Прогуляться по известному пригороду Берлина и открыть его шарм и историю
Берлин прекрасен. Но не менее (а может быть, даже более) прекрасен его сосед Потсдам.
Я проведу вас по его улицам, покажу ключевые достопримечательности, расскажу интересные факты из прошлого.
Старый рынок, Голландский квартал, Александровка с деревянными избами, дворец Цицилиенхоф, Сан-Суси… Вы прочувствуете атмосферу Потсдама и сможете сравнить его с Берлином.
Я проведу вас по его улицам, покажу ключевые достопримечательности, расскажу интересные факты из прошлого.
Старый рынок, Голландский квартал, Александровка с деревянными избами, дворец Цицилиенхоф, Сан-Суси… Вы прочувствуете атмосферу Потсдама и сможете сравнить его с Берлином.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Старый рынок (Альтер маркт) — место, откуда началась история Потсдама.
- Городской дворец, церковь Николайкирхе, музей Барберини и другие места неподалёку.
- Голландский квартал — маленькая Голландия в столице земли Бранденбург.
- Александровка — деревня со сказочными избушками, в которой живут потомки российских колонистов.
- Дворец Цецилиенхоф — тот самый, где в 1945 г. состоялась Потсдамская конференция, определившая послевоенное устройство Германии.
- Сан-Суси — знаменитая загородная резиденция прусских королей, которую недаром называют «немецким Версалем».
- И многое другое, величественное и прекрасное, чем славится Потсдам!
Организационные детали
- Экскурсия включает в себя пеший маршрут, а также проезд на общественном транспорте. Поэтому запаситесь суточным проездным на транспортную зону ABC (AB — Берлин, С — пригороды). Если у вас уже есть проездной на зону AB, докупите дневной билет на зону C и не забудьте прокомпостировать его перед поездкой.
- В стоимость не входит вход в музеи и дворцы. Желающие посетить Сан-Суси смогут сделать это самостоятельно после экскурсии, оплатив входные билеты.
- Начало экскурсии — на Старом рынке в Потсдаме. Однако по вашему желанию можно организовать встречу на Главном вокзале Берлина или станции Александерплац.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Старом рынке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Потсдаме
Провела экскурсии для 1307 туристов
Привет всем! В Берлине я оказалась случайно. И мне, как человеку, который неравнодушен ко всему итальянскому, поначалу было непросто к нему привыкнуть. Он казался слишком суровым и сдержанным на эмоции. Но как я ошибалась! Позже я поняла, что стала жертвой туристического стереотипа о Берлине — быть может, он и не блещет прекрасным архитектурным «фасадом», но как же он прекрасен внутри! Именно поэтому я рассказываю гостям только самое интересное об этом городе — то, что хотела бы узнать сама, если бы на знакомство с городом у меня был всего 1 день. Пока судьба не забросила меня в Берлин, я работала специальным корреспондентом крупного ежедневного издания и выпускающим редактором журнала. А сейчас создаю интересные туристические проекты и делаю подкаст про Берлин для всех, кто хочет открыть для себя этот чудесный город!
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