Посетить главные места уютного немецкого города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Потсдам — красивый старинный город неподалёку от Берлина. Он известен великолепными дворцами, парками и садами. А ещё русской деревней Александровка и голландским кварталом.
Всё это вы увидите! Я расскажу, как развивался Потсдам, как в нём проводили время прусские короли, какие легенды и занимательные сюжеты с ним связаны.
Всё это вы увидите! Я расскажу, как развивался Потсдам, как в нём проводили время прусские короли, какие легенды и занимательные сюжеты с ним связаны.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите дворец Сан-Суси — любимую резиденцию прусского короля Фридриха Великого. Пройдёте по парку до Нового дворца, сфотографируетесь у китайского чайного домика и полюбуетесь королевскими виноградниками. Посетите русскую деревню Александровка и увидите площадь Старого рынка, где началась история города. А также погуляете по самому большому голландскому кварталу за пределами Нидерландов. По пути я расскажу:
- Почему Сан-Суси называют прусским Версалем;
- Какие удивительные истории случались с прусскими королями;
- Как в Потсдаме появились русская и голландская колонии;
- Где проходила Потсдамская конференция 1945 года;
- Как жил Потсдам во времена ГДР и где находился секретный военный городок.
Кроме того, я подскажу кафе с восхитительными десертами и места с самым вкусным пивом в городе.
Организационные детали
- Дворцы мы осматриваем снаружи. Если вы хотите их посетить, напишите мне заранее — я сориентирую вас по стоимости билетов.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Lisa — ваш гид в Потсдаме
Провёл экскурсии для 651 туриста
Привет! Меня зовут Лиза. Я доктор юриспруденции, берлинка с 10-летним стажем и лицензированный гид. Помимо права, я увлекаюсь политикой, историей и искусством, печатаюсь в журналах, веду блог о жизни здесь, а также провожу авторские экскурсии по самым интересным местам города. Моё любимое занятие — помогать людям чувствовать себя в Берлине уверенно и комфортно.
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