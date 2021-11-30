Прекрасная возможность (особенно в непогоду) увидеть город. Мы также должны заглянуть в Музей естественной истории и вернуться в то же место, чтобы познакомиться с остальной частью огромного города.

А Аноним 4

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