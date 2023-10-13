Посетить знаковые места старинного уютного города и прикоснуться к их богатой истории
Шверин — столица северной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания. Он был основан герцогом Генрихом Львом на месте бывшей славянской крепости Зверин.
Вы погуляете по историческому центру и увидите все главные достопримечательности: Ратушную площадь, Кафедральный собор, домик-комод и многое другое. Я поделюсь историей и особенностями современной жизни города.
Вы погуляете по историческому центру и увидите все главные достопримечательности: Ратушную площадь, Кафедральный собор, домик-комод и многое другое. Я поделюсь историей и особенностями современной жизни города.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
15
окт
окт
18
окт
окт
20
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по трём узким улицам, увидим домик-комод и оригинальное здание кафе «Прага». Через правительственный квартал выйдем на площадь Альтен Гартен, где находятся исторические здания шверинского театра и государственного музея. А также:
- Посетим Ратушную площадь с оригинальным памятником Генриху Льву
- На площади Мясников увидим скульптуру, посвящённую весёлой народной песне о корове пастора
- Рассмотрим «дырявый» Шверинский собор
- Погуляем около пруда Священников, на берегу которого стоит величественное здание бывшего арсенала
- Увидим бюст основателя всемирного почтового союза Генриха фон Штефана
После нашей экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Шверинский замок и прилегающий к нему великолепный парк.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Шверине
Провела экскурсии для 465 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу в выборе отелей, ресторанов, музеев и т. д. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!
Задать вопрос
Похожие туры из Шверина
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Шверину
По договорённости
Сегодня
15 окт
18 окт
20 окт
€150 за всё до 10 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании