Шверин - первое знакомство

Посетить знаковые места старинного уютного города и прикоснуться к их богатой истории

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Ответы на вопросы
Шверин — столица северной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания. Он был основан герцогом Генрихом Львом на месте бывшей славянской крепости Зверин.

Вы погуляете по историческому центру и увидите все главные достопримечательности: Ратушную площадь, Кафедральный собор, домик-комод и многое другое. Я поделюсь историей и особенностями современной жизни города.
Шверин - первое знакомство
Шверин - первое знакомство
Шверин - первое знакомство
Шверин - первое знакомство
Шверин - первое знакомство
Шверин - первое знакомство
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по трём узким улицам, увидим домик-комод и оригинальное здание кафе «Прага». Через правительственный квартал выйдем на площадь Альтен Гартен, где находятся исторические здания шверинского театра и государственного музея. А также:

  • Посетим Ратушную площадь с оригинальным памятником Генриху Льву
  • На площади Мясников увидим скульптуру, посвящённую весёлой народной песне о корове пастора
  • Рассмотрим «дырявый» Шверинский собор
  • Погуляем около пруда Священников, на берегу которого стоит величественное здание бывшего арсенала
  • Увидим бюст основателя всемирного почтового союза Генриха фон Штефана

После нашей экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Шверинский замок и прилегающий к нему великолепный парк.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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