Найдено 1 экскурсия в Шверине на русском языке, цена €230. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Шверин - первое знакомство Посетить знаковые места старинного уютного города и прикоснуться к их богатой истории от €230 за всё до 10 чел.

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