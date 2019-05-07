Потсдам сквозь века Вы погуляете по городу и найдете в нем следы голландского, советского и русского присутствия. Итак, в программе:
Площадь Альтер Маркт — историческое сердце города. Здесь, на берегу реки Гавель, берет начало поселение племени гавелян. Я расскажу, как местные славяне были германизированы почти тысячу лет назад и как связано современное название города с древней историей этой местности.
Памятник неизвестному дезертиру — один из самых необычных памятников в Потсдаме. Вы узнаете, почему тема дезертирства из гитлеровской армии долгое время не привлекала внимания общественности, хотя десятки тысяч мужчин были приговорены к различным наказаниям, включая смертную казнь за попытку сбежать из вермахта.
Советское мемориальное кладбище — в самом центре мы увидим большое кладбище, на котором похоронено более трехсот советских солдат, офицеров и гражданских лиц. Я покажу вам артефакт — табличку с текстом на русском языке: «Да осенит вас победоносное знамя великого Ленина». И поясню, почему уход за кладбищем и охрана территории осуществляется властями Германии.
Голландский квартал — один из символов международного характера Потсдама. Вы узнаете, какие европейские культуры сформировали нынешний облик города.
Деревня Александровка — ландшафтный памятник императору Александру I. Я расскажу, как и почему недалеко от Старого города появились избы в русском стиле, кто имел право жить в них и где сейчас найти потомков первых поселенцев «русской колонии».
Военный городок №7 — один из 777 советских военных городков на территории ГДР. Именно здесь с 1945 по 1991 год располагалось главное управление советской контрразведки всей Восточной Германии. Сейчас это идиллический район с дорогой недвижимостью, но я помогу вам найти следы «запретной зоны».
Бывшая тюрьма управления контрразведки КГБ — здесь вы услышите интересные факты о работе советской контрразведки в ГДР.
Организационные детали
Дополнительные расходы: дневной билет на общественный транспорт Потсдама (в случае отсутствия берлинского билета ABC) — 4,20 евро.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе Главного вокзала Потсдама.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я молодой историк, гид, педагог и переводчик. Жил в трех прекрасных городах — Санкт-Петербурге, Кракове и Берлине — каждый из которых считаю своим домом. Я специализируюсь на истории XX века, в особенности, на Холокосте, Второй мировой войне, еврейской истории, антисемитизме, а также истории ГДР. Отлично разбираюсь в музеях и местах памяти в Берлине и окрестностях. Мое основное место работы — мемориальные комплексы Берлина и Потсдама, а хобби — исторический блог и пешеходные экскурсии. Я считаю, что экскурсия — это не только развлечение, но и образование. Поэтому делаю мои прогулки не только интересными, но и максимально познавательными. Люблю общаться с путешественниками — на мой взгляд, информация так усваивается гораздо лучше. Поверьте, во время моих экскурсий вы неоднократно воскликнете: «Вот это да!». При этом, мне очень важна историческая точность информации. До встречи в Берлине и Потсдаме!
Отличная экскурсия! Спасибо Александру!
Александр нас провёл по местам Потсдама, связанных с нашей страной и историей.
Он прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек . Мы узнали много интересного , что связывало наши страны на протяжении веков . Ещё рас спасибо ! Было интересно!
История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам
Из столичного Берлина мы отправимся в загородную резиденцию Гогенцоллернов, камерный, лёгкий и неторопливый город парков и садов. Потсдам откроется вам как книга с иллюстрациями по истории Пруссии, а мои рассказы помогут не путать многочисленных Фридрихов и Вильгельмов. Вы прогуляетесь по паркам Шарлоттенхоф, Сан-Суси и Новому парку, заглянете во дворцы Сан-Суси и Цецилиенхоф (если захотите) и пройдётесь по двухэтажному историческому центру.