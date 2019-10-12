9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Город ярмарок, большой музыкальной истории и студенческих будней — всё это Лейпциг, красочный и такой разнообразный. На прогулке со мной вы сориентируетесь в его районах и узнаете, какие события лейпцигского прошлого повлияли на судьбу Германии и даже мировой культуры. Не раз услышите знакомые фамилии гениев, посетите старейший кофейный дом и попробуете главное местное угощение.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Место Лейпцига на культурной карте мира

Лейпциг — один из крупнейших городов Германии, и на протяжении последних столетий здесь время от времени происходят важные политические и музыкальные события. Это главный центр немецкого книгопечатания, музыкальной культуры и место притяжения студентов со всей страны. На площади Аугустусплатц вы увидите знаменитый Лейпцигский университет, в котором учились Лейбниц, Ницше, Гёте, госпожа Меркель, Лессинг и Шуман. Я расскажу, какие события в Лейпциге привели к падению Берлинской стены, кто из великих композиторов творил здесь и чем знаменит хор мальчиков Томанерхор.

Лейпцигские сюжеты

Вам откроется трагическая судьба церкви Святого Павла — единственной, которая осталась нетронутой во время Второй Мировой войны. Представится шанс загадать желание Фаусту и узнать, где он виделся с Мефистофелем. Я проведу вас по приятным дворикам, по пассажам и мимо красивейшей архитектуры — дома Рике, Старой Ратуши и церквей Святого Николая и Святого Фомы. Мы заглянем в старейший кофейный дом Лейпцига, где я расскажу, как идея местных кондитеров спасла популяцию лейпцигских жаворонков. А вы, если захотите, попробуете главный городской десерт.

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет интересна, познавательна и увлекательна как для взрослых, так и для детей.

Организационные детали

Рекомендую надеть удобную обувь и взять немного наличных, ведь редко кто может удержаться от соблазна отведать лейпцигского жаворонка под ароматный кофе;)