Мои заказы

Классика королевского Штутгарта

Столица одной из самых развитых земель Германии глазами русскоязычного гида, социолога и журналиста.

На экскурсии мы знакомимся с основными достопримечательностями города и ходим по нему пешком – там, куда нельзя заехать на машине и узнаём то, что не видно из окон общественного транспорта.
Классика королевского Штутгарта
Классика королевского Штутгарта
Классика королевского Штутгарта

Описание экскурсии

Столица одной из самых развитых земель Германии глазами русскоязычного гида, социолога и журналиста. На экскурсии мы знакомимся с основными достопримечательностями города и ходим по нему пешком – там, куда нельзя заехать на машине и узнаём то, что не видно из окон общественного транспорта. Нас ждут средневековый Altes Schloss (Старый замок) и Stiftskirche (Штифтскирхе), главная лютеранская церковь города. Мы увидим архитектурное богатство столицы Вюртемберга XIX века и модернистские объекты послевоенного Штутгарта: Liederhalle, Hotel am Schloss. И, конечно же, мы заглянем в гастрономический рай Markthalle и прогуляемся по главной пешеходной улице, Königstraße. Важная информация: Экскурсия проходит преимущественно по городским пешеходным улицам, в том числе по участкам с булыжной мостовой, с незначительными подъёмами и спусками. Рекомендуется удобная обувь, подходящая по сезону одежда и зонт на случай дождя. Экскурсия не имеет ограничений по возрасту или уровню физической подготовки и подходит для широкой аудитории.

Возможна каждый день, начало экскурсии выбираете сами, с 9:30 утра до 15:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Начало - Hauptbahnhof Stuttgart (главный железнодорожный вокзал)
  • Точка старта пешеходной прогулки по центру Штутгарта. Вокзал сам по себе архитектурно примечателен своей интеграцией современных транспортных узлов с городским пространством
  • Oberer Schlossgarten (Верхний замковый парк)
  • Просторный городской парк - часть большого Schlossgarten, зелёной зоны, тянущейся от Hauptbahnhof к центру города. Это место прогулок, отдыха и начала знакомства с историческим ядром
  • Staatstheater Stuttgart (Штутгартская государственная опера)
  • Одно из архитектурных украшений города начала XX века: здание королевского театра было построено в 1912 году и служит домом для Stuttgart State Opera и Stuttgart Ballet
  • Landtag von Baden-Württemberg (Ландтаг Баден-Вюртемберга)
  • Современное здание парламента земли - характерный пример сочетания исторического центра и современной архитектуры, привлекающее внимание стеклянными фасадами
  • Schlossplatz (Замковая площадь)
  • Одно из центральных общественных пространств - большая городская площадь с фонтанами, садами, прямо перед фасадом Neues Schloss (Новым дворцом). Площадь окружена значимыми зданиями и служит центром городской жизни
  • Neues Schloss (Новый дворец)
  • Монументальный барочный дворец XVIII века, бывшая резиденция вюртембергских монархов, а сегодня здание государственных министерств. Отреставрирован после разрушения во Второй мировой войне
  • Jubiläumssäule (Юбилейная колонна)
  • Символическая колонна на Schlossplatz в честь короля Вильгельма I, украшенная статуей Concordia, олицетворяющей согласие и гармонию, вписана в ансамбль площади
  • Haus der Wissenschaft / Universität / Linden-Museum
  • На пути к следующему пункту экскурсии вы пройдёте мимо значимых образовательных и культурных точек: университетских зданий, Linden-Museum, одного из ведущих этнографических музеев, представляющего коллекции культур со всего мира, Штутгартского университета и Дома науки
  • Liederhalle (Лидерхалле)
  • Крупная концертная и культурная площадка Штутгарта, где проводятся концерты классической, современной музыки, фестивали и деловые мероприятия
  • Altes Schloss (Старый замок)
  • Расширяя экскурсию историей, мы зайдём в крепость и дворец, уходящий корнями в Средневековье, ныне Landesmuseum Württemberg
  • Markthalle (Марктхалле)
  • Историческое здание центрального крытого рынка, известное разнообразием продуктов, региональной кухни и атмосферой городской фуд-культуры
  • Stiftskirche (Штифтскирхе)
  • Главная лютеранская церковь Штутгарта, архитектурно интересное здание с историей, уходящей в XV век, с выразительными башнями и долгой религиозной традицией
  • Königstraße (Кёнигштрассе)
  • Главная торговая улица города - длинный пешеходный променад с магазинами, кафе и насыщенной городской жизнью
  • А также множество памятников - монументальных, авангардных, величественных и таких, которые можно назвать «странными»
Что включено
  • В стоимость экскурсии входит экскурсионное сопровождение гида.
Что не входит в цену
  • Туалеты, сувениры, перекусы, возможный проезд общественным транспортом.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся у гостиницы Граф Цеппелин, на углу Арнульф-Клетт-Платц и Лаутеншлагерштрассе
Завершение: Feuersee (Фойерзее), станция S-Bahn
Когда и сколько длится?
Когда: Возможна каждый день, начало экскурсии выбираете сами, с 9:30 утра до 15:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит преимущественно по городским пешеходным улицам, в том числе по участкам с булыжной мостовой, с незначительными подъёмами и спусками. Рекомендуется удобная обувь, подходящая по сезону одежда и зонт на случай дождя
  • Экскурсия не имеет ограничений по возрасту или уровню физической подготовки и подходит для широкой аудитории
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
€90 за экскурсию