Экскурсии Ротенбург-на-Таубере

Все экскурсии в Ротенбург-на-Таубере

Музей криминалистики средневековья. Сопровождение
Индивидуально
для 5 чел.
50
за 1-5 чел.
Музей криминалистики средневековья. Сопровождение
С апреля по 4 ноября:10.00-18.00, с 5 ноября по март:13.00-16.00
Ротенбург - зачарованный городок
Индивидуально
для 20 чел.
100
за 1-20 чел.
Ротенбург - зачарованный городок
по договоренности
Ротенбург-об-дер-Таубер - инструкция по применению
Индивидуально
для 5 чел.
110
за 1-5 чел.
Ротенбург-об-дер-Таубер - инструкция по применению
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Ротенбург-об-дер-Тауберу
По договоренности
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ротенбург-на-Таубере – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ротенбург-на-Таубере почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 декабрь, январь и февраль
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