Индивидуальная
до 10 чел.
Шверин - первое знакомство
Посетить знаковые места старинного уютного города и прикоснуться к их богатой истории
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €230 за всё до 10 чел.
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