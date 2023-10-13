Знакомство с Потсдамом

Прогуляться по известному пригороду Берлина и открыть его шарм и историю

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Ответы на вопросы
Берлин прекрасен. Но не менее (а может быть, даже более) прекрасен его сосед Потсдам.

Я проведу вас по его улицам, покажу ключевые достопримечательности, расскажу интересные факты из прошлого.

Старый рынок, Голландский квартал, Александровка с деревянными избами, дворец Цицилиенхоф, Сан-Суси… Вы прочувствуете атмосферу Потсдама и сможете сравнить его с Берлином.
Знакомство с Потсдамом
Знакомство с Потсдамом
Знакомство с Потсдамом
Знакомство с Потсдамом
Знакомство с Потсдамом
Знакомство с Потсдамом
Знакомство с Потсдамом
Знакомство с Потсдамом
Знакомство с Потсдамом
Знакомство с Потсдамом
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Старый рынок (Альтер маркт) — место, откуда началась история Потсдама.
  • Городской дворец, церковь Николайкирхе, музей Барберини и другие места неподалёку.
  • Голландский квартал — маленькая Голландия в столице земли Бранденбург.
  • Александровка — деревня со сказочными избушками, в которой живут потомки российских колонистов.
  • Дворец Цецилиенхоф — тот самый, где в 1945 г. состоялась Потсдамская конференция, определившая послевоенное устройство Германии.
  • Сан-Суси — знаменитая загородная резиденция прусских королей, которую недаром называют «немецким Версалем».
  • И многое другое, величественное и прекрасное, чем славится Потсдам!

Организационные детали

  • Экскурсия включает в себя пеший маршрут, а также проезд на общественном транспорте. Поэтому запаситесь суточным проездным на транспортную зону ABC (AB — Берлин, С — пригороды). Если у вас уже есть проездной на зону AB, докупите дневной билет на зону C и не забудьте прокомпостировать его перед поездкой.
  • В стоимость не входит вход в музеи и дворцы. Желающие посетить Сан-Суси смогут сделать это самостоятельно после экскурсии, оплатив входные билеты.
  • Начало экскурсии — на Старом рынке в Потсдаме. Однако по вашему желанию можно организовать встречу на Главном вокзале Берлина или станции Александерплац.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Старом рынке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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