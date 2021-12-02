Индивидуально для 5 чел. 1ч € 50 за 1-5 чел. Музей криминалистики средневековья. Сопровождение С апреля по 4 ноября:10.00-18.00, с 5 ноября по март:13.00-16.00 Индивидуально для 20 чел. 2ч € 100 за 1-20 чел. Ротенбург - зачарованный городок по договоренности Индивидуально для 5 чел. 3ч € 110 за 1-5 чел. Ротенбург-об-дер-Таубер - инструкция по применению Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Ротенбург-об-дер-Тауберу По договоренности

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