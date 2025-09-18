Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по Штральзунду

Приглашаем вас на замечательную пешеходную экскурсию по улочкам и площадям старинного ганзейского города Штральзунд. Этот город, занесённый в список ЮНЕСКО, абсолютно уникален и скрывает множество интересных историй.

Что вас ожидает?

Узнаете, почему город был отлучен от церкви и какие события этому предшествовали.

Посетите места, связанные с историей шведского короля Карла XII.

Откроете для себя загадку о рецепте "селедки Бисмарка".

Разгадает значение стрелы на гербе города.

Уникальная архитектура

Вас порадуют великолепные церкви, величественная ратуша и старинные купеческие постройки в стиле кирпичной готики. Каждое здание хранит в себе частичку истории, и во время экскурсии вам откроются их тайны.

Завершение экскурсии

Экскурсия завершится на берегу Балтийского моря, в порту, рядом с самым большим океанариумом Германии. Это отличное место, чтобы насладиться атмосферой города и сделать памятные фотографии.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Штральзунда!