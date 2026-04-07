Потсдам, старинный город рядом с Берлином, известен своими великолепными дворцами и парками. На экскурсии можно увидеть дворец Сан-Суси, Новый дворец и китайский чайный домик. Также стоит посетить русскую деревню Александровка и голландский квартал. Узнайте, почему Сан-Суси называют прусским Версалем и как в Потсдаме появились русская и голландская колонии. Прогулка по городу оставит незабываемые впечатления

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы увидите дворец Сан-Суси — любимую резиденцию прусского короля Фридриха Великого. Пройдёте по парку до Нового дворца, сфотографируетесь у китайского чайного домика и полюбуетесь королевскими виноградниками. Посетите русскую деревню Александровка и увидите площадь Старого рынка, где началась история города. А также погуляете по самому большому голландскому кварталу за пределами Нидерландов. По пути я расскажу:

Почему Сан-Суси называют прусским Версалем;

Какие удивительные истории случались с прусскими королями;

Как в Потсдаме появились русская и голландская колонии;

Где проходила Потсдамская конференция 1945 года;

Как жил Потсдам во времена ГДР и где находился секретный военный городок.

Кроме того, я подскажу кафе с восхитительными десертами и места с самым вкусным пивом в городе.

Организационные детали