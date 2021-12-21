1 отзыв оставили туристы

Узнать о традициях немецкого Авдента и прогуляться по праздничным уголкам города
Немецкие рождественские ярмарки в период Адвента — особый вид волшебства! Я стану вашим проводником в атмосферу праздничного Лейпцига: мы прогуляемся по старинной городской ярмарке, согреемся пряным глинтвейном или фойерцангенболе, осмотрим достопримечательности и, конечно, поговорим о традициях и сказочных историях немецкого Рождества.
В историческом центре Лейпцига вас окружат огни, звуки и ароматы одной из самых старых и известных ярмарок Германии. Вы услышите историю рождественского базара, который проводится здесь с 15 века, а заодно познакомитесь с городскими достопримечательностями, обрамленными праздничной подсветкой. Мы рассмотрим ансамбль площади Аугустусплатц — здание оперы, Гевандхаус и университет Лейпцига. Полюбуемся пассажами Медлер и Шпекс-Хоф, церковью святого Николая и старой Ратушей, прогуляемся по Нашмаркт и, конечно, людной и веселой Рыночной площади.
Рождественский Лейпциг: инструкция по применению
Приготовьтесь погрузиться в мир немецких традиций и услышать рождественские истории под аккомпанемент пряного глинтвейна и фойерцангенболе! Кроме того, я подскажу, какие праздничные угощения обязательно стоит попробовать на ярмарке Лейпцига, где прикупить оригинальные сувениры из Эрцгебирге (Рудных гор) и елочные шарики ручной работы из Тюрингии. А если захотите, расскажу о грядущих рождественских концертах, представлениях и других развлечениях.
Организационные детали
В этом году Лейпцигская Рождественская ярмарка начинается 26 ноября и продлится до 23 декабря.
Рекомендую взять с собой наличные мелкими купюрами и монетами, так как угощения и напитки оплачиваются участниками дополнительно.
По вашему желанию мы можем продлить рождественскую прогулку и объединить её с полноценной обзорной экскурсией по историческому центру.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Аугустусплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваш гид в Лейпциге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 154 туристов
Дорогие друзья, приглашаю вас прогуляться со мной по Лейпцигу. В моей компании вам не понадобятся путеводители и списки мест, обязательных к посещению. Я отвечу на самые разные вопросы и поделюсь читать дальшеуменьшить
лайфхаками по Лейпцигу: где попробовать самый вкусный «Лейпцигский жаворонок» и выпить ароматный кофе (а саксонцы знают в нём толк!), где с размахом пообедать и лучше всего позавтракать, как пользоваться общественным транспортом, где лучше устроить пикник, и где сегодня послушать живую музыку. После нашей прогулки по Лейпцигу у вас надолго останется приятное послевкусие!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anton
Эльвира провела очень интересную экскурсию. По словам моего сына, это лучшая экскурсия за последние несколько лет, где он побывал). Гуляя по центру Лейпцига сами, мы бы наверняка прошли бы мимо некоторых интересных мест и фактов. Итог - интересно, увлекательно, познавательно, с ответами на все вопросы! Всем рекомендую!
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А
Алексей
Эльвира хороший экскурсовод. К экскурсиям подходит со всей душой. Рекомендую.