По Майнцу с безголовым рыцарем: квест-экскурсия без гида (10+)

Добро пожаловать в Майнц, где вас ждёт необычный проводник — безголовый рыцарь Фридрих.
Всю жизнь он водил воинов в крестовые походы, а теперь мечтает завоевать сердце прекрасной леди Агнес.
Правда, для этого сначала нужно вернуть ему голову! Вместе вы разгадаете 10 загадок, исследуя старинные улицы и узнавая историю города.
Всю жизнь он водил воинов в крестовые походы, а теперь мечтает завоевать сердце прекрасной леди Агнес.
Правда, для этого сначала нужно вернуть ему голову! Вместе вы разгадаете 10 загадок, исследуя старинные улицы и узнавая историю города.
Описание квеста
10 остановок, 10 загадок и множество интересных фактов о Майнце и его прошлом. На прогулке по историческому центру вы увидите:
- фонтан, посвящённый знаменитому майнцскому карнавалу
- старинные улицы и площади города
- дорогу винделов, которая ещё в римскую эпоху вела к виноградникам
- церковь Святого Стефана с витражами Марка Шагала
- Майнцский собор и две конные статуи Святого Мартина
- колонну Heunensäule, которая рассказывает историю города
- необычную деревянную военную колонну, которая украшена сотнями гвоздей
- Дом кайзера, где сегодня расположен музей Гуттенберга
Организационные детали
- Это квест без сопровождения гида и рассчитан на самостоятельное прохождение
- После бронирования вы получите ссылку для скачивания материалов в формате PDF (14 страниц А4), которые нужно распечатать
- Для прохождения понадобятся ручка или карандаш, телефон с доступом в интернет и сканером QR-кодов
- Квест можно пройти в любой удобный день и в собственном темпе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Schillerplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Майнце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 66 туристов
Создаю миры — квесты, игры, детективы! Автор квестов-экскурсий: предлагаю маршруты-приключения, которые можно пройти самостоятельно в любое удобное время
от €22 за экскурсию