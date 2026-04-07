Потсдам, старинный город рядом с Берлином, известен своими великолепными дворцами и парками. На экскурсии можно увидеть дворец Сан-Суси, Новый дворец и китайский чайный домик. Также стоит посетить русскую деревню Александровка и голландский квартал.
Узнайте, почему Сан-Суси называют прусским Версалем и как в Потсдаме появились русская и голландская колонии. Прогулка по городу оставит незабываемые впечатления
Узнайте, почему Сан-Суси называют прусским Версалем и как в Потсдаме появились русская и голландская колонии. Прогулка по городу оставит незабываемые впечатления
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Что можно увидеть
- Дворец Сан-Суси
- Новый дворец
- Китайский чайный домик
- Русская деревня Александровка
- Голландский квартал
- Площадь Старого рынка
Описание экскурсии
Вы увидите дворец Сан-Суси — любимую резиденцию прусского короля Фридриха Великого. Пройдёте по парку до Нового дворца, сфотографируетесь у китайского чайного домика и полюбуетесь королевскими виноградниками. Посетите русскую деревню Александровка и увидите площадь Старого рынка, где началась история города. А также погуляете по самому большому голландскому кварталу за пределами Нидерландов. По пути я расскажу:
- Почему Сан-Суси называют прусским Версалем;
- Какие удивительные истории случались с прусскими королями;
- Как в Потсдаме появились русская и голландская колонии;
- Где проходила Потсдамская конференция 1945 года;
- Как жил Потсдам во времена ГДР и где находился секретный военный городок.
Кроме того, я подскажу кафе с восхитительными десертами и места с самым вкусным пивом в городе.
Организационные детали
- Это примерный маршрут, он будет зависеть от скорости нашего перемещения и ваших пожеланий.
- Дворцы мы осматриваем снаружи. Если вы хотите их посетить, напишите мне заранее — я сориентирую вас по стоимости билетов.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваш гид в Потсдаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1181 туриста
Привет! Меня зовут Лиза. Я доктор юриспруденции, берлинка с 15-летним стажем и лицензированный гид. Помимо права, я увлекаюсь политикой, историей и искусством, печатаюсь в журналах, веду блог о жизни здесь, а также провожу авторские экскурсии по самым интересным местам города. Моё любимое занятие — помогать людям чувствовать себя в Берлине уверенно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Потсдам-интереснейший,разнообразный город,заслуживающий внимательного изучения,что мы и сделали. В ходе 5-часовой экскурсии с помощью Лизы удалось познакомиться с его дворцами,парками,храмами,голландской и русской деревнями. Лиза-прекрасный специалист,ее рассказ о Потсдаме был интересен и увлекателен. К тому же Лиза-позитивный и эмоциональный человек,общаться с ней было чрезвычайно приятно.
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L
Спасибо Лиза, всё было отлично
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21 апреля мы ездили в Потсдам с гидом Лизой. Экскурсия была очень насыщенная и интересная, мы посетили все запланированные места, везде Лиза была компетентна. Общение с Лизой - это праздник. Лиза - неутомимый рассказчик, хороший организатор и очень доброжелательный человек. От всей души желаем ей только хороших туристов.
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Л
Провели прекрасные 5 часов с Лизой в Потсдаме - было интересно, нескучно, познавательно и во всех смыслах позитивно! Спасибо большое ❤️
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