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Регенсбург - инструкция по применению

Анна Х.
Анна Х. – Гид из Регенсбурга
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии 🧭 по Регенсбургу.

Список достопримечательностей 🏛️ варьируется в зависимости от выбранного Вами времени продолжения экскурсии и места начала экскурсионного маршрута: в Регенсбурге любой уголок пронизан историей 📖, мне будет, что Вам рассказать!
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Регенсбург - инструкция по применению
Регенсбург - инструкция по применению

Что вы увидите

  • Каменный мост
  • Собор св. Петра
  • Центральную площадь
  • Выбор достопримечательностей обговаривается на месте
Каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем каменный мост, Собор св. Петра, первую фастфуд кухню 🥧 в мире, центральную площадь города (их будет несколько), средневековые небоскребы и торговые центры, монастыри и церкви, которые здесь на каждом углу, прогуляемся по набережной насладимся неповторимой атмосферой Регенсбурга, успеем заглянуть в "секретные" уголки и дворики, которых здесь как нигде много, проникнемся самой романтической историей 📖 любви, которую знает каждый местный житель, а теперь узнаете и Вы!
Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Регенсбургу - отличный вариант знакомства с городом! После нее вы точно будете знать, что такое Регенсбург, "с чем его едят" и что здесь едят! Ведь гастрономическим предпочтениям будет посвящена отдельная глава нашей "инструкции по применению".
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Регенсбург - инструкция по применению
Регенсбург - инструкция по применению

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна Х.
Анна Х.
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