Шверин — столица северной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания. Он был основан герцогом Генрихом Львом на месте бывшей славянской крепости Зверин.
Вы погуляете по историческому центру и увидите все главные достопримечательности: Ратушную площадь, Кафедральный собор, домик-комод и многое другое. Я поделюсь историей и особенностями современной жизни города.
Вы погуляете по историческому центру и увидите все главные достопримечательности: Ратушную площадь, Кафедральный собор, домик-комод и многое другое. Я поделюсь историей и особенностями современной жизни города.
Описание экскурсии
Мы пройдём по трём узким улицам, увидим домик-комод и оригинальное здание кафе «Прага». Через правительственный квартал выйдем на площадь Альтен Гартен, где находятся исторические здания шверинского театра и государственного музея. А также:
- Посетим Ратушную площадь с оригинальным памятником Генриху Льву
- На площади Мясников увидим скульптуру, посвящённую весёлой народной песне о корове пастора
- Рассмотрим «дырявый» Шверинский собор
- Погуляем около пруда Священников, на берегу которого стоит величественное здание бывшего арсенала
- Увидим бюст основателя всемирного почтового союза Генриха фон Штефана
После нашей экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Шверинский замок и прилегающий к нему великолепный парк.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Шверине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 675 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные
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