк!), где с размахом пообедать и лучше всего позавтракать, как пользоваться общественным транспортом, где лучше устроить пикник, и где сегодня послушать живую музыку. После нашей прогулки по Лейпцигу у вас надолго останется приятное послевкусие!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
На "Первое свидание с Лейпцигом" мы с мужем и сыном студентом приехали из Берлина на поезде на один день. Сразу стало ясно, что мы не ошиблись в выборе! С первых же читать дальшеуменьшить
слов с Эльвирой оказалось очень легко общаться, она "с лёта" понимает желания и намерения туристов. Маршрут экскурсии дает прекрасное представление о центре и основных достопримечательностях Лейпцига. На маршруте вообще нет ни одного неинтересного,"проходного "объекта,"КПД" экскурсии - стопроцентный. Эльвира рассказывает истории из разных эпох, и мы узнаём, как жил Лейпциг в средние века, во времена Баха, во времена Гёте, во времена ГДР, чем живет сейчас… А благодаря её "подсказкам" о том, куда стоит обязательно сходить в Лейпциге, у нас появилось твердое желание побывать в этом городе вновь! И, конечно, замечательный бонус - это снимки, которые Эльвира делает во время экскурсии - профессиональные фотопортреты. Большое спасибо Эльвире за наше первое свидание с городом. Наталия, Александр, Егор.
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A
Alexander
Семья из Москвы (3 человека) впервые воспользовалась сервисом tripster.ru. Первой пешей экскурсией на нашем пути была экскурсия по Лейпцигу с Эльвирой. Эльвира заранее объяснила нам, где оставить автомобиль, где мы читать дальшеуменьшить
встречаемся. Все было организовано четко и точно. Экскурсия началась вовремя. Маршрут был продуман до мелочей (вплоть до лавочек, где можно присесть во время остановки и рассказа). Помимо интересной познавательной информации о городе и его истории, которой Эльвира хорошо владеет, нам импонировало ее чувство любви к своему городу и позитивный эмоциональный фон, на котором мы получали информацию. Эльвира искусно переходила от монолога к диалогу и обратно. Это создавало живую атмосферу и включало всех (в т. ч. нашу 15-летнюю дочь) в тему экскурсии. Мы все благодарны Эльвире и надеемся вновь встретиться на улицах ее замечательного города Лейпцига.
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Алексей
Прогуляться по Лейпцигу в компании Эльвиры одно удовольствие! Ощущение от города совсем другое чем если без экскурсии (как я был однажды раньше). Очень интересно и занимательно - всем приезжающим в читать дальшеуменьшить
Лейпциг очень рекомендую. Эльвира - замечательный гид! Экскурсия понравилась всёй нашей разновозрастной группе (нам 4, 16, 30, 35 лет). Хочется приехать в Лейпциг и вновь побродить с Эльвирой и узнать ещё о Лейпциге и жизни его горожан.
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A
Alina
Сегодня были на экскурсии « первое свидание с Лейпцигом». Экскурсовод Эльвира все очень доходчиво и грамотно объясняла, показала такие места, которые мы бы сами не нашли или не обратили внимание читать дальшеуменьшить
два часа пролетели как одно мгновение, ещё получили приятный бонус: великолепные фотографии и с нетерпением будем ждать второго свидания с этим городом. Эльвира, ещё раз большое вам спасибо за экскурсию Алина 26.02.20
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R
Roman
Спасибо большое Эльвире за прогулку по Ляйпцигу. Особенно мы признательны за то, что было интересно даже детям, хотя изначально они не горели желанием идти на экскурсию. Но Эльвира сумела их заинтересовать, и взрослых конечно же тоже.
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Тамара
Экскурсия «Первое свидание с Лейпцигом» нам очень понравилась. Эльвира -опытный гид, хорошо владеющий материалом, а также очень приятный в общении человек. Рекомендуем экскурсию всем, впервые оказавшимся в очаровательном городе Лейпциге.
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