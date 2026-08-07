Шверин — столица северной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания. Он был основан герцогом Генрихом Львом на месте бывшей славянской крепости Зверин. Вы погуляете по историческому центру и увидите все главные достопримечательности: Ратушную площадь, Кафедральный собор, домик-комод и многое другое. Я поделюсь историей и особенностями современной жизни города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы пройдём по трём узким улицам, увидим домик-комод и оригинальное здание кафе «Прага». Через правительственный квартал выйдем на площадь Альтен Гартен, где находятся исторические здания шверинского театра и государственного музея. А также:

Посетим Ратушную площадь с оригинальным памятником Генриху Льву

На площади Мясников увидим скульптуру, посвящённую весёлой народной песне о корове пастора

Рассмотрим «дырявый» Шверинский собор

Погуляем около пруда Священников, на берегу которого стоит величественное здание бывшего арсенала

Увидим бюст основателя всемирного почтового союза Генриха фон Штефана

После нашей экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Шверинский замок и прилегающий к нему великолепный парк.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.