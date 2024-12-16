Индивидуальная
Знакомьтесь, Тюбинген
Погулять по эталонному средневековому городу и прикоснуться к его истории
Начало: На мосту Неккар
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 декабря 2024Ольга, спасибо, что вы составили нам компанию в прогулке по Тюбингену! Мы были первый раз в городе и у нас
- MMariia4 ноября 2024Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Город сам по себе сказочно красивый, с сохранившимся средневековым центром (вот эти все узкие петляющие
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