Потсдам — красивый старинный город неподалёку от Берлина. Он известен великолепными дворцами, парками и садами. А ещё русской деревней Александровка и голландским кварталом. Всё это вы увидите! Я расскажу, как развивался Потсдам, как в нём проводили время прусские короли, какие легенды и занимательные сюжеты с ним связаны.

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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите дворец Сан-Суси — любимую резиденцию прусского короля Фридриха Великого. Пройдёте по парку до Нового дворца, сфотографируетесь у китайского чайного домика и полюбуетесь королевскими виноградниками. Посетите русскую деревню Александровка и увидите площадь Старого рынка, где началась история города. А также погуляете по самому большому голландскому кварталу за пределами Нидерландов. По пути я расскажу:

Почему Сан-Суси называют прусским Версалем;

Какие удивительные истории случались с прусскими королями;

Как в Потсдаме появились русская и голландская колонии;

Где проходила Потсдамская конференция 1945 года;

Как жил Потсдам во времена ГДР и где находился секретный военный городок.

Кроме того, я подскажу кафе с восхитительными десертами и места с самым вкусным пивом в городе.

Организационные детали