Тюбинген — это редчайший пример немецкого городка, не пострадавшего во время Второй мировой войны. Поэтому ему удалось сохранить исторический облик и архитектуру в стиле фахверк.
Вы пройдёте по уютным улицам, полюбуетесь очаровательными домами, заглянете в центральный собор, подниметесь к замку и многое другое. А я поделюсь прошлым и настоящим этого удивительного города.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- посетите платановый остров и оцените самый открыточный вид Тюбингена
- посмотрите на дом Вильгельма Гауфа и жёлтую башню Фридриха Гёльдерлина
- раскроете, почему Тюбинген не забудет Алоиса Альцгеймера
- увидите место, где вырвало Гёте, и зайдёте в кабинет к Герману Гессе
- заглянете в центральный собор, в котором в 15 веке разместился университет
- подниметесь к замку, где совершите путешествие во времени
- прогуляетесь по каналам и тропе Святого Иакова
Я расскажу:
- о связи современности и истории Тюбингена
- знаменитых людях, которые оставили здесь свой след
- по-прежнему актуальном нацистском прошлом
- местных камнях преткновения и еврейских погромах
- археологических находках и исторических подтекстах
- географии и её влиянии на средневековый город
- огромном значении университета для Тюбингена и всего мира
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или мой муж Алексей.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети 8-14 лет
|€15
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На мосту Неккар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Тюбингене
Исходила Тюбинген вдоль и поперёк. Приехала в Германию из Санкт-Петербурга, где получила историческое образование. Сейчас занимаюсь славистикой в тюбингенском университете.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
8 ноя 2025
Мы очень благодарны Ольге. Помимо прекрасно продуманной экскурсии, мы бы хотели особо подчеркнуть заинтересованность в нашем благополучии, позитивность, сонастроенность и заботу о всех участниках экскурсии. Яркие впечатления остались и у
Оксана
23 сен 2025
Экскурсия была очень интересной и познавательной! Рекомендую!
Е
Евгений
9 сен 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Ольга отличный гид и рассказчик. Чувствуется владение предметом, способность заинтересовать и донести все в удобной необременительной форме. Без сомнения рекомендую экскурсию своим друзьям.
Марк
6 сен 2025
Ольга была великолепным рассказчиком, знающим свой город, как нельзя лучше.
Ольга показала нам интересный, многогранный и удивителльный Тюбинген.
С его интересной историей и, надеемся, еще прекрасным будущем.
Мы очень рады, что нам так повезло!
О
Ольга
16 дек 2024
Ольга, спасибо, что вы составили нам компанию в прогулке по Тюбингену! Мы были первый раз в городе и у нас осталось приятное впечатление, как-будто мы приехали в гости к друзьям и нам показали любмый город)))
Отдельное спасибо, что приняли в расчет все наши потребности, учитывая участие троих младших школьников в экскурсии)
Всего самого наилучшего! С удовольствием рекомендуем вашу экскурсию друзьям.
Ольга
Mariia
4 ноя 2024
Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вот эти все узкие петляющие улочки, булыжники, фахверк, да-да!), замок, университет, ботанические сады, две речки,