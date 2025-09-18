Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Пешеходная экскурсия по Штральзунду
Приглашаем вас на замечательную пешеходную экскурсию по улочкам и площадям старинного ганзейского города Штральзунд. Этот город, занесённый в список ЮНЕСКО, абсолютно уникален и скрывает множество интересных историй.
Что вас ожидает?
- Узнаете, почему город был отлучен от церкви и какие события этому предшествовали.
- Посетите места, связанные с историей шведского короля Карла XII.
- Откроете для себя загадку о рецепте "селедки Бисмарка".
- Разгадает значение стрелы на гербе города.
Уникальная архитектура
Вас порадуют великолепные церкви, величественная ратуша и старинные купеческие постройки в стиле кирпичной готики. Каждое здание хранит в себе частичку истории, и во время экскурсии вам откроются их тайны.
Завершение экскурсии
Экскурсия завершится на берегу Балтийского моря, в порту, рядом с самым большим океанариумом Германии. Это отличное место, чтобы насладиться атмосферой города и сделать памятные фотографии.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Штральзунда!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городские укрепления
- Готические церкви
- Дом бургомистра
- Городская ратуша
- Морской музей и океанариум
- Рыбные магазины
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Штральзунд, Новая рыночная площадь, вход в церковь
Завершение: Океанариум
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.