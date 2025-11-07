Мои заказы

Знакомьтесь, Тюбинген

Погулять по эталонному средневековому городу и прикоснуться к его истории
Тюбинген — это редчайший пример немецкого городка, не пострадавшего во время Второй мировой войны. Поэтому ему удалось сохранить исторический облик и архитектуру в стиле фахверк.

Вы пройдёте по уютным улицам, полюбуетесь очаровательными домами, заглянете в центральный собор, подниметесь к замку и многое другое. А я поделюсь прошлым и настоящим этого удивительного города.
5
6 отзывов
Знакомьтесь, Тюбинген
Знакомьтесь, Тюбинген© Ольга
Знакомьтесь, Тюбинген© Ольга

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • посетите платановый остров и оцените самый открыточный вид Тюбингена
  • посмотрите на дом Вильгельма Гауфа и жёлтую башню Фридриха Гёльдерлина
  • раскроете, почему Тюбинген не забудет Алоиса Альцгеймера
  • увидите место, где вырвало Гёте, и зайдёте в кабинет к Герману Гессе
  • заглянете в центральный собор, в котором в 15 веке разместился университет
  • подниметесь к замку, где совершите путешествие во времени
  • прогуляетесь по каналам и тропе Святого Иакова

Я расскажу:

  • о связи современности и истории Тюбингена
  • знаменитых людях, которые оставили здесь свой след
  • по-прежнему актуальном нацистском прошлом
  • местных камнях преткновения и еврейских погромах
  • археологических находках и исторических подтекстах
  • географии и её влиянии на средневековый город
  • огромном значении университета для Тюбингена и всего мира

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или мой муж Алексей.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Дети 8-14 лет€15
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На мосту Неккар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Тюбингене
Исходила Тюбинген вдоль и поперёк. Приехала в Германию из Санкт-Петербурга, где получила историческое образование. Сейчас занимаюсь славистикой в тюбингенском университете.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Т
Татьяна
8 ноя 2025
Мы очень благодарны Ольге. Помимо прекрасно продуманной экскурсии, мы бы хотели особо подчеркнуть заинтересованность в нашем благополучии, позитивность, сонастроенность и заботу о всех участниках экскурсии. Яркие впечатления остались и у
читать дальше

взрослых, и у детей, и, мне кажется, это те впечатления, которые будут ожидать и через годы. Очень яркая и разносторонняя подача материала. Если у вас есть возможность- обязательно посетите Тюбинген, а лучше Ольги экскурсовода и пожелать нельзя!

Оксана
Оксана
23 сен 2025
Экскурсия была очень интересной и познавательной! Рекомендую!
Е
Евгений
9 сен 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Ольга отличный гид и рассказчик. Чувствуется владение предметом, способность заинтересовать и донести все в удобной необременительной форме. Без сомнения рекомендую экскурсию своим друзьям.
Марк
Марк
6 сен 2025
Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.
Ольга показала нам интересный, многогранный и удивителльный Тюбинген.
С его интересной историей и, надеемся, еще прекрасным будущем.
Мы очень рады, что нам так повезло!
Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.
О
Ольга
16 дек 2024
Ольга, спасибо, что вы составили нам компанию в прогулке по Тюбингену! Мы были первый раз в городе и у нас осталось приятное впечатление, как-будто мы приехали в гости к друзьям и нам показали любмый город)))

Отдельное спасибо, что приняли в расчет все наши потребности, учитывая участие троих младших школьников в экскурсии)

Всего самого наилучшего! С удовольствием рекомендуем вашу экскурсию друзьям.

Ольга
Mariia
Mariia
4 ноя 2024
Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вот эти все узкие петляющие улочки, булыжники, фахверк, да-да!), замок, университет, ботанические сады, две речки,
читать дальше

парки… А Ольга умеет очень живо и интересно рассказать и показать самые интересные и необычные места, которые ты бы сам и не заметил! Будете в Тюбингене, не забудьте посмотреть лошадку, которой 40 тыс. лет:)

Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вот