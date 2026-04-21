2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие из Берлина в Потсдам предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Пруссии. Город, известный своими дворцами и садами, раскроет перед вами тайны прошлых веков. Посетители смогут прогуляться по историческим улочкам, увидеть голландскую застройку и русскую деревню Александровка. Визит в знаменитые дворцы Сан-Суси и Цецилиенхоф позволит ощутить атмосферу королевской резиденции. Экскурсия идеально подходит для тех, кто интересуется историей и архитектурой

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее Потсдама

Первые упоминания города, средневековые времена, страницы прусской истории и, конечно, тяжёлые испытания 20 века — вы проследите путь Потсдама. В историческом центре узнаете о трагическом уничтожении города английской авиацией и полюбуетесь прекрасно восстановленным Потсдамом. Улочки XVIII века очаруют стройными рядами домиков с мансардами и многочисленными кафе (инсайдерское кафе с лучшими чизкейками в регионе мы тоже не пропустим). Вы увидите, что Потсдам — город-пазл: здесь соседствуют немецкие кварталы, голландская застройка и русская деревня Александровка, дома и православный храм которой были возведены по проектам выдающихся русских архитекторов.

Потсдамские дворцы: подлинные и камерные

В XVIII веке Потсдам почти на двести лет становится резиденцией прусских королей, чьи дворцы сохранились до наших дней. Хотя дворец — понятие относительное: пожалуйста, не сравнивайте потсдамские дворцы с блестящим питерским барокко, здесь никогда не было ни больших денег, ни желания пустить пыль в глаза. Зато по камерным потсдамским постройкам прекрасно считываются и характеры их заказчиков, и их зодчих, людей далеко не последних в европейской архитектуре. Из Берлина мы приедем не на центральный вокзал Потсдама, поэтому впечатление от города не будет смазано ГДРовскими панельными зданиями. Знакомство с потсдамскими дворцами мы начнем с Шарлоттенхофа, Римских купален и Китайского чайного домика. В программе, конечно, дворец Сан-Суси — настоящий «мавзолей» Фридриха Великого, личности неординарной и неоднозначной. А также церковь Фриденскирхе в раннеитальянском духе, Бельведер на холме Пфингстберг и последняя постройка Гогенцоллернов — дворец Цецилиенхоф, где проводилась Потсдамская конференция 1945 года.

Организационные детали