2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Из столичного Берлина мы отправимся в загородную резиденцию Гогенцоллернов, камерный, лёгкий и неторопливый город парков и садов.

Потсдам откроется вам как книга с иллюстрациями по истории Пруссии, а мои рассказы помогут не путать многочисленных Фридрихов и Вильгельмов.

Вы прогуляетесь по паркам Шарлоттенхоф, Сан-Суси и Новому парку, заглянете во дворцы Сан-Суси и Цецилиенхоф (если захотите) и пройдётесь по двухэтажному историческому центру.
185 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Потсдама
Первые упоминания города, средневековые времена, страницы прусской истории и, конечно, тяжёлые испытания 20 века — вы проследите путь Потсдама. В историческом центре узнаете о трагическом уничтожении города английской авиацией и полюбуетесь прекрасно восстановленным Потсдамом. Улочки XVIII века очаруют стройными рядами домиков с мансардами и многочисленными кафе (инсайдерское кафе с лучшими чизкейками в регионе мы тоже не пропустим). Вы увидите, что Потсдам — город-пазл: здесь соседствуют немецкие кварталы, голландская застройка и русская деревня Александровка, дома и православный храм которой были возведены по проектам выдающихся русских архитекторов.

Потсдамские дворцы: подлинные и камерные
В XVIII веке Потсдам почти на двести лет становится резиденцией прусских королей, чьи дворцы сохранились до наших дней. Хотя дворец — понятие относительное: пожалуйста, не сравнивайте потсдамские дворцы с блестящим питерским барокко, здесь никогда не было ни больших денег, ни желания пустить пыль в глаза. Зато по камерным потсдамским постройкам прекрасно считываются и характеры их заказчиков, и их зодчих, людей далеко не последних в европейской архитектуре. Из Берлина мы приедем не на центральный вокзал Потсдама, поэтому впечатление от города не будет смазано ГДРовскими панельными зданиями. Знакомство с потсдамскими дворцами мы начнем с Шарлоттенхофа, Римских купален и Китайского чайного домика. В программе, конечно, дворец Сан-Суси — настоящий «мавзолей» Фридриха Великого, личности неординарной и неоднозначной. А также церковь Фриденскирхе в раннеитальянском духе, Бельведер на холме Пфингстберг и последняя постройка Гогенцоллернов — дворец Цецилиенхоф, где проводилась Потсдамская конференция 1945 года.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Берлине. Мы вместе отправимся в Потсдам на электричке.
  • Дополнительные расходы: билеты на электричку и входные билеты во дворцы — по желанию (Сан-Суси — 12€ + билет для гида; Цецилиенхоф — 8€ + билет для гида).
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Всем привет. Я переводчик и журналист, немножко поэт и сказочник, а также, не в последнюю очередь, мама двоих детей. В моем активе два высших образования (ромгерм-филфак МГУ и переводческое отделение университета им. Гумбольдта, Берлин) и более чем 15-летний стаж работы (комбинация языков русский-немецкий-английский), куча странствий по Германии и Европе, архивные источники и рассказы очевидцев. Очень люблю показывать Берлин и его окрестности: Берлин — это город, понять который проще тоже «через переводчика», через историю, архитектуру, литературу, через личные судьбы и странные истории. Если хватает времени, с удовольствием помогу просто советом по поводу путешествий по Берлину и Германии.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 августа 2019
Мы с дочкой провели один из самых восхитительных и незабываемых дней! Конечно, мы не увидели весь Потсдам, все его парки и достопримечательности, но узнали достаточно для того, чтобы приехать сюда снова. И это впечатление сложилось во многом благодаря Татьяне. Несмотря на профессию, не связанную с историей напрямую, Татьяна знает такое множество фактов, интересных историй и событий! А исключительный талант рассказчика делает ее экскурсию просто незабываемой.
Мне было интересно ВСЕ. Но Татьяна помогла выполнить и другую важную для меня задачу: заинтересовать моего 12-летнего ребенка историей! Большое спасибо за это! Мы обязательно вернемся :)
22 августа 2019
Экскурсия очень познавательная.все очень понравилось.

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Знаете ли вы, ради чего стоит ехать в Потсдам? Я с радостью покажу вам эти места — роскошный парк и Новые палаты Сан-Суси, детища монарха с безупречным вкусом — Новый сад, Мраморный дворец и дворец Цилилиенхоф. Вы узнаете главное про эпоху, в которую «расцвёл» Потсдам, полюбуетесь местной природой и изящными архитектурными формами. Путешествие в Потсдам со знатоком его истории и достопримечательностей — мечта любого эстета!

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