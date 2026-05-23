Столица одной из самых развитых земель Германии глазами русскоязычного гида, социолога и журналиста.
На экскурсии мы знакомимся с основными достопримечательностями города и ходим по нему пешком – там, куда нельзя заехать на машине и узнаём то, что не видно из окон общественного транспорта.
На экскурсии мы знакомимся с основными достопримечательностями города и ходим по нему пешком – там, куда нельзя заехать на машине и узнаём то, что не видно из окон общественного транспорта.
Описание экскурсииСтолица одной из самых развитых земель Германии глазами русскоязычного гида, социолога и журналиста. На экскурсии мы знакомимся с основными достопримечательностями города и ходим по нему пешком – там, куда нельзя заехать на машине и узнаём то, что не видно из окон общественного транспорта. Нас ждут средневековый Altes Schloss (Старый замок) и Stiftskirche (Штифтскирхе), главная лютеранская церковь города. Мы увидим архитектурное богатство столицы Вюртемберга XIX века и модернистские объекты послевоенного Штутгарта: Liederhalle, Hotel am Schloss. И, конечно же, мы заглянем в гастрономический рай Markthalle и прогуляемся по главной пешеходной улице, Königstraße. Важная информация: Экскурсия проходит преимущественно по городским пешеходным улицам, в том числе по участкам с булыжной мостовой, с незначительными подъёмами и спусками. Рекомендуется удобная обувь, подходящая по сезону одежда и зонт на случай дождя. Экскурсия не имеет ограничений по возрасту или уровню физической подготовки и подходит для широкой аудитории.
Возможна каждый день, начало экскурсии выбираете сами, с 9:30 утра до 15:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Начало - Hauptbahnhof Stuttgart (главный железнодорожный вокзал)
- Точка старта пешеходной прогулки по центру Штутгарта. Вокзал сам по себе архитектурно примечателен своей интеграцией современных транспортных узлов с городским пространством
- Oberer Schlossgarten (Верхний замковый парк)
- Просторный городской парк - часть большого Schlossgarten, зелёной зоны, тянущейся от Hauptbahnhof к центру города. Это место прогулок, отдыха и начала знакомства с историческим ядром
- Staatstheater Stuttgart (Штутгартская государственная опера)
- Одно из архитектурных украшений города начала XX века: здание королевского театра было построено в 1912 году и служит домом для Stuttgart State Opera и Stuttgart Ballet
- Landtag von Baden-Württemberg (Ландтаг Баден-Вюртемберга)
- Современное здание парламента земли - характерный пример сочетания исторического центра и современной архитектуры, привлекающее внимание стеклянными фасадами
- Schlossplatz (Замковая площадь)
- Одно из центральных общественных пространств - большая городская площадь с фонтанами, садами, прямо перед фасадом Neues Schloss (Новым дворцом). Площадь окружена значимыми зданиями и служит центром городской жизни
- Neues Schloss (Новый дворец)
- Монументальный барочный дворец XVIII века, бывшая резиденция вюртембергских монархов, а сегодня здание государственных министерств. Отреставрирован после разрушения во Второй мировой войне
- Jubiläumssäule (Юбилейная колонна)
- Символическая колонна на Schlossplatz в честь короля Вильгельма I, украшенная статуей Concordia, олицетворяющей согласие и гармонию, вписана в ансамбль площади
- Haus der Wissenschaft / Universität / Linden-Museum
- На пути к следующему пункту экскурсии вы пройдёте мимо значимых образовательных и культурных точек: университетских зданий, Linden-Museum, одного из ведущих этнографических музеев, представляющего коллекции культур со всего мира, Штутгартского университета и Дома науки
- Liederhalle (Лидерхалле)
- Крупная концертная и культурная площадка Штутгарта, где проводятся концерты классической, современной музыки, фестивали и деловые мероприятия
- Altes Schloss (Старый замок)
- Расширяя экскурсию историей, мы зайдём в крепость и дворец, уходящий корнями в Средневековье, ныне Landesmuseum Württemberg
- Markthalle (Марктхалле)
- Историческое здание центрального крытого рынка, известное разнообразием продуктов, региональной кухни и атмосферой городской фуд-культуры
- Stiftskirche (Штифтскирхе)
- Главная лютеранская церковь Штутгарта, архитектурно интересное здание с историей, уходящей в XV век, с выразительными башнями и долгой религиозной традицией
- Königstraße (Кёнигштрассе)
- Главная торговая улица города - длинный пешеходный променад с магазинами, кафе и насыщенной городской жизнью
- А также множество памятников - монументальных, авангардных, величественных и таких, которые можно назвать «странными»
Что включено
- В стоимость экскурсии входит экскурсионное сопровождение гида.
Что не входит в цену
- Туалеты, сувениры, перекусы, возможный проезд общественным транспортом.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся у гостиницы Граф Цеппелин, на углу Арнульф-Клетт-Платц и Лаутеншлагерштрассе
Завершение: Feuersee (Фойерзее), станция S-Bahn
Когда и сколько длится?
Когда: Возможна каждый день, начало экскурсии выбираете сами, с 9:30 утра до 15:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит преимущественно по городским пешеходным улицам, в том числе по участкам с булыжной мостовой, с незначительными подъёмами и спусками. Рекомендуется удобная обувь, подходящая по сезону одежда и зонт на случай дождя
- Экскурсия не имеет ограничений по возрасту или уровню физической подготовки и подходит для широкой аудитории
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
€90 за экскурсию