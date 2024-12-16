Мои заказы

Экскурсии в Тюбингене

Найдено 1 экскурсия в Тюбингене на русском языке, цена €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Тюбинген
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Знакомьтесь, Тюбинген
Погулять по эталонному средневековому городу и прикоснуться к его истории
Начало: На мосту Неккар
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 декабря 2024
    Знакомьтесь, Тюбинген
    Ольга, спасибо, что вы составили нам компанию в прогулке по Тюбингену! Мы были первый раз в городе и у нас
    читать дальше

    осталось приятное впечатление, как-будто мы приехали в гости к друзьям и нам показали любмый город))) Отдельное спасибо, что приняли в расчет все наши потребности, учитывая участие троих младших школьников в экскурсии) Всего самого наилучшего! С удовольствием рекомендуем вашу экскурсию друзьям. Ольга

  • M
    Mariia
    4 ноября 2024
    Знакомьтесь, Тюбинген
    Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вот эти все узкие петляющие
    читать дальше

    улочки, булыжники, фахверк, да-да!), замок, университет, ботанические сады, две речки, парки… А Ольга умеет очень живо и интересно рассказать и показать самые интересные и необычные места, которые ты бы сам и не заметил! Будете в Тюбингене, не забудьте посмотреть лошадку, которой 40 тыс. лет:)

    Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вотСпасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вот
Экскурсии на русском языке в Тюбингене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2025 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь