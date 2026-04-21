2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Отправьтесь в путешествие из Берлина в Потсдам, чтобы узнать историю прусских королей и насладиться красотой дворцов и парков
Путешествие из Берлина в Потсдам предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Пруссии. Город, известный своими дворцами и садами, раскроет перед вами тайны прошлых веков.
Посетители смогут прогуляться по историческим улочкам, увидеть голландскую застройку и русскую деревню Александровка. Визит в знаменитые дворцы Сан-Суси и Цецилиенхоф позволит ощутить атмосферу королевской резиденции. Экскурсия идеально подходит для тех, кто интересуется историей и архитектурой
Первые упоминания города, средневековые времена, страницы прусской истории и, конечно, тяжёлые испытания 20 века — вы проследите путь Потсдама. В историческом центре узнаете о трагическом уничтожении города английской авиацией и полюбуетесь прекрасно восстановленным Потсдамом. Улочки XVIII века очаруют стройными рядами домиков с мансардами и многочисленными кафе (инсайдерское кафе с лучшими чизкейками в регионе мы тоже не пропустим). Вы увидите, что Потсдам — город-пазл: здесь соседствуют немецкие кварталы, голландская застройка и русская деревня Александровка, дома и православный храм которой были возведены по проектам выдающихся русских архитекторов.
Потсдамские дворцы: подлинные и камерные
В XVIII веке Потсдам почти на двести лет становится резиденцией прусских королей, чьи дворцы сохранились до наших дней. Хотя дворец — понятие относительное: пожалуйста, не сравнивайте потсдамские дворцы с блестящим питерским барокко, здесь никогда не было ни больших денег, ни желания пустить пыль в глаза. Зато по камерным потсдамским постройкам прекрасно считываются и характеры их заказчиков, и их зодчих, людей далеко не последних в европейской архитектуре. Из Берлина мы приедем не на центральный вокзал Потсдама, поэтому впечатление от города не будет смазано ГДРовскими панельными зданиями. Знакомство с потсдамскими дворцами мы начнем с Шарлоттенхофа, Римских купален и Китайского чайного домика. В программе, конечно, дворец Сан-Суси — настоящий «мавзолей» Фридриха Великого, личности неординарной и неоднозначной. А также церковь Фриденскирхе в раннеитальянском духе, Бельведер на холме Пфингстберг и последняя постройка Гогенцоллернов — дворец Цецилиенхоф, где проводилась Потсдамская конференция 1945 года.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Берлине. Мы вместе отправимся в Потсдам на электричке
Дополнительные расходы: билеты на электричку и входные билеты во дворцы — по желанию (Сан-Суси — 12€ + билет для гида; Цецилиенхоф — 8€ + билет для гида)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Потсдаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1268 туристов
Всем привет. Я переводчик и журналист, немножко поэт и сказочник, а также, не в последнюю очередь, мама двоих детей.
В моем активе два высших образования (ромгерм-филфак МГУ и переводческое отделение университета читать дальшеуменьшить
им. Гумбольдта, Берлин) и более чем 15-летний стаж работы (комбинация языков русский-немецкий-английский), куча странствий по Германии и Европе, архивные источники и рассказы очевидцев. Очень люблю показывать Берлин и его окрестности: Берлин — это город, понять который проще тоже «через переводчика», через историю, архитектуру, литературу, через личные судьбы и странные истории. Если хватает времени, с удовольствием помогу просто советом по поводу путешествий по Берлину и Германии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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M
Maria
Спасибо большое за Прекрасную и Позновательную прогулку! Много нового и интересного узнали.
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М
Марина
Приятная ознакомительная прогулка по Потсдаму в хорошей компании. . Прекрасный парк, соловьиные трели, дворцы и фонтаны, исторические события, связанные с Россией - беспроигрышный вариант для интересной экскурсии на русском языке) Непременно посетим и другие экскурсии с Татьяной, когда приедем в Берлин в следующий раз. Спасибо!
+2
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Е
Елена
Мы с дочкой провели один из самых восхитительных и незабываемых дней! Конечно, мы не увидели весь Потсдам, все его парки и достопримечательности, но узнали достаточно для того, чтобы приехать сюда читать дальшеуменьшить
снова. И это впечатление сложилось во многом благодаря Татьяне. Несмотря на профессию, не связанную с историей напрямую, Татьяна знает такое множество фактов, интересных историй и событий! А исключительный талант рассказчика делает ее экскурсию просто незабываемой. Мне было интересно ВСЕ. Но Татьяна помогла выполнить и другую важную для меня задачу: заинтересовать моего 12-летнего ребенка историей! Большое спасибо за это! Мы обязательно вернемся:)
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Н
Надежда
Экскурсия очень познавательная. все очень понравилось.
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