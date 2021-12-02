Все экскурсии в Ротенбург-на-Таубере
Индивидуально
для 5 чел.
1ч
€50
за 1-5 чел.
С апреля по 4 ноября:10.00-18.00, с 5 ноября по март:13.00-16.00
Индивидуально
для 20 чел.
2ч
€100
за 1-20 чел.
по договоренности
Индивидуально
для 5 чел.
3ч
€110
за 1-5 чел.
Ротенбург-об-дер-Таубер - инструкция по применению
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Ротенбург-об-дер-Тауберу
По договоренности
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ротенбург-на-Таубере – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ротенбург-на-Таубере почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 декабрь, январь и февраль