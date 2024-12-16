читать дальше осталось приятное впечатление, как-будто мы приехали в гости к друзьям и нам показали любмый город))) Отдельное спасибо, что приняли в расчет все наши потребности, учитывая участие троих младших школьников в экскурсии) Всего самого наилучшего! С удовольствием рекомендуем вашу экскурсию друзьям. Ольга

Ольга, спасибо, что вы составили нам компанию в прогулке по Тюбингену! Мы были первый раз в городе и у нас