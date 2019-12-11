1 отзыв оставили туристы

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Рождество в Лейпциге

Узнать о традициях немецкого Авдента и прогуляться по праздничным уголкам города

5
1 отзыв
Elvira
Elvira – Гид из Лейпцига
Немецкие рождественские ярмарки в период Адвента — особый вид волшебства! Я стану вашим проводником в атмосферу праздничного Лейпцига: мы прогуляемся по старинной городской ярмарке, согреемся пряным глинтвейном или фойерцангенболе, осмотрим достопримечательности 🏛️ и, конечно, поговорим о традициях и сказочных историях немецкого Рождества.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €125 за экскурсию

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Рождество в Лейпциге
Рождество в Лейпциге

Что вас ожидает

Праздничные ярмарки — и не только!
В историческом центре Лейпцига вас окружат огни, звуки и ароматы одной из самых старых и известных ярмарок Германии. Вы услышите историю 📖 рождественского базара, который проводится здесь с 15 века, а заодно познакомитесь с городскими достопримечательностями 🏛️, обрамленными праздничной подсветкой. Мы рассмотрим ансамбль площади Аугустусплатц — здание оперы, Гевандхаус и университет Лейпцига. Полюбуемся пассажами Медлер и Шпекс-Хоф, церковью святого Николая и старой Ратушей, прогуляемся по Нашмаркт и, конечно, людной и веселой Рыночной площади.

Рождественский Лейпциг: инструкция по применению
Приготовьтесь погрузиться в мир немецких традиций и услышать рождественские истории под аккомпанемент пряного глинтвейна и фойерцангенболе! Кроме того, я подскажу, какие праздничные угощения обязательно стоит попробовать на ярмарке Лейпцига, где прикупить оригинальные сувениры 🎁 из Эрцгебирге (Рудных гор) и елочные шарики ручной работы из Тюрингии. А если захотите, расскажу о грядущих рождественских концертах, представлениях и других развлечениях.

Организационные детали

  • В этом году Лейпцигская Рождественская ярмарка начинается 26 ноября и продлится до 23 декабря.
  • Рекомендую взять с собой наличные мелкими купюрами и монетами, так как угощения и напитки оплачиваются участниками дополнительно.
  • По вашему желанию мы можем продлить рождественскую прогулку 👣 и объединить её с полноценной обзорной экскурсией по историческому центру.
Начало и место завершения
🚩 на Аугустусплатц
Рождество в Лейпциге
Рождество в Лейпциге
Рождество в Лейпциге
Рождество в Лейпциге
Рождество в Лейпциге
Рождество в Лейпциге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elvira
Elvira
Дорогие друзья, приглашаю вас прогуляться со мной по Лейпцигу. В моей компании вам не понадобятся путеводители и списки мест, обязательных к посещению. Я отвечу на самые разные вопросы и поделюсь лайфхаками по Лейпцигу: где попробовать самый вкусный «Лейпцигский жаворонок» и выпить ароматный кофе (а саксонцы знают в нём толк!), где с размахом пообедать и лучше всего позавтракать, как пользоваться общественным транспортом, где лучше устроить пикник, и где сегодня послушать живую музыку. После нашей прогулки по Лейпцигу у вас надолго останется приятное послевкусие!
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1 отзыв оставили туристы

11 декабря 2019
Эльвира хороший экскурсовод. К экскурсиям подходит со всей душой. Рекомендую.

Elvira проводит ещё 2 экскурсии

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