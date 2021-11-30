Все экскурсии в Штутгарте
Билет на автобус
1д
1 050₽
за 1 чел.
Штутгарт: автобусный hop-on hop-off тур на 24 часа
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Осмотрите Штутгарт в удобном для себя темпе с билетом на hop-on hop-off автобус на 24 часа
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Штутгарте – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 396 ⭐ отзывов, цены от 1050₽, посетите достопримечательности: Парк Киллесберг, Schloßplatz, Дворцовый комплекс Вильгельма, Музей Mercedes-Benz, Штутгартская телебашня, Музей имени Линдена. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Штутгарте почти всё
Последние отзывы «Экскурсии Штутгарта»
- DDaniel30 ноября 2021Супер-ТУР - снова в любое время!
- RRobert6 ноября 2021Прекрасная возможность (особенно в непогоду) увидеть город. Мы также должны заглянуть в Музей естественной истории и вернуться в то же место, чтобы познакомиться с остальной частью огромного города.
- ААноним31 октября 2021хорошо подобранная информация - только решение, было ли синее или зеленое путешествие игрой в кости. Люк был закрыт, потому что было слишком холодно. Но хотелось бы, чтобы на сиденье была теплая подушка.