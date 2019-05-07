Я молодой историк, гид, педагог и переводчик. Жил в трех прекрасных городах — Санкт-Петербурге, Кракове и Берлине — каждый из которых считаю своим домом. Я специализируюсь на истории XX века, в особенности, на Холокосте, Второй мировой войне, еврейской истории, антисемитизме, а также истории ГДР. Отлично разбираюсь в музеях и местах памяти в Берлине и окрестностях. Мое основное место работы — мемориальные комплексы Берлина и Потсдама, а хобби — исторический блог и пешеходные экскурсии. Я считаю, что экскурсия — это не только развлечение, но и образование. Поэтому делаю мои прогулки не только интересными, но и максимально познавательными. Люблю общаться с путешественниками — на мой взгляд, информация так усваивается гораздо лучше. Поверьте, во время моих экскурсий вы неоднократно воскликнете: «Вот это да!». При этом, мне очень важна историческая точность информации. До встречи в Берлине и Потсдаме!