1 отзыв оставили туристы

Немецкие рождественские ярмарки в период Адвента — особый вид волшебства! Я стану вашим проводником в атмосферу праздничного Лейпцига: мы прогуляемся по старинной городской ярмарке, согреемся пряным глинтвейном или фойерцангенболе, осмотрим достопримечательности и, конечно, поговорим о традициях и сказочных историях немецкого Рождества.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Праздничные ярмарки — и не только!

В историческом центре Лейпцига вас окружат огни, звуки и ароматы одной из самых старых и известных ярмарок Германии. Вы услышите историю рождественского базара, который проводится здесь с 15 века, а заодно познакомитесь с городскими достопримечательностями, обрамленными праздничной подсветкой. Мы рассмотрим ансамбль площади Аугустусплатц — здание оперы, Гевандхаус и университет Лейпцига. Полюбуемся пассажами Медлер и Шпекс-Хоф, церковью святого Николая и старой Ратушей, прогуляемся по Нашмаркт и, конечно, людной и веселой Рыночной площади.

Рождественский Лейпциг: инструкция по применению

Приготовьтесь погрузиться в мир немецких традиций и услышать рождественские истории под аккомпанемент пряного глинтвейна и фойерцангенболе! Кроме того, я подскажу, какие праздничные угощения обязательно стоит попробовать на ярмарке Лейпцига, где прикупить оригинальные сувениры из Эрцгебирге (Рудных гор) и елочные шарики ручной работы из Тюрингии. А если захотите, расскажу о грядущих рождественских концертах, представлениях и других развлечениях.

Организационные детали