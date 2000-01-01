Ротенбург-об-дер-Таубер - инструкция по применению

Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Ротенбург-об-дер-Тауберу

Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Ротенбург-об-дер-Тауберу. Список достопримечательностей варьируется в зависимости от выбранного Вами времени продолжения экскурсии и места начала экскурсионного маршрута: можем начать даже у Вашего отеля-в Ротенбурге любой уголок пронизан историей и есть, что поведать туристам!
Ротенбург-об-дер-Таубер - инструкция по применению
Ротенбург-об-дер-Таубер - инструкция по применению
Ротенбург-об-дер-Таубер - инструкция по применению
Ротенбург-об-дер-Таубер - инструкция по применению

Что вас ожидает 🤩

  • Центральная площадь
  • Городской парк
  • Церковь св. Иакова и госпиталь святого духа
  • Выбор достопримечательностей обговаривается на месте
Каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем центральную площадь и городской парк, церковь св. Иакова и госпиталь святого духа, бастионы, башни и крепостную стену.
Прогулка по которой станет обязательной составляющей нашей экскурсии, здание ратуши и трактир господ!
Все достопримечательности перечислять не имеет смысла - здесь они на каждом шагу! Успеем заглянуть в "секретные" уголки и дворики! Пешеходная экскурсия на русском языке по Ротенбург-об-дер-Тауберу - отличный вариант знакомства с городом! После нее вы точно будете знать, что такое Ротенбург-об-дер-Таубер, "с чем его едят" и что здесь едят! Ведь гастрономическим предпочтениям будет посвящена отдельная глава нашей "инструкции по применению".

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Рекомендую
  • На время экскурсии надеть удобную обувь и комфортную одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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